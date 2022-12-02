Ненадлежащее использование анксиолитических и седативных препаратов

Анксиолитические и седативные препараты — это рецептурные лекарственные препараты, используемые для облегчения тревожности и/или в качестве снотворных, но их применение может привести к зависимости и нарушениям, связанным с употреблением психоактивных веществ.
Применение рецептурных препаратов для облегчения тревожности или лечения проблем со сном может вызвать зависимость.
Передозировка вызывает сонливость, дезориентацию и замедленное дыхание.
Прекращение употребления анксиолитического или седативного препарата после длительного приема вызывает тревожность, раздражительность и проблемы со сном.
Если у людей развивается зависимость от анксиолитического или седативного препарата, их постепенно отменяют, снижая дозу.
Рецептурные препараты, используемые для лечения тревожности (анксиолитические препараты) и проблем со сном (седативные или снотворные), могут вызывать зависимость. Эти лекарственные препараты включают бензодиазепины (такие как диазепам и лоразепам), барбитураты, золпидем, эсзопиклон и другие. Каждый препарат имеет свое действие и обладает различным потенциалом в отношении зависимости и привыкания. Если у человека развиваются симптомы после прекращения приема вещества, считается, что у него есть зависимость от данного вещества. При продолжении использования вещества, даже при наличии проблем, вызванных его использованием, диагностируют нарушение, связанное с употреблением запрещенных веществ.
Большинство людей с зависимостью от анксиолитических и седативных препаратов, начинают их прием в медицинских целях. Зависимость может возникнуть через 2 недели постоянного приема.
(См. также Использование лекарственных препаратов и злоупотребление ими).
Симптомы и признаки токсичности седативных препаратов
Прием анксиолитических и седативных препаратов вызывает как немедленные, так и долгосрочные симптомы.
Немедленное воздействие
Анксиолитические и седативные препараты снижают ясность ума и могут привести к возникновению следующего:
невнятная речь;
снижение координации;
спутанность сознания;
Эти эффекты усиливаются после употребления алкоголя.
У пожилых лиц симптомы могут проявляться в более тяжелой форме, включая головокружение, дезориентацию, делирий и потерю равновесия. Пациенты могут падать, что приводит к переломам, особенно бедренной кости.
Передозировка
Более высокие дозы вызывают более тяжелые симптомы, включая:
ступор (человека можно привести в чувство только на время, и то с трудом);
очень редкое и поверхностное дыхание;
в конечном итоге смерть (в основном в случае барбитуратов).
Длительное воздействие
У некоторых отмечается потеря памяти, ложные суждения, слабая устойчивость внимания и пугающие смены настроения. Пациенты могут медленно разговаривать, у них отмечаются проблемы с мышлением и пониманием. Наблюдаются непроизвольные движения глаз (нистагм).
Симптомы абстиненции
Степень выраженности симптомов абстиненции варьируется в зависимости от дозы. Симптомы могут возникнуть через 12–24 часа.
Пациенты, принимающие седативные препараты, такие как бензодиазепины, в течение нескольких дней, часто чувствуют, что не могут уснуть без них. После прекращения приема могут возникнуть слабые симптомы абстиненции, такие как:
тревожность и нервозность при подготовке ко сну;
плохой сон;
тревожные сны;
раздражительность после пробуждения.
Более серьезные симптомы отмены бензодиазепинов могут включать учащение сердечного ритма, частое дыхание, дезориентацию и иногда судороги.
Серьезные реакции возникают после отмены барбитуратов. При приеме высоких доз резкий синдром отмены может вызвать тяжелую и потенциально опасную для жизни реакцию, как при алкогольной абстиненции. Другие эффекты включают обезвоживание, делирий, бессонницу, дезориентацию и пугающие зрительные и слуховые галлюцинации (пациенты видят и слышат отсутствующие в действительности объекты). При наличии синдрома отмены пациентов обычно госпитализируют в связи с возможной тяжелой реакцией.
Диагностика токсичности седативных препаратов
Обследование врачом;
Диагноз обычно устанавливается на основании того, какие лекарственные препараты принимал пациент, с его слов или со слов его друзей. Если причина сонливости или дезориентации пациента не выяснена, могут назначаться обследования для исключения других возможных причин симптомов, например, низкого уровня сахара в крови или травмы головы. Хотя бензодиазепины и барбитураты могут быть обнаружены с помощью определенных видов скрининговых тестов на препараты, их обнаружение не означает, что именно они являются причиной симптомов у человека. Большинство клинических лабораторий не могут измерить уровни многих седативных препаратов.
Лечение токсичности седативных препаратов
Наблюдение и мониторинг до тех пор, пока пациент не придет в себя
Дыхательная поддержка при тяжелой передозировке
Иногда антидот бензодиазепинов
Детоксикация и реабилитация
Экстренное лечение
При передозировке необходимо срочно обратиться к врачу. Передозировка барбитуратов так же опасна, как и передозировка бензодиазепинов. Если у пациентов с передозировкой анксиолитических и седативных препаратов возникают значительные проблемы с дыханием, сердцем или артериальным давлением, их необходимо госпитализировать в отделение с возможностью постоянного мониторинга (такое как отделение интенсивной терапии и реанимации).
Поддерживающее лечение может включать внутривенное введение растворов, применение лекарственных препаратов при пониженном артериальном давлении и использование аппарата искусственного дыхания при неустойчивом дыхании у пациента.
Бензодиазепины имеют антидот, флумазенил, который помогает при тяжелой передозировке. Однако флумазенил может вызывать синдром отмены бензодиазепинов и приводить к развитию судорог у лиц, получавших бензодиазепины в течение длительного времени. Таким образом, флумазенил при передозировке обычно не назначается.
В случае передозировки барбитуратов может быть назначен бикарбонат натрия внутривенно, что способствует выведению барбитуратов с мочой.
Детоксикация и реабилитация
Пациентам со слабыми абстинентными симптомами необходима социальная и психологическая помощь, чтобы победить тягу к употреблению препарата и справиться с чувством тревожности.
Пациентам с тяжелыми симптомами отмены обычно необходимо стационарное лечение, иногда в отделении интенсивной терапии, и тщательный мониторинг. Им внутривенно вводят лекарственный препарат в низких дозах. Дозу снижают постепенно в течение нескольких дней или недель, а затем его применение прекращают. Иногда используют другой подобный лекарственный препарат, от которого проще постепенно отказаться. Даже при самом оптимальном лечении на восстановление может потребоваться месяц или более.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Национальный институт по борьбе со злоупотреблением наркотиками (National Institute on Drug Abuse, NIDA): информация о седативных препаратах от федерального агентства, которое поддерживает научные исследования в области использования препаратов, содержащих наркотические вещества, и его последствий, а также предоставляет информацию о широко используемых препаратах, содержащих наркотические вещества, о приоритетах и достижениях исследований, клинических ресурсах, а также возможностях получения грантов и финансирования.
Управление службы лечения наркотической зависимости и психических расстройств (SAMHSA): Управление Министерства здравоохранения США, возглавляющее усилия общественного здравоохранения по улучшению психического здоровья и предоставляющее ресурсы, включая поиск вариантов лечения, бесплатные телефоны доверия, учебные инструменты для врачей, статистику и публикации по различным темам, связанным с употреблением психотропных веществ.