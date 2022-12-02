Другие вещества, которыми часто злоупотребляют

Эритропоэтин — гормон, вырабатываемый почками. Он стимулирует костный мозг для выработки эритроцитов. Эритропоэтин также производится в виде лекарственного препарата. Дарбэпоэтин — это лекарственный препарат, подобный эритропоэтину. Оба лекарственных препарата используются для увеличения выработки эритроцитов у пациентов с определенными формами анемии. Эти препараты могут применять спортсмены, потому что они полагают, что чем больше эритроцитов и кислорода получают их мышцы, тем лучше они смогут выступать.

Применение эритропоэтина и дарбэпоэтина без медицинской необходимости может изменить контроль выработки эритроцитов, что может привести к резкому уменьшению их количества после прекращения применения лекарственных препаратов.