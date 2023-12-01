Типы комплементарной и альтернативной медицины

Психофизические методики основываются на теории о том, что сознание и эмоции человека могут воздействовать на его физическое здоровье. Бихевиоральные, психологические и социальные методы используются для поддержания здоровья и предупреждения или лечения заболеваний.

Существует масса научных доказательств, подтверждающих пользу психофизических техник, поэтому многие из подходов, предполагающих применение таких методик, стали общедоступными и широко используются. Например, для лечения хронической боли, ишемической болезни сердца, головной боли, бессонницы и симптомов менопаузы, а также в качестве вспомогательных средств во время родов используются следующие методики:

Эти методы также используются для того, чтобы помочь людям справиться с симптомами, связанными с заболеванием и с лечением, особенно у людей с онкологическими заболеваниями, а также подготовить их к хирургическому вмешательству.