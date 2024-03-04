Коэнзим Q10 (CoQ10)

Коэнзим Q10 (убихинон) — фермент, вырабатываемый в организме. Клетки используют его для производства энергии и управления ею. Он также обладает антиоксидантным эффектом. Антиоксиданты защищают клетки от повреждения свободными радикалами, которые являются побочными продуктами нормальной жизнедеятельности клеток, обладающими высокой химической активностью.

Отмечается низкий уровень коэнзима Q10 у пожилых людей и у пациентов с такими хроническими заболеваниями, как болезни сердца, злокачественные опухоли, болезнь Паркинсона, диабет, ВИЧ-инфекция или СПИД, а также мышечные дистрофии. Однако влияет ли низкий уровень этого фермента на данные заболевания неизвестно.

Коэнзим Q10 не только естественным образом вырабатывается в организме, но и содержится в таких продуктах, как мясо, рыба и растительные масла.

Синтетическая форма коэнзима Q10 доступна в качестве пищевой добавки.

(См. также Общие сведения о пищевых добавках).

Заявления в отношении CoQ10 Считается, что коэнзим Q10 полезен из-за его антиоксидантного эффекта и роли в энергетическом обмене веществ. Антиоксиданты защищают клетки от повреждения свободными радикалами, которые являются побочными продуктами нормальной жизнедеятельности клеток, обладающими высокой химической активностью. Сторонники этой добавки утверждают, что коэнзим Q10 (КоQ10) улучшает внешний вид кожи, физическую активность, фертильность, состояние головного мозга и легких и облегчает мигрени. В частности, они утверждают, что он приносит пользу людям со следующими заболеваниями: сахарный диабет;

сердечная недостаточность;

дегенеративные неврологические расстройства, такие как болезнь Паркинсона. Коэнзим Q10 также помогает защищать сердце от токсического воздействия некоторых препаратов химиотерапии (например, доксорубицина и даунорубицина). Сторонники этой добавки также утверждают, что коэнзим Q10 может облегчать симптомы поражения мышц, которые могут возникать в результате приема статинов.

Доказательства эффективности CoQ10 Поскольку у людей с некоторыми заболеваниями снижается уровень коэнзима Q10, ученые исследуют вопрос о том, приносит ли коэнзим Q10 пользу для здоровья. Эти исследования не являются окончательными. Некоторые предварительные исследования указывают на то, что коэнзим Q10 может обладать защитными свойствами, но для окончательных выводов требуются дополнительные испытания. Обзор 7 исследований, проведенный в 2014 г., пришел к выводу, что нет доказательств, подтверждающих или опровергающих пользу КоQ10 при сердечной недостаточности. Напротив, анализ 14 исследований, проведенный в 2017 г., показал, что у людей, принимавших КоQ10, отмечалась более высокая переносимость физических нагрузок и они жили дольше, чем те, кто принимал плацебо.

Коэнзим Q10 также помогает защищать сердце от токсического воздействия препаратов химиотерапии, таких как доксорубицин и даунорубицин.

Коэнзим Q10 также изучался в качестве лекарственного средства для облегчения проблем с мышцами (включая мышечные боли, связанные с приемом статинов), слабости, спазмов и болезненности, но его эффективность не ясна.

Побочные эффекты CoQ10 Побочные эффекты встречаются редко, но у некоторых людей отмечаются: Симптомы со стороны пищеварительной системы, такие как боль в животе, тошнота, изжога, диарея и рвота

Симптомы со стороны центральной нервной системы, такие как головокружение, повышенная чувствительность к свету, раздражительность и головная боль

Кожный зуд

сыпь;

Потеря аппетита

Утомляемость

Гриппоподобные симптомы

Лекарственные взаимодействия при приеме CoQ10 Добавки с коэнзимом Q10 могут взаимодействовать с некоторыми гипотензивными (снижающими артериальное давление) и химиотерапевтическими препаратами. Коэнзим Q10 может повышать риск образования сгустков крови у людей, принимающих антикоагулянт варфарин, снижая его эффективность.

Рекомендации по применению CoQ10 Коэнзим Q10 может способствовать защите сердца от токсического воздействия некоторых препаратов химиотерапии (таких как доксорубицина и даунорубицина), а также принести пользу людям с заболеванием сердца. Коэнзим Q10 представляется достаточно безопасным. Пациентам, принимающим варфарин, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать коэнзим Q10.