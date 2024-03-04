Варианты протезов конечностей

Компоненты протеза включают приемную гильзу, подвеску и систему управления, суставы и внешний модуль. Существует множество различных типов протезов, но все типы должны обеспечивать стабильную и удобную посадку для достижения максимальной функциональности. Протезист (квалифицированный специалист, который разрабатывает, устанавливает, создает и регулирует протезы) помогает пациенту выбрать тип протеза и вариант, необходимый для достижения его целей. Например, протезы могут быть разработаны для обеспечения общих повседневных передвижений, для определенных видов деятельности, таких как плавание, или для состязательных видов спорта с высокой ударной нагрузкой, таких как бег. При первоначальном выборе компонентов протеза важное значение имеют физические и когнитивные способности человека и совместимость с устройством.

Протезы конечностей бывают экзоскелетного или эндоскелетного типа.

Экзоскелетные протезы имеют жесткий пластиковый или металлический корпус в форме конечности. Это несъемные и не регулируемые протезы. Экзоскелетные протезы более долговечны и могут быть предпочтительными для людей физического труда или находящихся в неблагоприятных условиях, которые могут повредить протез.

Эндоскелетные протезы имеют центральную внутреннюю структуру скелета и поддаются регулировке, но обладают меньшей прочностью. Эндоскелетная система часто покрывается мягким материалом в форме конечности и синтетической кожей.

(См. также Общие сведения о протезировании конечностей).

Протезы верхних конечностей Кисть руки имеет психологическое значение. Ампутация может повлиять на самооценку и/или личность человека, а также отражается на личных отношениях и карьере. Психологическое консультирование может помочь человеку справиться с ситуацией. Кисть руки человека имеет сложное строение. Для обеспечения оптимальной функции при осуществлении общей повседневной деятельности и для конкретных видов деятельности часто требуются два различных протеза. Общие типы протезов верхней конечности Существует 5 общих типов протезов верхней конечности: Пассивные протезы

Управляемые силой человеческого тела протезы

Миоэлектрические протезы с внешним питанием

Гибридные протезы

Специальные протезы для конкретных видов деятельности Пассивные протезы помогают сохранять устойчивость, стабилизировать предметы (например, придерживать бумагу при письме), а также заниматься хобби/профессиональной деятельностью. Они выглядят как натуральная конечность и являются самыми легкими и дешевыми, но не обеспечивают активных движений кисти и суставов. Управляемые силой человеческого тела протезы наиболее распространены по причине их невысокой стоимости, долговечности и меньшей потребности в обслуживании. Система ремней-тросов удерживает протез и использует движение лопатки и плеча человека для управления крюком, кистью и/или локтевым суставом. Некоторые системы используют противоположную руку для запуска одной конкретной функции; один конец ремня охватывает противоположную руку в подмышечной впадине, а другой конец соединяется с кабелем, который управляет конечным устройством (крюком, кистью или специализированным устройством для конкретной функции). Люди физического труда обычно предпочитают этот тип. Миоэлектрические протезы с внешним питанием обеспечивают активное движение кисти и сустава без необходимости движения плеча или тела. Датчики и другие входные устройства используют мышечное движение культи конечности или верхней части тела для управления электроприводными устройствами, которые обеспечивают большую силу захвата, чем управляемые силой человеческого тела протезы. Гибридные протезы обычно используются при ампутации верхних конечностей на более высоком уровне. Они сочетают в себе специфические особенности протеза, управляемого за счет движения тела, и использующего миоэлектрическую тягу. Например, управляемый силой человеческого тела локоть можно комбинировать с протезом кисти или конечным устройством с внешним питанием. Специальные протезы для конкретных видов деятельности предназначены для людей, осуществляющих деятельность, которая может повредить культю конечности или повседневный протез, или при выполнении которой повседневный протез не позволит функционировать эффективно. Эти протезы часто включают в себя специализированный интерфейс, приемную гильзу, систему подвески и конечное устройство. Конечные устройства для конкретных видов деятельности позволяют захватывать молоток и другие инструменты, клюшку для гольфа, бейсбольную биту или держать бейсбольную перчатку. Другие оказывают поддержку при различных видах деятельности (например, плавании или рыбалке). Эти протезы могут быть пассивными, а могут управляться человеком, перенесшим ампутацию.