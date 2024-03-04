Иногда при ношении протеза ослабляется его фиксация. Неплотное прилегание протеза может привести к травме кожи и потере устойчивости, что может привести к падению. Неплотное прилегание в гильзе протеза может возникнуть в результате:

изменений в остаточной конечности (например, атрофия мышц или изменение содержания жидкости);

сжатия или истончения гелевого интерфейса.

Кроме того, присасывающий эффект может ослабляться из-за уменьшения размера остаточной конечности, снижения массы пациента, а также из-за истончения или растягивания интерфейса между остаточной конечности и культеприемной гильзой.

Механические проблемы могут возникать из-за нарушения функции подвесного устройства или соединения с остаточной конечностью или телом. Может возникнуть неисправность всасывающего клапана или вакуумного насоса (используется для обеспечения плотного прилегания). Во всасывающем устройстве или вакуумном уплотнительном рукаве может образоваться отверстие, позволяющее проникать воздуху и приводящее к некоторому соскальзыванию протеза. В случае верхней конечности может произойти растяжение или разрыв ремня или крепления.

Обычно протезист (эксперт, который разрабатывает, подгоняет, создает и регулирует протезы) предоставляет инструкции по устранению проблем с конкретным протезом. Если эти меры не устраняют проблему, следует обратиться к протезисту для оценки и устранения проблемы.

(См. также Общие сведения о протезировании конечностей).