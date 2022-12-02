Корсаковский психоз

Пациенты с Корсаковским психозом не могут вспомнить недавние события. Память об отдаленных событиях нарушается в меньшей степени. Память может быть настолько нарушена, что пациенты часто сочиняют истории, иногда очень убедительные, пытаясь скрыть неспособность вспомнить (конфабуляция). Они теряют чувство времени. У пациентов появляется дезориентация и апатия, они могут не реагировать даже на пугающие события. Также присутствуют все симптомы энцефалопатии Вернике, в том числе глубокая атаксия (спотыкающаяся походка с широко расставленными ногами) и затруднения в управлении движениями глаз.