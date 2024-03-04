Каннабидиол (КБД)

Три исследования показали, что чистый продукт КБД, отпускаемый только по рецепту, уменьшает судорожные припадки у взрослых и детей с 2 редкими формами эпилепсии. В этих исследованиях пациенты получали лечение продуктом с содержанием КБД в течение 14 недель, одновременно продолжая прием других противосудорожных препаратов. Лечение с использованием КБД уменьшало количество судорожных припадков и снижало их частоту и тяжесть.

Другие исследования с участием людей, направленные на проверку других утверждений в отношении влияния КБД на здоровье, были небольшими и/или плохого качества.