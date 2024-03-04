Ромашка — это семейство растений, похожих на маргаритки. Активные ингредиенты ромашки включают эфирное масло бисаболол и растительные нутриенты, называемые флавоноидами.
Цветы ромашки высушивают и используют в виде чая, или в капсулах, а также наносят местно в виде экстракта.
Из многих видов ромашки только 2 обычно используются в пищевых добавках: Matricaria chamomilla и Chamaemelum nobile.
Ромашка чаще всего употребляется в виде чая для снижения тревожности.
(См. также Общие сведения о пищевых добавках).
Заявления в отношении ромашки
Чаще всего ромашку употребляют в качестве легкого седативного или антидепрессанта для лечения тревожности или депрессии и/или улучшения качества сна. Люди также принимают ромашку, чтобы:
уменьшать воспаление.
снизить температуру;
облегчить желудочно-кишечные симптомы, такие как диарея, симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и несварение желудка.
Люди прикладывают компресс с экстрактом ромашки, чтобы успокоить раздраженную кожу (например от экземы, ядовитого плюща, опрелостей и ветряной оспы), вылечить ушные и глазные инфекции, а также облегчить боль в желудке, спине или мышцах.
Люди используют ромашку для лечения колик, крупа и лихорадки у детей.
Сторонники такого лечения также утверждают, что ромашка помогает предотвратить рак и заболевания сердца.
Доказательства эффективности ромашки
Научные локазательства, свидетельствующие о пользе применения ромашки, слабы. Тем не менее, некоторые данные подтверждают, что ромашка может незначительно улучшать качество сна и облегчать тревожность и депрессию.
Побочные эффекты ромашки
Ромашка считается безопасным средством. Наиболее вероятным побочным эффектом является аллергическая реакция, особенно у лиц с аллергией на амброзию или подсолнухи. Аллергические реакции могут включать раздражение кожи, зуд глаз, чиханье и насморк. Тяжелые и угрожающие жизни аллергические реакции (анафилаксия) возникают в очень редких случаях.
Лекарственные взаимодействия при приеме ромашки
Ромашка может усиливать действие лекарственных препаратов, предотвращающих образование сгустков крови (антикоагулянтов), и седативных препаратов (включая алкоголь). Ромашка может нарушать действие тамоксифена, заместительной гормональной терапии и эстроген-содержащих пероральных контрацептивов.
Рекомендации по применению ромашки
Ромашка может облегчить симптомы тревожности и депрессии и улучшить качество сна, но ее действие, скорее всего, будет незначительным. Ромашка является достаточно безопасной.
Пациентам, получающим антикоагулянты (например варфарин), седативные препараты (включая алкоголь), препараты железа, тамоксифен, заместительную гормональную терапия и эстрогенсодержащие пероральные контрацептивы, перед употреблением ромашки следует проконсультироваться со своим врачом.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный центр комплементарной и интегративной медицины Национальных институтов здравоохранения: Ромашка