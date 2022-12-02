Летучие растворители — это жидкости, которые легко испаряются с образованием газа. При вдыхании газ может вызывать интоксикацию и хроническое поражение нервов и органов.

Летучие растворители встречаются во многих обычных товарах бытовой химии, таких как клеи, краски и чистящие средства. Поэтому дети и подростки имеют к ним легкий доступ. В Соединенных Штатах Америки около 10 % подростков вдыхали растворители (см. также Употребление психоактивных веществ и злоупотребление ими у подростков).

Продукт впрыскивают в пластиковый мешок и вдыхают (нюхают) или рядом с носом или ртом размещают салфетку, смоченную продуктом (вдыхают).

(См. также Использование лекарственных препаратов и злоупотребление ими).

Распространенные товары, содержащие летучие растворители

Симптомы употребления летучих растворителей Вдыхание газа из летучих растворителей вызывает немедленные и иногда долгосрочные симптомы. Немедленное воздействие У лиц, употребляющих летучие растворители, быстро развивается интоксикация. Наблюдается головокружение, сонливость и дезориентация. Речь может быть замедленной. Возникают проблемы с ходьбой или стоянием, что приводит к неустойчивой походке. Может также появиться возбужденность, импульсивность и раздражительность. Позже нарушается восприятие реальности, что приводит к иллюзиям, галлюцинациям и бреду. Появляется эйфория, приподнятое настроение, а затем короткий период сна. Иногда наблюдается делирий и спутанность сознания, резкие перемены настроения. Возможно нарушение мышления и координации. Интоксикация может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов. Передозировка Некоторые летучие растворители в организме превращаются в токсичные вещества. Например, хлористый метилен (дихлорметан, ингредиент некоторых средств для удаления краски) превращается в монооксид углерода в организме, и его вдыхание может привести к отравлению угарным газом. Вдыхание метанола (древесного спирта) приводит к образованию токсичных побочных веществ, которые вызывают подкисление крови и проблемы с глазами. Может внезапно наступить смерть, даже при первом употреблении одного из этих веществ, поскольку дыхание замедляется и становится поверхностным, нарушается сердечный ритм (аритмия). Длительное воздействие Длительное применение или воздействие растворителей (включая воздействие на рабочем месте) может вызвать тяжелые поражения головного мозга, периферических нервов, сердца, почек, печени и легких. Кроме того, возможно поражение костного мозга, нарушение выработки эритроцитов и анемия, либо развитие лейкоза. Может возникать раздражение кожи вокруг рта и носа (экзема «нюхача»). Использование во время беременности может привести к преждевременным родам и растворительной фетопатии, которая вызывает симптомы, похожие на алкогольный синдром плода. Синдром абстиненции При длительном применении возникает привыкание к действию растворителя. Может появиться психологическая зависимость от растворителей, сильная тяга к их постоянному использованию. Но физическая зависимость не возникает. Поэтому отказ от наркотиков не вызывает неприятных симптомов (абстиненция).

Диагностика употребления летучих растворителей Обследование врачом;

Контакт с растворителями в анамнезе Диагноз обычно устанавливается со слов пациентов или их друзей. Обычные скрининговые анализы на наркотики не могут обнаружить летучие растворители, хотя при необходимости эти вещества могут быть обнаружены с помощью специализированных тестов.

Лечение употребления летучих растворителей Лечение любого пораженного органа

Консультация нарколога Лечение детей и подростков, использующих ингаляционные средства на основе растворителя, включает оценку и лечение поражения органов. Частота выздоровления после употребления ингаляционных средств является самой низкой для всех веществ, изменяющих сознание. Лечение зависимых от растворителей подростков затруднительно, часто возникает рецидив. Однако многие подростки отказываются от этого пристрастия в процессе взросления. Может помочь консультирование и образование для улучшения психического состояния и социальных навыков, а также для контроля социологических проблем.