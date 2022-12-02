Ненадлежащее использование анксиолитических и седативных препаратов

Анксиолитические и седативные препараты — это рецептурные лекарственные препараты, используемые для облегчения тревожности и/или в качестве снотворных, но их применение может привести к зависимости и нарушениям, связанным с употреблением психоактивных веществ.

Применение рецептурных препаратов для облегчения тревожности или лечения проблем со сном может вызвать зависимость.

Передозировка вызывает сонливость, дезориентацию и замедленное дыхание.

Прекращение употребления анксиолитического или седативного препарата после длительного приема вызывает тревожность, раздражительность и проблемы со сном.

Если у людей развивается зависимость от анксиолитического или седативного препарата, их постепенно отменяют, снижая дозу.

Рецептурные препараты, используемые для лечения тревожности (анксиолитические препараты) и проблем со сном (седативные или снотворные), могут вызывать зависимость. Эти лекарственные препараты включают бензодиазепины (такие как диазепам и лоразепам), барбитураты, золпидем, эсзопиклон и другие. Каждый препарат имеет свое действие и обладает различным потенциалом в отношении зависимости и привыкания. Если у человека развиваются симптомы после прекращения приема вещества, считается, что у него есть зависимость от данного вещества. При продолжении использования вещества, даже при наличии проблем, вызванных его использованием, диагностируют нарушение, связанное с употреблением запрещенных веществ.

Большинство людей с зависимостью от анксиолитических и седативных препаратов, начинают их прием в медицинских целях. Зависимость может возникнуть через 2 недели постоянного приема.

(См. также Использование лекарственных препаратов и злоупотребление ими).

Симптомы и признаки токсичности седативных препаратов Прием анксиолитических и седативных препаратов вызывает как немедленные, так и долгосрочные симптомы. Немедленное воздействие Анксиолитические и седативные препараты снижают ясность ума и могут привести к возникновению следующего: невнятная речь;

снижение координации;

спутанность сознания; Эти эффекты усиливаются после употребления алкоголя. У пожилых лиц симптомы могут проявляться в более тяжелой форме, включая головокружение, дезориентацию, делирий и потерю равновесия. Пациенты могут падать, что приводит к переломам, особенно бедренной кости. Передозировка Более высокие дозы вызывают более тяжелые симптомы, включая: ступор (человека можно привести в чувство только на время, и то с трудом);

очень редкое и поверхностное дыхание;

в конечном итоге смерть (в основном в случае барбитуратов). Длительное воздействие У некоторых отмечается потеря памяти, ложные суждения, слабая устойчивость внимания и пугающие смены настроения. Пациенты могут медленно разговаривать, у них отмечаются проблемы с мышлением и пониманием. Наблюдаются непроизвольные движения глаз (нистагм). Симптомы абстиненции Степень выраженности симптомов абстиненции варьируется в зависимости от дозы. Симптомы могут возникнуть через 12–24 часа. Пациенты, принимающие седативные препараты, такие как бензодиазепины, в течение нескольких дней, часто чувствуют, что не могут уснуть без них. После прекращения приема могут возникнуть слабые симптомы абстиненции, такие как: тревожность и нервозность при подготовке ко сну;

плохой сон;

тревожные сны;

раздражительность после пробуждения. Более серьезные симптомы отмены бензодиазепинов могут включать учащение сердечного ритма, частое дыхание, дезориентацию и иногда судороги. Серьезные реакции возникают после отмены барбитуратов. При приеме высоких доз резкий синдром отмены может вызвать тяжелую и потенциально опасную для жизни реакцию, как при алкогольной абстиненции. Другие эффекты включают обезвоживание, делирий, бессонницу, дезориентацию и пугающие зрительные и слуховые галлюцинации (пациенты видят и слышат отсутствующие в действительности объекты). При наличии синдрома отмены пациентов обычно госпитализируют в связи с возможной тяжелой реакцией.

Диагностика токсичности седативных препаратов Обследование врачом; Диагноз обычно устанавливается на основании того, какие лекарственные препараты принимал пациент, с его слов или со слов его друзей. Если причина сонливости или дезориентации пациента не выяснена, могут назначаться обследования для исключения других возможных причин симптомов, например, низкого уровня сахара в крови или травмы головы. Хотя бензодиазепины и барбитураты могут быть обнаружены с помощью определенных видов скрининговых тестов на препараты, их обнаружение не означает, что именно они являются причиной симптомов у человека. Большинство клинических лабораторий не могут измерить уровни многих седативных препаратов.

Лечение токсичности седативных препаратов Наблюдение и мониторинг до тех пор, пока пациент не придет в себя

Дыхательная поддержка при тяжелой передозировке

Иногда антидот бензодиазепинов

Детоксикация и реабилитация Экстренное лечение При передозировке необходимо срочно обратиться к врачу. Передозировка барбитуратов так же опасна, как и передозировка бензодиазепинов. Если у пациентов с передозировкой анксиолитических и седативных препаратов возникают значительные проблемы с дыханием, сердцем или артериальным давлением, их необходимо госпитализировать в отделение с возможностью постоянного мониторинга (такое как отделение интенсивной терапии и реанимации). Поддерживающее лечение может включать внутривенное введение растворов, применение лекарственных препаратов при пониженном артериальном давлении и использование аппарата искусственного дыхания при неустойчивом дыхании у пациента. Бензодиазепины имеют антидот, флумазенил, который помогает при тяжелой передозировке. Однако флумазенил может вызывать синдром отмены бензодиазепинов и приводить к развитию судорог у лиц, получавших бензодиазепины в течение длительного времени. Таким образом, флумазенил при передозировке обычно не назначается. В случае передозировки барбитуратов может быть назначен бикарбонат натрия внутривенно, что способствует выведению барбитуратов с мочой. Детоксикация и реабилитация Пациентам со слабыми абстинентными симптомами необходима социальная и психологическая помощь, чтобы победить тягу к употреблению препарата и справиться с чувством тревожности. Пациентам с тяжелыми симптомами отмены обычно необходимо стационарное лечение, иногда в отделении интенсивной терапии, и тщательный мониторинг. Им внутривенно вводят лекарственный препарат в низких дозах. Дозу снижают постепенно в течение нескольких дней или недель, а затем его применение прекращают. Иногда используют другой подобный лекарственный препарат, от которого проще постепенно отказаться. Даже при самом оптимальном лечении на восстановление может потребоваться месяц или более.