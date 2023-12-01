При массажной терапии (мануальная практика, предполагающая воздействие на тело) на тканях организма проводят различные манипуляции для уменьшения боли, снятия мышечного напряжения и снижения перегрузок. Массажная терапия включает разнообразные техники — от легких прикосновений до более интенсивного воздействия, от поглаживаний и разминаний (например, в шведском массаже) до надавливания на определенные точки организма (например, в шиацу, акупунктурной терапии и нейромускульном массаже).
(См. также Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине).
Медициское применение массажной терапии
Массажисты воздействуют на скелетно-мышечную и нервную системы организма. К другим оздоравливающим эффектам массажа относят расслабление и возможность компенсировать недостаток человеческих прикосновений — базовых потребностей, которые в жизни многих людей остаются неудовлетворенными. Терапевтическая ценность массажа для многих скелетно-мышечных симптомов широко признана. Была продемонстрирована эффективность массажа и облегчение симптомов в следующих случаях:
Головные боли
боль (например, в послеоперационном периоде, при хронических, скелетно-мышечных болях, при уходе за пожилыми и неизлечимо больными людьми, при тазовых болях, в родах, при ожогах, при деменции);
расстройства настроения (например, тревога, депрессия);
для повышения настроения и облегчения симптомов у онкологических больных (например, боль, утомляемость, стресс, тревога, лимфодренаж);
для облегчения симптомов у недоношенных новорожденных (например, для улучшения сна, роста и набора веса, а также для здоровья пищеварительного тракта);
при ВИЧ/СПИД (например, для повышения качества жизни, снятия стресса, улучшения функции иммунной системы).
симптомы болезни Паркинсона (например, нарушения сна, боль, утомляемость, тревожность, симптомы депрессии и скованность).
Возможные побочные эффекты массажной терапии
Существуют меры предосторожности, которые необходимо соблюдать при применении массажной терапии и других видов терапии, предполагающих применение манипуляций с тканями:
Может возникнуть незначительный дискомфорт или временное усугубление симптомов
Массаж может вызывать кровоподтеки и кровотечение у людей с повышенным риском.
Нельзя оказывать прямое давление на кости, пораженные остеопорозом, а также на кости, пораженные метастазами злокачественной опухоли.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный центр комплементарной и интегративной медицины (NCCIH): Массажная терапия для медицинских целей