Кетамин и фенциклидин (ФЦП)

Кетамин и фенциклидин являются химически родственными препаратами, применяемыми для анестезии, но иногда используются в рекреационных целях.

Кетамин доступен в виде порошка и жидкости. Порошок можно втягивать через нос или принимать перорально. Жидкость может вводиться посредством инъекции внутривенно, в мышцу (внутримышечно) или под кожу (подкожно).

Фенциклидин (ФЦП или ангельская пыль) часто используют для курения после его распыления на растительный материал, например, на петрушку, листья мяты, табака для курения или марихуану (сленговые названия «вет» и «фрай»). Его также можно втягивать через нос или принимать перорально.

(См. также Использование лекарственных препаратов и злоупотребление ими).

Симптомы употребления кетамина или ФЦП Кетамин и ФЦП вызывает возбуждение и эйфорию, после чего часто следуют приступы тревожности. При употреблении высоких доз (передозировка) нарушается восприятие собственного тела, окружающей среды и времени. Появляется чувство рассеянности, пользователи перестают себя осознавать (деперсонализация), чувствуют оторванность от своего окружения (диссоциация). При употреблении еще более высоких доз возникают галлюцинации и параноидальный бред, усиливается чувство оторванности от мира. Эти ощущения наркоманы обычно относят к неспособности двигаться под действием кетамина. Может проявляться агрессивность. Отмечается нарушение координации, дрожь и подергивание мышц. Очень высокие дозы могут вызвать следующее: угрожающее жизни повышение температуры тела (гипертермия);

учащенная частота сердцебиения;

гиперсексуальное поведение;

очень высокое артериальное давление;

судорожные припадки.

кома;

в редких случаях смерть.

Диагностика употребления кетамина или ФЦП Обследование врачом; Диагноз использования кетамина устанавливают на основе анамнеза употребления наркотиков и симптомов пациента. Кетамин не обнаруживается с помощью обычного анализа мочи на наркотики. Для подтверждения использования кетамина могут быть использованы специфические тесты (так называемая газовая хроматография и масс-спектроскопия).

Лечение употребления кетамина или ФЦП Тихая, спокойная обстановка

Наблюдение и мониторинг до тех пор, пока пациент не придет в себя

Иногда седативные средства Восстановиться от эффектов кетамина обычно могут помочь утешение и спокойная, не представляющая угрозы атмосфера. Обычно сознание приходит в норму в течение 45 минут — нескольких часов. Для контроля ажитации и судорожных припадков назначают бензодиазепины (седативные препараты).