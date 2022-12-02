Опиоиды — класс препаратов, полученных из опийного мака (включая синтетические разновидности), — являются обезболивающими средствами с высоким потенциалом к ненадлежащему использованию.

Опиоиды используются для облегчения боли, но они также вызывают обостренное чувство благополучия, а при использовании в больших количествах вызывают зависимость и пристрастие.

Употребление слишком большого количества опиоида может быть смертельным, обычно в связи с остановкой дыхания.

Анализ мочи позволяет выявить опиоиды.

Лечение включает детоксикацию (прекращение употребления), замещение (замена другим препаратом и постепенное снижение дозы до полного прекращения) и поддержку (замену другим препаратом, который необходимо принимать постоянно).

Постоянные консультации и поддержка необходимы во всех стратегиях лечения.

«Опиоиды» — это термин для ряда веществ, получаемых из опийного мака, и их синтетические и полусинтетические разновидности. Опиоиды официально используются в медицине в качестве сильных обезболивающих средств. Они включают кодеин (обладающий низким потенциалом в отношении зависимости), оксикодон (отдельно или в различных комбинациях, например, оксикодон и ацетаминофен), меперидин, морфин, пентазоцин и гидроморфон. Метадон, принимаемый перорально, и фентанил, используемый как накожный пластырь, применяются при сильной хронической боли. Героин представляет собой сильный опиоид, применение которого незаконно в США, но который используется по очень ограниченным показаниям в других странах.

Злоупотребление опиоидами встречается относительно часто, поскольку эти препараты широко доступны и вызывают преувеличенное чувство благополучия. Зависимость может возникнуть от любого опиоида. (См. также Использование лекарственных препаратов и злоупотребление ими).

При использовании опиоидов для лечения короткого эпизода сильной боли (например, от ожога или перелома кости) серьезная зависимость и тяга возникают редко. Хотя при применении опиоидов для облегчения боли в течение более нескольких дней у многих возникают некоторые легкие симптомы опиоидной абстиненции после их отмены, у лиц, длительное время получающих опиоиды для лечения хронической боли, риск развития нарушения, связанного с употреблением запрещенных веществ, повышается.

Привыкание может возникнуть через несколько дней после постоянного употребления опиоидов. Человеку необходимо все большее количество препарата для достижения эффекта, изначально вызванного небольшим количеством. Пациенты могут быть более восприимчивы к каким-либо определенным эффектам. Хотя при нарушении, связанном с употреблением психоактивных веществ, часто имеет место привыкание к лекарственному средству, само по себе привыкание не означает наличия нарушения, связанного с употреблением запрещенных веществ.

Знаете ли Вы, что...

Симптомы и признаки опиоидной токсичности или абстиненции Опиоиды вызывают немедленные, а иногда долгосрочные симптомы. Немедленное воздействие Опиоиды — сильные обезболивающие и седативные препараты, вызывающие сонливость и спокойствие. Опиоиды также могут вызывать эйфорию. Другие, менее желательные эффекты включают: Запор

тошнота и рвота;

приливы крови к лицу;

зуд;

дезориентацию (особенно у пожилых людей). Продукт разложения (метаболизма) опиоида, меперидин, может вызывать судорожные припадки. При приеме в комбинации с некоторыми препаратами определенные опиоиды становятся причиной серьезного заболевания — серотонинового синдрома. Этот синдром характеризуется дезориентацией, тремором, непроизвольными мышечными спазмами или подергиванием мышц, обильным потоотделением и высокой температурой тела. У людей, употребляющих героин ингаляционным путем, было зарегистрировано редкое заболевание под названием губчатая лейкоэнцефалопатия. Симптомы варьируются и могут включать двигательное беспокойство, апатию, нарушение координации (атаксию) или паралич. Симптомы могут разрешиться, а могут прогрессировать до проблем с вегетативной нервной системой и смерти. Передозировка Прием очень высокой дозы опиоида (передозировка) может угрожать жизни. В Соединенных Штатах Америки в 2020 г. было зарегистрировано около 91 800 случаев смерти от передозировки опиоидов. Дыхание становится опасно медленным и поверхностным, и может произойти его остановка. Легкие могут наполняться жидкостью. Понижается артериальное давление, частота сердечных сокращений и температура тела, зрачки сужаются (становятся как острие булавки). В конце концов пациент теряет сознание или умирает, обычно в связи с остановкой дыхания. Сочетание опиоидов с алкоголем или другими седативными средствами приводит к смерти еще быстрее. Длительное воздействие Сами по себе опиоиды не вызывают отдаленные осложнения, кроме зависимости. Иногда возникают незначительные побочные эффекты, такие как хронический запор, чрезмерное потоотделение, сонливость или снижение либидо. Однако причиной многих осложнений может быть совместное с другими людьми использование игл и ненамеренное введение других веществ вместе с опиоидом. Симптомы абстиненции Опиоидная абстиненция вызывает неприятные ощущения, но редко угрожает жизни. Симптомы появляются через 4 часа после прекращения употребления опиоидов и достигают максимума через 48–72 часа. Они обычно исчезают через неделю, хотя временные рамки могут значительно варьироваться в зависимости от используемого опиоида. Каждый опиоид выводится из организма с различной скоростью, которая меняется в зависимости от прогрессирования и прекращения абстиненции. Симптомы абстиненции тяжелее у тех, кто употреблял большие дозы в течение длительного периода времени: Сначала проявляется беспокойство и тяга к препарату.

