При массажной терапии (мануальная практика, предполагающая воздействие на тело) на тканях организма проводят различные манипуляции для уменьшения боли, снятия мышечного напряжения и снижения перегрузок. Массажная терапия включает разнообразные техники — от легких прикосновений до более интенсивного воздействия, от поглаживаний и разминаний (например, в шведском массаже) до надавливания на определенные точки организма (например, в шиацу, акупунктурной терапии и нейромускульном массаже).

(См. также Общие сведения об интегративной, комплементарной и альтернативной медицине).

Медициское применение массажной терапии Массажисты воздействуют на скелетно-мышечную и нервную системы организма. К другим оздоравливающим эффектам массажа относят расслабление и возможность компенсировать недостаток человеческих прикосновений — базовых потребностей, которые в жизни многих людей остаются неудовлетворенными. Терапевтическая ценность массажа для многих скелетно-мышечных симптомов широко признана. Была продемонстрирована эффективность массажа и облегчение симптомов в следующих случаях: Головные боли

боль (например, в послеоперационном периоде, при хронических, скелетно-мышечных болях, при уходе за пожилыми и неизлечимо больными людьми, при тазовых болях, в родах, при ожогах, при деменции);

Фибромиалгия

расстройства настроения (например, тревога, депрессия);

для повышения настроения и облегчения симптомов у онкологических больных (например, боль, утомляемость, стресс, тревога, лимфодренаж);

для облегчения симптомов у недоношенных новорожденных (например, для улучшения сна, роста и набора веса, а также для здоровья пищеварительного тракта);

при ВИЧ/СПИД (например, для повышения качества жизни, снятия стресса, улучшения функции иммунной системы).

симптомы болезни Паркинсона (например, нарушения сна, боль, утомляемость, тревожность, симптомы депрессии и скованность).

Возможные побочные эффекты массажной терапии Существуют меры предосторожности, которые необходимо соблюдать при применении массажной терапии и других видов терапии, предполагающих применение манипуляций с тканями: Может возникнуть незначительный дискомфорт или временное усугубление симптомов

Массаж может вызывать кровоподтеки и кровотечение у людей с повышенным риском.

Нельзя оказывать прямое давление на кости, пораженные остеопорозом, а также на кости, пораженные метастазами злокачественной опухоли.