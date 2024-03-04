После ампутации около 60 % людей испытывают боль в остаточной конечности, которая может серьезно ограничивать функцию, ухудшать качество жизни и значительно препятствовать реабилитации. При наличии боли в остаточной конечности следует проводить обследование и интенсивное лечение, поскольку некоторые причины могут быть опасными (см. также Общие сведения о протезировании конечностей).

Фантомное ощущение ампутированной конечности является желаемым, безболезненным ощущением, которое может улучшить чувствительность человека в отношении локализации бывшей конечности, и которое следует отличать от фантомной боли в конечности.

Стойкая боль в остаточной конечности — это хроническое заболевание, которое отличается от фантомной боли в конечности и ощущения фантомной конечности.

Причины боли в остаточной конечности:

Боль от хирургической раны

Инфекция кожи

Инфекция глубоких тканей (например, инфекция костей)

Точечное давление с или без нарушения целостности кожи

Чрезмерный рост нервной ткани (невринома)

Повреждение нервов (нейропатия)

Костные шпоры

Отсутствие кровообращения в конечности (ишемия)

Фантомная боль в конечности

Комплексный региональный болевой синдром

При боли в остаточной конечности в первую очередь следует обратить внимание на возможные признаки инфекции или нарушение целостности кожи. При вероятной инфекции необходимо проконсультироваться с врачом. Даже если очевидных признаков инфекции не наблюдается, следует проконсультироваться с врачом при возникновении сильной и внезапной боли или развитии лихорадки; эти симптомы могут указывать на инфекцию. Пораженный участок можно обработать или промыть раствором. Отмершую кожу можно удалить и наложить повязку. Могут потребоваться антибиотики и (в некоторых случаях) хирургическое вмешательство.

Боль в хирургической ране, как правило, исчезает после заживления тканей, обычно в течение 3–6 месяцев. Боль, продолжающаяся после этого времени, имеет множество причин, включая инфекцию и недостаточное прилегание подготовительного протеза. Лечение направлено на причину и может также включать регулировку протеза, отказ от ношения протеза до заживления раны и прием обезболивающих средств.

Часто встречается боль в результате повреждения нерва (нейропатическая боль). Нейропатическая боль обычно описывается как стреляющая или жгучая боль, которая, как правило, возникает в течение 7 дней после ампутации. Она может разрешаться самостоятельно, но часто сохраняется в течение длительного времени. Она может быть постоянной и сильной или периодической. Повреждение нервов может возникать вследствие травмы или пересечения во время ампутации. Лечение нейропатической боли включает психологические методы лечения, физические методы, антидепрессанты и противосудорожные препараты.

Болезненные невриномы (доброкачественные новообразования нервной ткани) могут возникать в любом поврежденном нерве (вследствие хирургического вмешательства или травмы) и вызывать боль, которая ощущается как удар электрическим током, как стреляющая, покалывающая, резкая и пронзительная боль или пощипывание. Боль обычно не затрагивает фантомную конечность, но иногда это случается. Другие симптомы невриномы включают необычные и неприятные ощущения, которые возникают без стимуляции или при сокращении мышц остаточной конечности, а также неприятное ощущение (дизестезия), возникающее при легкой пальпации кожи. Чем дольше происходит раздражение невриномы — от ношения протеза либо от сокращения мышц, тем больше времени требуется на ее разрешение. Врач иногда проводит МРТ и/или ультразвуковое исследование для подтверждения диагноза невриномы. Тяжелая невринома может потребовать хирургического вмешательства.

У людей, причиной ампутации которых стало нарушение кровообращения (заболевание периферических артерий), может иметь место нарушение кровообращения в остаточной конечности, диагностика которого затруднительна.

При отсутствии патологии, вызывающей боль, облегчить ее можно с помощью массажа и легкого постукивания в сочетании с приподнятым положением остаточной конечности. Если это не приносит эффекта, можно использовать легкие обезболивающие средства (например, ибупрофен или ацетаминофен). Если боль сохраняется, может быть целесообразным обращение к специалисту по обезболиванию.

Иногда боль ощущается в других конечностях либо в бедрах, позвоночнике, плечах или шее. Такая боль может возникать из-за того, что при ношении протеза люди меняют походку или осанку (взаиморасположение частей тела) либо вынуждены многократно повторять какие-либо движения. Регулярное выполнение специальных упражнений на растяжку и упражнений для укрепления мышц может помочь предотвратить или ослабить боли такого типа. Реабилитолог может помочь разработать подходящую программу упражнений.

Фантомная боль в конечности У большинства людей в определенный момент возникает боль, которую они ощущают как бы в ампутированной конечности (фантомная боль в конечности). Фантомной является не сама боль, которая присутствует на самом деле, а место ее локализации — ампутированная конечность. Фантомная боль в конечности обычно начинается через несколько дней после ампутации, но может появиться через несколько месяцев или лет. Фантомная боль в конечности может ощущаться как покалывающая, стреляющая, пульсирующая, жгучая, ноющая, сжимающая боль, пощипывание и боль, как от зажатия в тиски. Фантомная боль в конечности зачастую сильнее сразу после ампутации, а затем с течением времени идет на спад. У многих пациентов фантомная боль в конечности возникает чаще, когда протез снят (например, ночью). Риск возникновения такой боли снижается, если во время операции используется как спинальная, так и общая анестезия. Облегчению боли может способствовать чрескожная электронейростимуляция (ЧЭНС), акупунктура и стимуляция спинного мозга.

Ощущение фантомной конечности Большинство людей испытывают ощущение фантомной конечности — ощущение присутствия ампутированной части. Ощущение фантомной конечности следует отличать от фантомной боли в конечности. Ощущение фантомной конечности может быть особой проблемой у лиц с ампутацией нижней конечности при посещении туалета в ночное время. Человек не осознает, что конечность отсутствует, пытается сделать ею шаг и падает или травмирует остаточную конечность.