Каннабидиол (КБД) — это химическое вещество, содержащееся в растении Cannabis sativa.
Это растение, которое содержит более 80 химических веществ, известных как каннабиноиды, также называется марихуаной или коноплей.
Два основных ингредиента конопли — тетрагидроканнабинол (ТГК) и КБД.
ТГК отвечает за наркотическое воздействие конопли и отчасти делает это растение полезным для здоровья.
В отличие от ТГК, КБД не оказывает одурманивающего воздействия.
Ученые считают, что каннабиноиды защищают само растение конопли от насекомых, бактерий, грибков и факторов окружающей среды.
Оказалось, что КБД предотвращает разрушение химического вещества в головном мозге, которое помогает контролировать боль, настроение и психическую функцию.
КБД доступен в виде мягких жевательных таблеток, твердых таблеток, капсул, масел, жвачек, жидких экстрактов и жидкости для вэйпов (заправляемых жидкостями электронных сигарет).
Некоторые из них содержат только КБД, тогда как другие содержат КБД в сочетании с другими ингредиентами.
На этикетках многих препаратов, содержащих КБД, содержатся неточные утверждения о количестве КБД в препарате, при этом концентрации КБД в одном и том же препарате иногда различаются. Например, в одном из исследований было обнаружено, что только 31 % препаратов КБД были точно маркированы; 43 % содержали больше КБД, чем указано на этикетке, и 26 % содержали меньше, чем указано на этикетке. Более того, в 21 % продуктов был обнаружен ТГК (или марихуана).
(См. также Общие сведения о пищевых добавках).
Заявления в отношении каннабидиола
Единственное применение КБД, которое считается безопасным и эффективным, — это лечение определенных судорожных расстройств.Тем не менее, некоторые люди используют КБД для лечения многих других проблем со здоровьем, включая:
Биполярное расстройство
боль;
тревожность.
болезнь Крона;
сахарный диабет;
Проблемы со сном:
рассеянный склероз;
отказ от героина, морфина и других опиоидных препаратов.
Доказательства эффективности каннабидиола
Три исследования показали, что чистый продукт КБД, отпускаемый только по рецепту, уменьшает судорожные припадки у взрослых и детей с 2 редкими формами эпилепсии. В этих исследованиях пациенты получали лечение продуктом с содержанием КБД в течение 14 недель, одновременно продолжая прием других противосудорожных препаратов. Лечение с использованием КБД уменьшало количество судорожных припадков и снижало их частоту и тяжесть.
Другие исследования с участием людей, направленные на проверку других утверждений в отношении влияния КБД на здоровье, были небольшими и/или плохого качества.
Результаты одного из небольших исследований показали, что КБД, по-видимому, уменьшал симптомы тревожности и тяги у находящихся в состоянии абстиненции людей с расстройством, связанным с употреблением героина.
Еще одно небольшое исследование показало, что у людей, получавших антипсихотические препараты для лечения шизофрении, КБД уменьшал симптомы психоза.
Некоторые ретроспективные и обсервационные исследования позволяют предположить, что КБД может оказывать благоприятное воздействие при определенных состояниях, таких как боль, тревожность, проблемы со сном и колит. Но другие данные свидетельствуют о том, что эти преимущества в лучшем случае являются умеренными, и результаты этих исследований получены с серьезными оговорками (например, в различных исследованиях были получены противоречивые результаты, отсутствовали сравнения с плацебо).
Побочные эффекты каннабидиола
КБД, вероятно, безопасен при приеме внутрь или распылении под язык. Но КБД может иметь побочные эффекты, такие как сухость во рту, снижение артериального давления, диарея, снижение аппетита, частая смена настроения, головокружение и сонливость.
КБД может повреждать печень, особенно если он используется не под наблюдением врача.
Загрязняющие вещества, содержащиеся в некоторых продуктах КБД, могут причинить вред плоду или младенцу, поэтому КБД может представлять опасность для беременных или кормящих женщин.
Для людей с заболеваниями печени дозировка КБД должна быть более низкой, чем для здоровых людей.
