Адаптогены

Поскольку существует огромное количество очень разных веществ, считающихся адаптогенами, проведение исследований всей их общности невозможно. Каждый адаптоген нужно оценивать отдельно.

Кроме того, остается неясным, что такое «стресс». Например, существует:

психический стресс, например, трудности в семье и на работе (которое большинство людей считают «стрессом»);

физический стресс, например, пешие прогулки на длинные дистанции или преодоление экстремального холода или жары;

клеточный стресс, при котором наши клетки реагируют на атаки микроорганизмов или токсинов либо на недостаток кислорода или питательных веществ.

Эти стрессы настолько различны, что маловероятно, будто один продукт или вещество может одинаково влиять на каждый из них.

В большей части научных исследований, которые проводятся в поддержку адаптогенов, измеряются химические вещества, которые клетки высвобождают в ответ на стресс (например кортизол). Предполагается, что все, что снижает уровень химических веществ, отвечающих за реакцию на стресс, полезно. Но неясно, верно ли это. Клетки (и тело) должны реагировать на стресс (действительно, согласно общепринятому мнению, некоторая степень стресса полезна), поэтому вещества, снижающие уровень химических веществ, отвечающих за реакцию на стресс, на самом деле могут просто мешать клеткам защищаться.

В ходе исследований адаптогенов также изучаются и другие вещества, такие как белки нервной системы, например нейропептид Y, различные ферменты, определенные нейромедиаторы (например серотонин или дофамин), стимуляторы иммунной системы и вещества, снижающие воспаление (например антиоксиданты). Но за всеми исследованиями, которые всего лишь измеряют вещества в стеклянной пробирке с клетками, должны следовать исследования, подтверждающие реальное улучшение состояния людей. Таких подтверждающих исследований адаптогенов гораздо меньше, а проводимые исследования часто имеют низкое качество и не дают однозначных ответов.