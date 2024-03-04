Что такое адаптогены?
«Адаптоген» — это термин, обозначающий определенные продукты и пищевые добавки, которые помогают организму справляться со стрессом. Стресс может быть психологическим (умственным, эмоциональным) и физическим (для организма), его могут вызывать инфекции или токсины. Идея адаптогенов возникла, когда исследователи искали способы улучшить выносливость и уменьшить усталость во время чрезмерной физической нагрузки и неблагоприятных условий. Они начали изучать различные продукты, полученные из растений и продуктов питания.
Сторонники этой теории позже расширили возможную роль адаптогенов, включая повышение работоспособности и улучшение настроения, коррекцию гормональных проблем, стабилизацию уровня сахара в крови, улучшение памяти и мыслительных процессов, замедление старения и множество других полезных вещей, возможно, даже увеличение продолжительности жизни и лечение рака.
Вещества, часто называемые адаптогенами, включают следующие:
Кордицепс
Элеутерококк
Готу кола
Мака
Шизандра
Тиноспора сердцелистная
(См. также Общие сведения о пищевых добавках).
Эффективны ли адаптогены?
Поскольку существует огромное количество очень разных веществ, считающихся адаптогенами, проведение исследований всей их общности невозможно. Каждый адаптоген нужно оценивать отдельно.
Кроме того, остается неясным, что такое «стресс». Например, существует:
психический стресс, например, трудности в семье и на работе (которое большинство людей считают «стрессом»);
физический стресс, например, пешие прогулки на длинные дистанции или преодоление экстремального холода или жары;
клеточный стресс, при котором наши клетки реагируют на атаки микроорганизмов или токсинов либо на недостаток кислорода или питательных веществ.
Эти стрессы настолько различны, что маловероятно, будто один продукт или вещество может одинаково влиять на каждый из них.
В большей части научных исследований, которые проводятся в поддержку адаптогенов, измеряются химические вещества, которые клетки высвобождают в ответ на стресс (например кортизол). Предполагается, что все, что снижает уровень химических веществ, отвечающих за реакцию на стресс, полезно. Но неясно, верно ли это. Клетки (и тело) должны реагировать на стресс (действительно, согласно общепринятому мнению, некоторая степень стресса полезна), поэтому вещества, снижающие уровень химических веществ, отвечающих за реакцию на стресс, на самом деле могут просто мешать клеткам защищаться.
В ходе исследований адаптогенов также изучаются и другие вещества, такие как белки нервной системы, например нейропептид Y, различные ферменты, определенные нейромедиаторы (например серотонин или дофамин), стимуляторы иммунной системы и вещества, снижающие воспаление (например антиоксиданты). Но за всеми исследованиями, которые всего лишь измеряют вещества в стеклянной пробирке с клетками, должны следовать исследования, подтверждающие реальное улучшение состояния людей. Таких подтверждающих исследований адаптогенов гораздо меньше, а проводимые исследования часто имеют низкое качество и не дают однозначных ответов.
Рекомендации по применению адаптогенов
В общем, люди должны исходить из того, что чем больше отдельных заявлений делается в отношении вещества, тем меньше вероятность того, что все они верны. Пищевые добавки и продукты питания, которые якобы исправляют самые разнообразные жизненные проблемы, вряд ли действительно способны на это. Что касается отдельных адаптогенов, нужно изучить доказательства, подтверждающие конкретные заявления, сделанные в их отношении.
В лучшем случае адаптогены могут иметь слабые доказательства пользы. В худшем случае некоторые адаптогены могут быть небезопасными. Следует помнить, что здоровье зависит главным образом от здорового питания и физической активности. Прием добавок или растительных препаратов, которые считаются адаптогенами, не компенсирует нездоровое питание или отсутствие физической активности.