Дыхание становится быстрым, обычно сопровождается зевотой, потоотделением, глаза слезятся, появляется насморк, зрачки расширяются и начинаются желудочные колики.

Позже проявляется гиперактивность, ажитация и повышенная ясность ума.

Повышаются частота сердечных сокращений и артериальное давление. Другие симптомы отмены включают: «гусиную кожу»;

тремор;

мышечные подергивания;

Повышение температуры тела и озноб

боль в мышцах;

потеря аппетита;

тошнота и рвота;

диарея; Употребление опиоидов во время беременности приводит к очень серьезным проблемам, поскольку героин и метадон легко проникают через плаценту и могут влиять на плод (см. Как лекарственные препараты проникают через плаценту). Поскольку дети, рожденные у матерей, употребляющих опиоиды, подвержены воздействию препаратов, которые принимала мать, у них быстро возникают симптомы абстиненции, включая: тремор;

тонкий плач;

нервозность;

судорожные припадки.

учащенное дыхание. Если матери принимали опиоиды непосредственно перед родами и схватками, у ребенка отмечается слабое дыхание.

Диагностика опиоидной токсичности или абстиненции Обследование врачом;

в некоторых случаях анализ мочи. Острая опиоидная интоксикация обычно диагностируется со слов пациентов и их друзей, а также на основании результатов физикального обследования. Если причина странных действий пациента не выяснена, врачи могут проводить тесты, чтобы исключить другие возможные причины симптомов, например, низкий уровень сахара в крови или травму головы. Также может быть назначен анализ мочи для проверки на наркотик. Для оценки осложнений могут быть проведены другие тесты.

Лечение опиоидной токсичности или абстиненции Передозировка опиоидами требует неотложного лечения, но конечной и самой сложной целью лечения является помощь в контроле за применением опиоидов. Лечение может включать в себя: Экстренное лечение

Детоксикация

Возможное поддерживающее лечение (для лиц, которые не могут бросить)

Реабилитация Экстренное лечение Передозировка опиоидом является экстренной ситуацией, требующей немедленного лечения для предотвращения смерти. Может потребоваться респираторная поддержка, иногда с помощью аппарата искусственного дыхания, если при передозировке подавлено дыхание. В качестве антидота опиоидов вводят лекарственный препарат налоксон, быстро купируя все нежелательные явления. Препарат вводится путем инъекции или в виде назального спрея. Поскольку у некоторых пациентов перед полным восстановлением наблюдается кратковременная ажитация и делирий, возможно применение кратковременных физических ограничений. Поскольку налоксон провоцирует симптомы абстиненции у лиц, зависимых от опиоидов, его используют только при необходимости (при ослабленном дыхании). После передозировки пациенты требуют наблюдения в течение нескольких часов, пока не прекратится действие налоксона, чтобы убедиться в отсутствии побочных эффектов опиоида. При употреблении опиоида с длительным эффектом (метадона или других опиоидов с медленным высвобождением) наблюдение за пациентами продолжается длительное время. При повторном возникновении симптомов, пациентам могут ввести еще одну дозу налоксона, направить в больницу или применить и то и другое. Детоксикация Существует несколько подходов к детоксикации: Отказ от опиоида и начало абстиненции («завязка»).

