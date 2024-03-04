Чаще всего ромашку употребляют в качестве легкого седативного или антидепрессанта для лечения тревожности или депрессии и/или улучшения качества сна. Люди также принимают ромашку, чтобы:

уменьшать воспаление.

снизить температуру;

облегчить желудочно-кишечные симптомы, такие как диарея, симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и несварение желудка.

Люди прикладывают компресс с экстрактом ромашки, чтобы успокоить раздраженную кожу (например от экземы, ядовитого плюща, опрелостей и ветряной оспы), вылечить ушные и глазные инфекции, а также облегчить боль в желудке, спине или мышцах.

Люди используют ромашку для лечения колик, крупа и лихорадки у детей.

Сторонники такого лечения также утверждают, что ромашка помогает предотвратить рак и заболевания сердца.