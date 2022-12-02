Корсаковский психоз — это осложнение длительного дефицита тиамина, которое вызывает потерю памяти о недавних событиях, дезориентацию и изменения поведения.
Он часто диагностируется вместе с энцефалопатией Вернике.
(См. также Использование лекарственных препаратов и злоупотребление ими).
Корсаковский психоз развивается у 80 % лиц с не леченой энцефалопатией Вернике, которая представляет собой заболевание головного мозга, вызванное недостаточностью витамина и возникающее при употреблении больших количеств алкоголя в течение длительного времени. Корсаковский психоз иногда провоцируется серьезным алкогольным делирием — формой алкогольной абстиненции, независимо от того, возникал ли ранее типичный эпизод энцефалопатии Вернике. Другие причины включают травмы головы, инсульт, кровоизлияние в головной мозг и некоторые опухоли головного мозга (в редких случаях).
Симптомы Корсаковского психоза
Пациенты с Корсаковским психозом не могут вспомнить недавние события. Память об отдаленных событиях нарушается в меньшей степени. Память может быть настолько нарушена, что пациенты часто сочиняют истории, иногда очень убедительные, пытаясь скрыть неспособность вспомнить (конфабуляция). Они теряют чувство времени. У пациентов появляется дезориентация и апатия, они могут не реагировать даже на пугающие события. Также присутствуют все симптомы энцефалопатии Вернике, в том числе глубокая атаксия (спотыкающаяся походка с широко расставленными ногами) и затруднения в управлении движениями глаз.
Диагностика Корсаковского психоза
Состояние, вызывающее Корсаковский психоз, в анамнезе, например, тяжелое хроническое расстройство, связанное с употреблением алкоголя
Диагноз Корсаковского психоза устанавливают на основании симптомов, особенно при наличии конфабуляций, наблюдаемых у пациентов с заболеваниями, которые могут вызвать Корсаковский психоз, такими как тяжелое хроническое расстройство, связанное с употреблением алкоголя. Необходимо исключить другие причины симптомов, такие как инфекция.
Лечение Корсаковского психоза
Тиамин
Уровень жидкости
Лечение Корсаковского психоза включает назначение тиамина (витамина) и гидратацию. К сожалению, симптомы плохо поддаются лечению, и выздоровление маловероятно.
Дополнительная информация
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Анонимные алкоголики: международное товарищество людей с проблемами, связанными с употреблением алкоголя, которое стояло у истоков 12-этапного подхода, разработанного, чтобы помочь своим членам преодолеть алкогольную зависимость, и помочь другим людям сделать это.
LifeRing: поддержка людей с проблемами, связанными с употреблением наркотических препаратов и алкоголя, путем содействия обмену практическим опытом и поддержанию трезвости в качестве альтернативы традиционным 12-этапным программам.
Организация Phoenix House: помогает людям бороться с зависимостью, независимо от вещества, ставшего его причиной, с помощью 12-этапной программы, аналогичной той, которая используется анонимными алкоголиками.
Благотворительная организация Samaritan Daytop Village: агентство со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которое помогает различным группам населения, борющимся с зависимостью, включая ветеранов вооруженных сил, матерей и младенцев, а также бездомных людей.