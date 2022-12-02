Гамма-гидроксибутират (ГГБ или «Г») — это препарат, который принимают перорально, обычно в жидком виде. По своим эффектам он похож на кетамины или алкоголь.

(См. также Использование лекарственных препаратов и злоупотребление ими).

Симптомы употребления ГГБ ГГБ вызывает чувство расслабленности и спокойствия. Он также может вызвать усталость и чувство раскрепощенности. В более высоких дозах ГГБ может вызывать: головокружение;

потерю координации;

Тошнота

рвота; В высоких дозах ГГБ также может замедлять дыхание, вызывать судорожные припадки и кому, что иногда приводит к смерти. Комбинация ГГБ и других седативных средств, особенно алкоголя, является чрезвычайно опасной. Смертельные исходы чаще возникают, когда ГГБ употребляют с алкоголем. Симптомы абстиненции возникают при отсутствии приема ГГБ в течение нескольких дней после частого употребления. Симптомы абстиненции аналогичны таковым при алкогольной абстиненции (включая тремор, головную боль, потливость, тошноту и судорожные припадки), и могут представлять угрозу для жизни.

Диагностика употребления ГГБ Обследование врачом; Диагноз устанавливают на основании симптомов пациентов, о которых известно, что они употребляли ГГБ. Тесты, подтверждающие применение ГГБ, отсутствуют.

Лечение употребления ГГБ Наблюдение и мониторинг до тех пор, пока пациент не придет в себя

Иногда помощь с поддержанием дыхания Лечение осложнений от применения ГГБ направлено на симптомы. При наличии проблем с дыханием может потребоваться аппарат искусственного дыхания. Большинство пациентов быстро восстанавливаются.