У людей с болезнью Паркинсона высокие дозы КБД могут усугублять тремор и другие нежелательные движения.
В исследованиях на животных показано, что КБД снижает рост и развитие сперматозоидов, а также уменьшает размер яичек, поэтому у мужчин он может негативно влиять на фертильность.
Некоторые продукты КБД загрязнены растворителями, в том числе такими, которые могут вызывать рак, а также пестицидами, тяжелыми металлами, бактериями и грибками. Некоторые из этих загрязняющих веществ могут причинить вред плоду.
Синтетический продукт, продаваемый в штате Юта, стал причиной ряда острых отравлений.
Лекарственные взаимодействия при приеме каннабидиола
КБД может ускорять или замедлять расщепление определенных лекарственных препаратов в организме и, следовательно, снижать или повышать концентрацию этих лекарственных препаратов в крови.
Повышать концентрацию КБД в крови могут, например, следующие лекарственные препараты:
различные лекарственные препараты, используемые для лечения эпилепсии (включая бриварацетам, карбамазепин, клобазам и топирамат);
эверолимус и такролимус, лекарственные препараты, используемые, например, для профилактики отторжения органа после трансплантации;
метадон (используется для лечения опиоидной зависимости);
другие лекарственные препараты, включая амитриптилин (трициклический антидепрессант, иногда используемый для лечения хронической боли), варфарин (антикоагулянт), омепразол (лекарственный препарат, называемый ингибитором протонной помпы, который используется для снижения выработки кислоты в желудке [может возникать диарея]), никотин, литий (нормотимик) и кетамин (препарат, который иногда используется для лечения депрессии).
КБД может взаимодействовать и с другими лекарственными препаратами, такими как:
седативные препараты, такие как бензодиазепины, фенобарбитал и морфин, а также алкоголем: КБД может вызывать сонливость, поэтому одновременный прием КБД и седативных препаратов может вызывать у людей чрезмерную сонливость;
фенитоин и рифампин: могут снижать уровень КБД;
левотироксин, варфарин и некоторые противосудорожные препараты: КБД может повышать уровень этих лекарственных препаратов в крови, тем самым усиливая их действие.
вальпроевая кислота: как вальпроевая кислота, так и КБД могут вызывать поражение печени, поэтому сочетание КБД и вальпроевой кислоты может увеличивать вероятность нанесения вреда печени.
Рекомендации по применению каннабидиола
Чистый продукт с КБД, отпускаемый только по рецепту, снижает количество судорожных припадков, а также их тяжесть и частоту у взрослых и детей, принимающих другие противосудорожные препараты для лечения одной из 2 редких форм эпилепсии.
Исследования высокого качества с участием людей не подтвердили Наличие у каннабидиола других свойств не было подтверждено исследованиями высокого качества с участием людей.
КБД может иметь побочные эффекты, такие как сухость во рту, снижение артериального давления, диарея, снижение аппетита, частая смена настроения, головокружение и сонливость. Тем не менее, серьезные побочные эффекты встречаются редко, а КБД с большой степению вероятности безопасен для большинства людей.
Беременным и кормящим женщинам, а также людям с заболеваниями печени, болезнью Паркинсона и мужчинам, которые хотят иметь детей, не следует принимать КБД.
Стоит помнить, что прием КБД одновременно с другими лекарственными препаратами, которые могут вызывать сонливость, или на фоне употребления алкоголя может вызывать крайнюю сонливость.
Людям, принимающим лекарственные препараты (включая седативные препараты, противосудорожные препараты, некоторые антидепрессанты, вальпроевую кислоту и лекарственные препараты для профилактики отторжения пересаженных органов), перед употреблением КБД следует проконсультироваться со своим врачом.
Нормативные акты, регулирующие использование КБД, сложны и запутанны. Если человек решает употребить КБД, ему следует купить препарат в медицинском пункте и получить «сертификат подлинности».
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный центр комплементарной и интегративной медицины Национальных институтов здравоохранения: каннабис (марихуана) и каннабиноиды: что необходимо знать