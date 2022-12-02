Марихуана, синтетическая

Каннабис — это название марихуаны. Основным активным ингредиентом марихуаны является тетрагидроканнабинол (ТГК). Синтетические каннабиноиды представляют собой искусственные препараты, похожие на ТГК. Их обычно распыляют на высушенный растительный материал и курят или вдыхают в виде паров жидкости из электронных сигарет. Существует много химических семейств синтетических каннабиноидов, и регулярно сообщается о синтезе новых соединений. Эти синтетические препараты широко известны как «спайс» и «К2».

(См. также Использование лекарственных препаратов и злоупотребление ими).

Симптомы употребления синтетической марихуаны Различные каннабиноиды вызывают различные эффекты, и многие из их краткосрочных и долгосрочных эффектов остаются неизученными. Однако можно выделить три основные категории эффектов: Психические: дезориентация, возбуждение, галлюцинации и психоз (потеря контакта с реальностью), которые могут быть необратимыми

Сердечно-сосудистые: повышение артериального давления, учащенное сердцебиение (тахикардия) и инфаркт миокарда

Неврологические: снижение четкости зрения, сильное потоотделение и судороги Дополнительные эффекты включают рвоту, повышение температуры тела (гипертермия) разрушение мышц и почечную недостаточность.

Диагностика интоксикации синтетической марихуаной Обследование врачом; Диагноз обычно устанавливается на основании того, какие препараты принимал пациент, с его слов или со слов его друзей. Стандартные анализы мочи на наркотики не обнаруживают синтетические каннабиноиды, однако существуют специальные анализы для выявления синтетических каннабиноидов в крови, моче или волосах. Лицам с признаками тяжелой острой интоксикации часто требуется обследование для исключения осложнений. Обычно назначаются анализы крови для определения уровней форменных элементов крови, электролитов и функции почек, а также регистрируется электрокардиограмма (ЭКГ) для проверки сердечного ритма. Также может быть назначен анализ мочи на миоглобин, наличие которого указывает на разрушение мышц.

Лечение интоксикации синтетической марихуаной Наблюдение и мониторинг до тех пор, пока пациент не придет в себя

В/в введение седативных препаратов

В/в введение растворов Обычно достаточно назначения стандартного лечения, включающего в/в введение седативных препаратов (бензодиазепинов) и растворов, а также поддерживающих мероприятий. Лица с опасным повышением температуры тела (гипертермия), сохраняющимся учащением сердечного ритма или возбуждением и высоким уровнем креатинина сыворотки крови (указывающим на возможные проблемы с почками) должны быть госпитализированы и обследованы на предмет разрушения мышц (рабдомиолиз) и поражения сердца и почек.