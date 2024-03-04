Чрезвычайно маловероятно, что какая-то отдельная субстанция, включая астрагал, будет иметь столь широкий спектр полезных для здоровья свойств. Таким образом, крайне маловероятно, что доказательства подтвердят такое множество полезных свойств.

Не существует исследований высокого качества с участием людей, демонстрирующих, что астрагал эффективен в плане лечения какого-либо заболевания. Многие или все из этих исследований астрагала невелики (менее 150 участников) и плохого качества. Эти исследования указывают на то, что астрагал, часто в сочетании со стандартным лечением, может, среди прочего, обладать следующими полезными свойствами:

улучшать функцию сердца у людей с сердечной недостаточностью, которые также получают стандартную терапию (хотя некоторые данные не подтверждают это полезное свойство);

контролировать уровень сахара в крови у больных диабетом;

уменьшать признаки поражения почек у людей с хронической болезнью почек;

предотвращать инфекции у людей с хроническим гепатитом В;

уменьшать утомляемость у спортсменов и людей, перенесших инсульт.

Инъекционные формы астрагала могут уменьшать симптомы и улучшить качество жизни у людей с онкологическими заболеваниями, но доказательств того, что пероральные формы его корня имеют такие же преимущества, недостаточно.

Для подтверждения любых преимуществ астрагала необходимы более крупные и продолжительные исследования надлежащего дизайна.