Употребление инъекционных наркотиков

Наркотики можно глотать, курить, вдыхать через нос в виде порошка (втягивать носом) или вводить в виде инъекции. Если наркотики вводят в виде инъекции, они начинают действовать быстрее, оказывают более сильный эффект, либо и то и другое.

Наркотики могут вводиться инъекцией в вену (внутривенно), мышцу (внутримышечно) или под кожу (подкожно). Для внутривенных инъекций обычно используются вены рук, но когда на этих участках появляются рубцы и повреждения, некоторые люди могут вводить наркотики в другие вены, включая вены бедер, шеи, подмышек или стоп.

(См. также Использование лекарственных препаратов и злоупотребление ими).

Осложнения при употреблении инъекционных наркотиков Инъекции наркотика связаны с более высоким риском, чем другие методы использования. Люди подвержены не только эффектам самого наркотика, но у них возникают проблемы, связанные с самой инъекцией: Примеси. Примеси — вещества, добавляемые к наркотику, чтобы изменить его физические качества. Их обычно добавляют без ведома пользователей, чтобы снизить стоимость и обеспечить простоту употребления. Таким образом, наркоманы не знают, что они себе вводят. Иногда примеси добавляют и в уличные наркотики, героин и кокаин, чтобы усилить свойства наркотика, изменяющие сознание, или чтобы изготовить заменитель наркотика. Различные примеси (например, амфетамин, декстрометорфан, фентанил, кетамин, ЛСД) были обнаружены в качестве добавок, каждая из которых имеет свои собственные эффекты, что иногда затрудняет определение того, что на самом деле употребил человек. Кроме того, примеси могут быть сильнодействующими и приводить к токсичности или передозировке.

Наполнители. Иногда наркоманы измельчают таблетки рецептурных препаратов, растворяют их и вводят раствор в вену. Таким образом, они вводят наполнители, которые содержат таблетки (целлюлозу, тальк и кукурузный крахмал). Наполнители могут скапливаться в легких, вызывая воспаление. Они также могут поражать клапаны сердца, повышая риск инфекции (эндокардит).

Бактерии и вирусы. Введение наркотиков с применением нестерилизованных игл, особенно игл, которые использовались другими людьми, может стать причиной заражения бактериями или вирусами. В результате этого около места инъекции могут возникнуть абсцессы, бактерии или вирусы могут попасть в кровоток или другие части тела, например, в легкие, сердце, головной мозг, печень или кости и вызвать инфекцию. Инфекция клапанов сердца (эндокардит) — распространенное серьезное последствие введения наркотиков, зараженных бактериями, или после использования грязных игл. У лиц, употребляющих инъекционные наркотики, через место введения в организм могут проникать возбудители ботулизма и столбняка. Общие иглы могут распространять тяжелые инфекции, включая гепатит В и С и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

Поражения вследствие использования иглы. Локоть наркомана (оссифицирующий миозит) вызывают частое, неумелое введение иглы. Мышцы вокруг локтя замещаются рубцовой тканью. Подкожные инъекции (вводимые под кожу) могут вызывать образование ран. Внутривенные инъекции приводят к рубцеванию вен (появлению следов от инъекций), что вызывает проблемы с введением препаратов в вену и нарушает кровообращение.

Диагностика употребления инъекционных наркотиков Обследование врачом;

Иногда сообщение пациента Иногда употребление инъекционных наркотиков диагностируют, когда пациенты обращаются к врачу за помощью, чтобы прекратить их употребление. Другие пытаются скрыть употребление наркотиков. Врачи могут подозревать наличие проблемы с наркотиками, когда они замечают изменения в настроении и поведении человека. В этом случае проводится тщательное физикальное обследование. Признаки злоупотребления лекарственными препаратами могут быть выраженными. Например, частые внутривенные инъекции наркотиков оставляют следы от уколов. Следы от уколов — небольшие, темные точки (места прокола иглой), окруженные темной или пожелтевшей кожей. Введение наркотиков под кожу вызывает образование круглых рубцов или язв. Пациенты, употребляющие инъекционные наркотики, могут объяснять наличие отметин иными причинами, например, частая сдача крови, укусы жуков или травмы. Врачи также используют другие методы (например, опросники) для выявления злоупотребления некоторыми лекарственными препаратами или другими веществами и определения степени употребления препарата и его воздействия. Врач может назначить анализ мочи или крови для выявления наличия препаратов. Если выявлена проблема употребления наркотика, особенно их внутривенного введения, пациентов тщательно обследуют на гепатит, ВИЧ и другие инфекции, распространенные среди наркоманов. Следы от инъекций Изображение ST. MARY'S HOSPITAL MEDICAL SCHOOL/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Лечение употребления инъекционных наркотиков Консультирование

Профилактика и лечение инфекционных осложнений Лечение зависит от употребляемого наркотика, обычно оно включает консультирование, иногда назначение других наркотиков (например, метадона, как более безопасного заменителя героина). Поддержка семьи и группы поддержки помогают желающим прекратить употребление наркотиков. Лечение осложнений подобно лечению таких же осложнений, возникших по другим причинам. Например, дренирование абсцессов, прием антибиотиков для лечения инфекций. Поскольку общие иглы являются частой причиной ВИЧ-инфекции и гепатита, было организовано движение за снижение риска. Его цель — уменьшить вред употребления наркотиков у тех, кто не может остановиться. Пользователям дают чистые иглы и шприцы, чтобы они не использовали иглы после других. Эта стратегия помогает уменьшить распространение (и расходы для общества) ВИЧ-инфекции и гепатита.