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Неплотное прилегание протеза

Авторы:Jan J. Stokosa, CP, American Prosthetics Institute, Ltd
Проверено/пересмотрено мар. 2024
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    Иногда при ношении протеза ослабляется его фиксация. Неплотное прилегание протеза может привести к травме кожи и потере устойчивости, что может привести к падению. Неплотное прилегание в гильзе протеза может возникнуть в результате:

    • изменений в остаточной конечности (например, атрофия мышц или изменение содержания жидкости);

    • сжатия или истончения гелевого интерфейса.

    Кроме того, присасывающий эффект может ослабляться из-за уменьшения размера остаточной конечности, снижения массы пациента, а также из-за истончения или растягивания интерфейса между остаточной конечности и культеприемной гильзой.

    Механические проблемы могут возникать из-за нарушения функции подвесного устройства или соединения с остаточной конечностью или телом. Может возникнуть неисправность всасывающего клапана или вакуумного насоса (используется для обеспечения плотного прилегания). Во всасывающем устройстве или вакуумном уплотнительном рукаве может образоваться отверстие, позволяющее проникать воздуху и приводящее к некоторому соскальзыванию протеза. В случае верхней конечности может произойти растяжение или разрыв ремня или крепления.

    Обычно протезист (эксперт, который разрабатывает, подгоняет, создает и регулирует протезы) предоставляет инструкции по устранению проблем с конкретным протезом. Если эти меры не устраняют проблему, следует обратиться к протезисту для оценки и устранения проблемы.

    (См. также Общие сведения о протезировании конечностей).

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.