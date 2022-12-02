Другие вещества, которыми часто злоупотребляют

Употребление рекреационных наркотиков обычно включает употребление средств, изменяющих сознание, но также может включать употребление наркотиков или лекарственных препаратов, используемых для других целей, обычно это потеря веса или улучшение спортивной формы. Прием этих препаратов без медицинской необходимости и медицинского наблюдения может ухудшить качество жизни, здоровье или безопасность. Применение препарата в подобных целях может считаться нарушением, связанным с употреблением запрещенных веществ. Употребление анаболических стероидов встречается чаще всего в данной группе. Кроме того, сюда входят:
Диуретики
Диуретики ускоряют выведение почками соли и воды и используются для лечения различных заболеваний, включая повышенное артериальное давление и сердечную недостаточность. Однако некоторые люди, включая спортсменов и пациентов с нарушениями пищевого поведения, например, с нейрогенной анорексией, принимают диуретики для быстрой потери веса. Неправильное применение диуретиков может вызывать обезвоживание и тяжелые аномалии электролитного баланса, такие как низкое содержание калия. Подобный недостаток может привести к тяжелому заболеванию или смерти.
Эритропоэтин и дарбэпоэтин
Эритропоэтин — гормон, вырабатываемый почками. Он стимулирует костный мозг для выработки эритроцитов. Эритропоэтин также производится в виде лекарственного препарата. Дарбэпоэтин — это лекарственный препарат, подобный эритропоэтину. Оба лекарственных препарата используются для увеличения выработки эритроцитов у пациентов с определенными формами анемии. Эти препараты могут применять спортсмены, потому что они полагают, что чем больше эритроцитов и кислорода получают их мышцы, тем лучше они смогут выступать.
Применение эритропоэтина и дарбэпоэтина без медицинской необходимости может изменить контроль выработки эритроцитов, что может привести к резкому уменьшению их количества после прекращения применения лекарственных препаратов.
Гормон роста
Гормон роста вырабатывается гипофизом для контроля использования белков, углеводов и жиров с целью стимуляции роста. Гормон роста также производится в качестве лекарственного препарата, его иногда принимают дети небольшого роста, когда их организм не вырабатывает достаточного количества гормона роста. Некоторые спортсмены злоупотребляют приемом гормона роста, потому что они считают, что он может ускорить рост мышц и увеличить силу, уменьшая количество жира.
Употребление гормона роста без медицинской необходимости в течение длительного периода времени может повысить уровень жира в крови, вызвать диабет и увеличить сердце, что может привести к сердечной недостаточности.
Лабораторные анализы, выявляющие наличие гормона роста, не вырабатываемого организмом, не проводятся рутинно.
Сироп ипекакуаны
Сироп ипекакуаны используется для стимуляции рвоты. Его иногда используют для лечения детей, которые проглотили химическое вещество или яд. Однако пациенты с нарушениями пищевого поведения, например, с нейрогенной анорексией, часто принимают сироп ипекакуаны для похудения. Ненадлежащее употребление ипекакуаны может вызвать диарею, значительный дефицит электролитов, слабость, нарушение сердечного ритма и сердечную недостаточность.
слабительные.
Слабительные средства ускоряют прохождение веществ через пищеварительный тракт и используются для лечения запоров. Однако пациенты, ошибочно полагающие, что им необходимо частое опорожнение кишечника, которое является фактором хорошего здоровья, часто злоупотребляют слабительными средствами. Кроме этого, пациенты с нарушениями пищевого поведения, например, с нейрогенной анорексией, часто принимают слабительные, потому что они считают, что это поможет им похудеть.
Частое употребление слабительных средств без медицинской необходимости может вызывать обезвоживание и тяжелый дефицит электролитов. Регулярной прием слабительных также влияет на всасывание других лекарственных препаратов, прекращая их действие. Ненадлежащее употребление слабительных в течение длительного периода времени может нарушить мышечные слои толстой кишки. Это может стать причиной сильных запоров и заболеваний кишечника (например, дивертикулеза).
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Национальный институт по борьбе со злоупотреблением наркотиками (National Institute on Drug Abuse, NIDA): федеральное агентство, которое поддерживает научные исследования в области использования препаратов, содержащих наркотические вещества, и его последствий, а также предоставляет информацию о широко используемых препаратах, содержащих наркотические вещества, о приоритетах и достижениях исследований, клинических ресурсах, а также возможностях получения грантов и финансирования.
Управление службы лечения наркотической зависимости и психических расстройств (SAMHSA): Управление Министерства здравоохранения США, возглавляющее усилия общественного здравоохранения по улучшению психического здоровья и предоставляющее ресурсы, включая поиск вариантов лечения, бесплатные телефоны доверия, учебные инструменты для врачей, статистику и публикации по различным темам, связанным с употреблением психотропных веществ.