Марихуана, синтетическая

Каннабис — это название марихуаны. Основным активным ингредиентом марихуаны является тетрагидроканнабинол (ТГК). Синтетические каннабиноиды представляют собой искусственные препараты, похожие на ТГК. Их обычно распыляют на высушенный растительный материал и курят или вдыхают в виде паров жидкости из электронных сигарет. Существует много химических семейств синтетических каннабиноидов, и регулярно сообщается о синтезе новых соединений. Эти синтетические препараты широко известны как «спайс» и «К2».
(См. также Использование лекарственных препаратов и злоупотребление ими).
Симптомы употребления синтетической марихуаны
Различные каннабиноиды вызывают различные эффекты, и многие из их краткосрочных и долгосрочных эффектов остаются неизученными. Однако можно выделить три основные категории эффектов:
Психические: дезориентация, возбуждение, галлюцинации и психоз (потеря контакта с реальностью), которые могут быть необратимыми
Сердечно-сосудистые: повышение артериального давления, учащенное сердцебиение (тахикардия) и инфаркт миокарда
Неврологические: снижение четкости зрения, сильное потоотделение и судороги
Дополнительные эффекты включают рвоту, повышение температуры тела (гипертермия) разрушение мышц и почечную недостаточность.
Диагностика интоксикации синтетической марихуаной
Обследование врачом;
Диагноз обычно устанавливается на основании того, какие препараты принимал пациент, с его слов или со слов его друзей. Стандартные анализы мочи на наркотики не обнаруживают синтетические каннабиноиды, однако существуют специальные анализы для выявления синтетических каннабиноидов в крови, моче или волосах.
Лицам с признаками тяжелой острой интоксикации часто требуется обследование для исключения осложнений. Обычно назначаются анализы крови для определения уровней форменных элементов крови, электролитов и функции почек, а также регистрируется электрокардиограмма (ЭКГ) для проверки сердечного ритма. Также может быть назначен анализ мочи на миоглобин, наличие которого указывает на разрушение мышц.
Лечение интоксикации синтетической марихуаной
Наблюдение и мониторинг до тех пор, пока пациент не придет в себя
В/в введение седативных препаратов
В/в введение растворов
Обычно достаточно назначения стандартного лечения, включающего в/в введение седативных препаратов (бензодиазепинов) и растворов, а также поддерживающих мероприятий. Лица с опасным повышением температуры тела (гипертермия), сохраняющимся учащением сердечного ритма или возбуждением и высоким уровнем креатинина сыворотки крови (указывающим на возможные проблемы с почками) должны быть госпитализированы и обследованы на предмет разрушения мышц (рабдомиолиз) и поражения сердца и почек.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Национальный институт по борьбе со злоупотреблением наркотиками (National Institute on Drug Abuse, NIDA): информация о синтетических каннабиноидах от федерального агентства, которое поддерживает научные исследования в области использования препаратов, содержащих наркотические вещества, и его последствий, а также предоставляет информацию о широко используемых препаратах, содержащих наркотические вещества, о приоритетах и достижениях исследований, клинических ресурсах, а также возможностях получения грантов и финансирования.
Управление службы лечения наркотической зависимости и психических расстройств (SAMHSA): Управление Министерства здравоохранения США, возглавляющее усилия общественного здравоохранения по улучшению психического здоровья и предоставляющее ресурсы, включая поиск вариантов лечения, бесплатные телефоны доверия, учебные инструменты для врачей, статистику и публикации по различным темам, связанным с употреблением психотропных веществ.