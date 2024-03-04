Астрагал — это многолетнее растение родом из Китая, Монголии и Кореи.
Сторонники считают, что астрагал является адаптогеном. Этот термин фитотерапии означает, что данное вещество якобы помогает организму правильно реагировать на стресс и восстанавливать нормальную функцию организма. В 2020 и 2021 годах многие люди принимали астрагал для уменьшения вредного воздействия COVID-19, хотя польза от его приема не подтверждается никакими доказательствами.
Корни астрагала в сочетании с другими растениями на протяжении веков используются в рамках традиционной китайской медицины.
Из более чем 2000 видов астрагала в пищевых добавках обычно используются только 2 : Astragalus membranaceus и Astragalus mongholicus.
Другие названия астрагала — хуан ци и молочник.
Астрагал существует в форме жидких экстрактов, капсул, порошков и чаев.
Астрагал содержит антиоксиданты, которые могут предотвращать повреждение клеток.
(См. также Общие сведения о пищевых добавках).
Заявления в отношении астрагала
Длинный список полезных для здоровья свойств, заявленных для этого растения, включает в себя следующее:
укрепление иммунной системы (хотя неясно, что это означает или как это может происходить);
профилактика рака;
снижение артериального давления;
защита печени и почек;
профилактика и лечение заболеваний сердца;
уменьшение тошноты и рвоты, вызванных химиотерапией;
снижение уровня сахара у людей с диабетом;
профилактика простуды и других инфекций верхних дыхательных путей;
снижение утомляемости.
Астрагал используется местно для улучшения кровотока и ускорения заживления ран.
Доказательства эффективности астрагала
Чрезвычайно маловероятно, что какая-то отдельная субстанция, включая астрагал, будет иметь столь широкий спектр полезных для здоровья свойств. Таким образом, крайне маловероятно, что доказательства подтвердят такое множество полезных свойств.
Не существует исследований высокого качества с участием людей, демонстрирующих, что астрагал эффективен в плане лечения какого-либо заболевания. Многие или все из этих исследований астрагала невелики (менее 150 участников) и плохого качества. Эти исследования указывают на то, что астрагал, часто в сочетании со стандартным лечением, может, среди прочего, обладать следующими полезными свойствами:
улучшать функцию сердца у людей с сердечной недостаточностью, которые также получают стандартную терапию (хотя некоторые данные не подтверждают это полезное свойство);
контролировать уровень сахара в крови у больных диабетом;
уменьшать признаки поражения почек у людей с хронической болезнью почек;
предотвращать инфекции у людей с хроническим гепатитом В;
уменьшать утомляемость у спортсменов и людей, перенесших инсульт.
Инъекционные формы астрагала могут уменьшать симптомы и улучшить качество жизни у людей с онкологическими заболеваниями, но доказательств того, что пероральные формы его корня имеют такие же преимущества, недостаточно.
Для подтверждения любых преимуществ астрагала необходимы более крупные и продолжительные исследования надлежащего дизайна.
Побочные эффекты астрагала
Большинство людей хорошо переносят астрагал. Но в редких случаях у участников исследований астрагала развивались незначительные побочные эффекты, такие как сыпь, головная боль, утомляемость, зуд, насморк, тошнота и диарея. Некоторые виды астрагала, которые не входят в состав продаваемых пищевых добавок, могут быть ядовитыми, поскольку они содержат «свайнсонин». Это вещество является токсичным для нервной системы. У животных это вещество вызывало отравление астрагалом.
Исследований по поводу безопасности использования астрагала беременными и кормящими женщинами или детьми проведено недостаточно.
Если, как утверждается, астрагал стимулирует активность иммунной системы, это может стать проблемой для людей с аутоиммунными заболеваниями, такими как волчанка, ревматоидный артрит или рассеянный склероз.
Лекарственные взаимодействия при приеме астрагала
Поскольку астрагал может повышать активность иммунной системы, то он может ослаблять действие лекарственных препаратов (таких как такролимус и циклоспорин), которые подавляют активность иммунной системы.
Астрагал и его компоненты оказывают такое же действие, что и гормон эстроген, поэтому он может снижать эффективность препаратов для лечения рака, предназначенных для подавления эстрогена.
Астрагал, по-видимому, препятствует свертыванию крови, поэтому у людей, принимающих антикоагулянты, может повышаться риск кровотечения.
Астрагал может слишком сильно снижать артериальное давление у людей, принимающих лекарственные препараты для снижения артериального давления.
Астрагал может усиливать воздействие диуретиков (лекарственных препаратов для увеличения количества мочи).
Астрагал может затруднять выведение лития организмом, поэтому у людей, принимающих как астрагал, так и литий, он может накапливаться в опасных для здоровья количествах.
Рекомендации по применению астрагала
Исследования высокого качества с участием людей не подтвердили наличие у астрагала полезных для здоровья свойств.
Использование астрагала не рекомендуется, поскольку не существует подтверждений его пользы, перевешивающей вероятность развития отрицательных побочных эффектов.
Астрагал безопасен для большинства людей, однако:
беременным женщинам, детям, людям с аутоиммунными заболеваниями и людям с заболеваниями печени следует избегать использования астрагала:
женщинам, которые кормят грудью, а также людям, принимающим определенные лекарственные препараты (включая лекарственные препараты для угнетения иммунной системы, гормональные препараты, антикоагулянты, лекарственные препараты для снижения артериального давления, литий и диуретики), следует проконсультироваться со своим врачом, прежде чем принимать астрагал.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный центр комплементарной и интегративной медицины Национальных институтов здравоохранения: Астрагал