Хелатирование, биологический практический метод лечения, представляет собой химическую реакцию, при которой определенные молекулы связываются с атомами металла (такими как кальций, медь, железо или свинец). Хелатирующие препараты, например, этилендиаминтетраацетат (ЭДТА), связываются с металлами, и в таком виде они могут быть выведены из организма. Такие препараты обычно используются в традиционной медицине для лечения отравления свинцом, передозировки препаратов железа и случаев отравления другими тяжелыми металлами. (См. также Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине).

Практикующие специалисты в области хелаторной терапии полагают, что многие заболевания вызваны наличием избыточного количества металла в организме, даже когда пациенты не подвергались воздействию металла, а анализы крови не указывают на высокие уровни металла. Таким образом, они лечат многие заболевания хелатирующими препаратами.

Медицинское применение хелаторной терапии Хелаторная терапия с ЭДТА также была предложена как способ удаления кальция и, следовательно, лечения атеросклероза для предотвращения инфарктов миокарда и инсультов. Однако исследования указывают на то, что эти благоприятные эффекты хелаторной терапии незначительны или вообще отсутствуют.

Возможные побочные эффекты хелаторной терапии Побочные эффекты хелаторной терапии с целью выведения кальция включают снижение уровня кальция, которое может быть серьезным и в редких случаях приводить к смерти. Другие возможные побочные эффекты ЭДТА включают низкое артериальное давление, рвоту, утомляемость, головную боль, судорожные припадки, а также боли в мышцах и суставах. Использование хелаторной терапии также может причинить вред, поскольку приводит к изменениям других химических веществ организма, в том числе к низкому уровню сахара в крови.