Замена подобным, но более слабым препаратом, затем постепенное снижение дозы и прекращение употребления наркотика. При обеих стратегиях детоксикации лечение обычно необходимо для облегчения симптомов абстиненции. Лекарственный препарат клофелин обычно обеспечивает определенное облегчение симптомов. Однако он может вызывать побочные эффекты, такие как снижение артериального давления и сонливость. Прекращение употребления клофелина само по себе может вызывать симптомы абстиненции, такие как беспокойство, бессонницу, раздражительность, быстрое сердцебиение и головную боль. Замещение обычно включает назначение лекарственных препаратов, таких как метадон и бупренорфин, доза которых затем медленно снижается с последующей полной отменой. Метадон — пероральный опиоид. Он блокирует симптомы абстиненции и тягу к другим опиоидам, особенно к героину. Поскольку действие метадона продолжается дольше действия других опиоидов, его принимают реже, обычно один раз в день. Затем дозу можно медленно снижать. Применением метадона должно проводиться под наблюдением в рамках лицензированной программы лечения метадоном. Высокие дозы метадона иногда вызывают нарушения сердечного ритма. Поэтому для лиц, получающих этот препарат, предусмотрен тщательный контроль при его назначении или изменении дозы.

Бупренорфин представляет собой смешанный агонист и антагонист опиоидных рецепторов. Он обладает определенным действием опиоидов (агонистическое действие), но также блокирует некоторые их эффекты (антагонистическое действие). Он не требует наблюдения в специальной программе; специально обученные врачи могут назначать его в своем кабинете. Во многих странах бупренорфин заменил метадон в программах детоксикации. За детоксикацией должна следовать реабилитация для предотвращения рецидива употребления опиоидов. Постоянное лечение может включать долгосрочное консультирование и поддержку, а также лекарственные препараты, такие как налтрексон. Поддерживающее лечение Для тех, кто постоянно возвращается к употреблению опиоидов (расстройство, связанное с употреблением опиоидов), предпочтительным является метод поддерживающей терапии. Он включает заместительную терапию назначенным лекарственным препаратом в обычной дозе, которую потребитель принимает в течение длительного времени (месяцев или лет), а не снижение дозы с прекращением приема лекарственного препарата в конечном итоге. Для этих целей можно использовать метадон, бупренорфин или налтрексон для замещения опиоидов. Регулярная поддерживающая терапия с применением одного из этих лекарственных препаратов позволяет использующим опиоиды лицам вести социально продуктивную жизнь, поскольку им не нужно тратить время на поиск запрещенного опиоида и поскольку используемые ими лекарственные препараты не оказывают воздействия на функционирование таким образом, как это делают запрещенные наркотики. У некоторых использующих опиоиды лиц лечение эффективно. Многим из них необходима пожизненная поддерживающая терапия. Метадон подавляет симптомы абстиненции и тягу к опиоидам, не вызывая у использующих опиоиды лиц сонливость или возбуждение. Однако использующие опиоиды лица должны посещать клинику один раз в день, где им выдают метадон в количестве, необходимом для профилактики тяжелых симптомов абстиненции, подавления тяги и поддержания ежедневного функционирования. Бупренорфин используется все более широко, поскольку врач может назначать его в своем кабинете. Таким образом, использующим опиоиды лицам не нужно посещать специальную клинику. Налтрексон — лекарственный препарат, который блокирует действие опиоидов (опиоидный антагонист). Перед началом применения налтрексона пациент должен пройти полную детоксикацию от опиоидов, в противном случае может возникнуть сильная реакция отмены. В зависимости от дозы действие налтрексона продолжается 24–72 часа. Лекарственный препарат можно принимать один раз в день или 3 раза в неделю. Поскольку этот лекарственный препарат не вызывает эффектов, характерных для опиоидов, налтрексон наиболее полезен для употребляющих опиоиды лиц с сильной мотивацией, чтобы удержаться от употребления опиоидов, и для лиц без сильной зависимости от опиоидов. Реабилитация Независимо от используемого метода, важными являются постоянное консультирование и поддержка. Поддержка может включать помощь специально обученных врачей, медсестер, консультантов, программ поддерживающей терапии, родственников, друзей и других людей с таким же нарушением, связанным с употреблением запрещенных веществ (группы поддержки). Концепция психотерапевтических клиник возникла 25 лет назад для решения проблем с употреблением героина. Пионерами этого немедикаментозного подхода стали программы Samaritan Daytop Village и Phoenix House. Лица, использующие опиоиды, живут в специальном центре в течение длительного периода времени. Эти программы помогают людям построить новую жизнь с помощью обучения, образования и переподготовки. Эти программы помогли многим людям, но многие наркозависимые выбывают из них. Открытыми остаются вопросы об успешности этих программ и масштабе их применения. Поскольку эти программы требуют множества ресурсов, многие просто не в состоянии себе это позволить.