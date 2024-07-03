Принятие решений о лечении

В прошлом врачи часто принимали решения в отношении своих пациентов без их участия и без объяснения рисков и преимуществ всех доступных методов лечения. Такой подход в целом стал неприемлемым.

Поскольку целью лечения является улучшение исходов, определяемое собственными целями и ценностями человека (см. Определение целей), теперь медицинские работники стараются принимать решения, касающиеся здоровья, совместно со своими пациентами. Обмен информацией осуществляется двумя способами:

Врачи предоставляют пациентам информацию о доступных методах лечения, а также об их преимуществах и рисках.

Пациенты делятся личной информацией о своем образе жизни, предпочтениях и ценностях с врачом.

Врач и пациент обсуждают варианты и согласуют наилучший план лечения. Совместное принятие решений не означает, что врачи полностью предоставляют пациентов самим себе при выборе между различными, иногда очень сложными вариантами лечения. Врачи по-прежнему основывают свои рекомендации на стандартах медицинского обслуживания и надежных медицинских данных, однако они приводят обоснования своих рекомендаций и разъясняют, почему они считают, что эти рекомендации отвечают потребностям и целям пациента. При совместном принятии решений врачи помогают пациентам в процессе принятия решений, не навязывая выбор, но и не устраняясь от него.

В некоторых случаях людям необходимо сотрудничать со своими врачами в принятии решений, учитывающих качество жизни. Агрессивная противоопухолевая терапия может продлевать жизнь, но иметь тяжелые негативные эффекты, значительно снижающие качество жизни. Предпочтения пациента в отношении качества и продолжительности жизни, а также отношение к риску и неопределенности помогут сформулировать цели медицинского обслуживания и выбрать соответствующие медицинские вмешательства. Вопросы качества жизни могут быть особенно важны для пожилых людей (см. Терапевтические цели у пожилых людей).

Иногда пациенты не способны принимать самостоятельные решения из-за таких заболеваний, как деменция, которая оказывает влияние на способность понимать информацию. Иногда они страдают тяжелыми заболеваниями, такими как делирий или кома, которые влияют на уровень сознания. В таких случаях для принятия решений о лечении врач обращается к ближайшему родственнику или другому лицу, получившему доверенность на медицинский уход.