Гамма-гидроксибутират (ГГБ или «Г») — это препарат, который принимают перорально, обычно в жидком виде. По своим эффектам он похож на кетамины или алкоголь.
(См. также Использование лекарственных препаратов и злоупотребление ими).
Симптомы употребления ГГБ
ГГБ вызывает чувство расслабленности и спокойствия. Он также может вызвать усталость и чувство раскрепощенности.
В более высоких дозах ГГБ может вызывать:
головокружение;
потерю координации;
Тошнота
рвота;
В высоких дозах ГГБ также может замедлять дыхание, вызывать судорожные припадки и кому, что иногда приводит к смерти. Комбинация ГГБ и других седативных средств, особенно алкоголя, является чрезвычайно опасной. Смертельные исходы чаще возникают, когда ГГБ употребляют с алкоголем.
Симптомы абстиненции возникают при отсутствии приема ГГБ в течение нескольких дней после частого употребления. Симптомы абстиненции аналогичны таковым при алкогольной абстиненции (включая тремор, головную боль, потливость, тошноту и судорожные припадки), и могут представлять угрозу для жизни.
Диагностика употребления ГГБ
Обследование врачом;
Диагноз устанавливают на основании симптомов пациентов, о которых известно, что они употребляли ГГБ. Тесты, подтверждающие применение ГГБ, отсутствуют.
Лечение употребления ГГБ
Наблюдение и мониторинг до тех пор, пока пациент не придет в себя
Иногда помощь с поддержанием дыхания
Лечение осложнений от применения ГГБ направлено на симптомы. При наличии проблем с дыханием может потребоваться аппарат искусственного дыхания. Большинство пациентов быстро восстанавливаются.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Национальный институт по борьбе со злоупотреблением наркотиками (National Institute on Drug Abuse, NIDA): информация о ГГБ от федерального агентства, которое поддерживает научные исследования в области использования препаратов, содержащих наркотические вещества, и его последствий, а также предоставляет информацию о широко используемых препаратах, содержащих наркотические вещества, о приоритетах и достижениях исследований, клинических ресурсах, а также возможностях получения грантов и финансирования.
Управление службы лечения наркотической зависимости и психических расстройств (SAMHSA): Управление Министерства здравоохранения США, возглавляющее усилия общественного здравоохранения по улучшению психического здоровья и предоставляющее ресурсы, включая поиск вариантов лечения, бесплатные телефоны доверия, учебные инструменты для врачей, статистику и публикации по различным темам, связанным с употреблением психотропных веществ.