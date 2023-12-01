Натуропатия, сочетающая практики множества различных культур, начала формироваться в Соединенных Штатах в начале 1900-х годов как формальная система здравоохранения. Основанная на понятии целебной силы природы, натуропатия уделяет особое внимание следующему:

профилактике и лечению болезней с помощью здорового образа жизни;

лечению человека в целом;

использованию врожденных способностей организма к самоисцелению.

Натуропатия направлена в первую очередь на обнаружение причины заболевания, а не на простое устранение симптомов. Некоторые из принципов этой системы не отличаются от традиционных систем исцеления, таких как Аюрведа и традиционная китайская медицина. Натуропатия включает в себя целостную систему, целостную личностную философию, которая может принести пользу людям с заболеваниями сердца, болью, диабетом 2-го типа, психическими расстройствами и хроническими заболеваниями.

Натуропатия использует сочетание различных методов лечения, включая следующие:

Диета

Пищевые добавки, часто посредством инфузии

Лекарственные растения

Акупунктура

Физиотерапия (например, лечение теплом или холодом, ультрасонография и массаж)

Психофизические практики

Лечебная физкультура

Гидротерапия (направленное воздействие теплой или холодной водой)

Некоторые практикующие специалисты по натуропатии пропагандируют методы, которые не подтверждаются научными доказательствами. Одним из примеров может служить гидротерапия. Кроме того, некоторые практикующие специалисты не рекомендуют вакцинацию детей, несмотря на то, что исследования подтвердили способность вакцин предотвращать заболевания и смерть, а также тот факт, что польза вакцинации значительно превышает риски. Тем не менее, Ассоциация аккредитованных колледжей натуропатической медицины (AANMC) призывает проходить вакцинацию в соответствии с рекомендациями авторитетных источников (в том числе Службы общественного здравоохранения США), включая вакцину против COVID (см. Заявление AANMC об иммунизации против COVID-19).

Проводилось лишь несколько исследований натуропатических методик с надлежащим дизайном.

(См. также Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине).