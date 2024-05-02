Несварение желудка представляет собой боль или ощущение дискомфорта в верхней части живота. Люди могут также описать это ощущение как наличие газа, ощущение переполнения или грызущую или жгучую боль. Ощущение переполнения может возникать после приема небольшого количества пищи (ощущение быстрого насыщения), представлять собой ощущение переполнения после приема нормального количества пищи (постпрандиальное насыщение) или не быть связанным с пищей.

Поскольку диспепсия обычно представляет собой неопределенный, легкий дискомфорт, многие люди не обращаются за медицинской помощью до тех пор, пока не отметят симптомы (постоянные или преходящие) в течение длительного времени. Иногда диспепсия представляет собой более внезапное, заметное (острое) ощущение.

В зависимости от причины диспепсии, у людей могут возникать другие симптомы, такие как плохой аппетит, тошнота, запор, диарея, метеоризм и отрыжка. У некоторых людей симптомы ухудшаются во время приема пищи. У других прием пищи облегчает симптомы.

Причины несварения желудка Диспепсия может возникать по многим причинам, которые, несмотря на общее использование термина «несварение», не вызваны нарушением переваривания пищи. Острая диспепсия может произойти вскоре после употребления большого количества пищи

Алкоголь

некоторых раздражающих лекарственных препаратов (таких как бисфосфонаты, эритромицин, железо или нестероидные противовоспалительные препараты [НПВП]). Кроме того, некоторые люди с инфарктом миокарда или нестабильной стенокардией (ишемией коронарной артерии) могут испытывать только ощущение диспепсии, а не боль в груди (см. Боль в грудной клетке или спине). Распространенными причинами рецидивирующей диспепсии являются: Рак (желудка или пищевода)

Задержка опорожнения желудка

Лекарственные препараты

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)

Гастрит или пептическая язвенная болезнь

Инфекция Helicobacter pylori

Неизвестные причины (неязвенная диспепсия) Задержка опорожнения желудка — это ситуация, при которой пища остается в желудке в течение аномально длительного периода времени. Задержка опорожнения обычно вызывается расстройством (таким как диабет, расстройство соединительной ткани или неврологическое расстройство), которое воздействует на нервы, ведущие к пищеварительному тракту. Сама по себе тревожность не вызывает диспепсию. Однако тревожность может иногда усиливать диспепсию, повышая беспокойство человека о возможности появления необычных или неприятных ощущений, и этот незначительный дискомфорт сильно раздражает. Врачи не обнаруживают никаких нарушений у многих людей во время физикального обследования, в ходе обследования пищевода и желудка с помощью гибкого зонда, используемого для визуального исследования (эндоскопия верхнего отдела ЖК тракта), или после проведения визуализирующих исследований или выполнения лабораторных анализов. В таких случаях, называемых неязвенной диспепсией (функциональной диспепсией), симптомы у человека могут возникать вследствие повышенной чувствительности к ощущениям в желудке или к сокращениям кишечника.

Обследование при несварении желудка Не каждый случай диспепсии требует немедленного осмотра у врача. Следующая информация может помочь людям решить, когда необходимо проведение осмотра у врача, и подскажет им, чего ожидать во время проведения такого осмотра. Настораживающие признаки У людей с диспепсией причиной для беспокойства служат определенные симптомы и особенности. Они включают: Одышку, потливость или высокую частоту сердечных сокращений, сопровождающую эпизод диспепсии

Потерю аппетита (анорексию)

Тошнота или рвота

потеря веса.

Кровь в кале

Затрудненное глотание (дисфагия) или боль при глотании (одинофагия)

Диспепсию, продолжающуюся, несмотря на лечение препаратами, такими как ингибиторы протонного насоса (ИПН) Когда обращаться к врачу Те, у кого возникает единственный, внезапный эпизод диспепсии, должны немедленно посетить врача, особенно если их симптомы сопровождаются одышкой, потливостью или высокой частотой сердечных сокращений. У таких людей может быть острая коронарная ишемия. У людей с хронической диспепсией, возникающей при физической нагрузке, но исчезающей в покое, может быть стенокардия, и им следует посетить врача в течение нескольких дней. Люди с диспепсией и одним или несколькими другими настораживающими признаками должны посетить врача в течение нескольких дней или недели. Люди с рецидивирующей диспепсией, у которых отсутствуют настораживающие признаки, должны посетить врача, однако задержка приблизительно в одну неделю не представляет опасности. Что делает врач Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Результаты сбора анамнеза и проведения физикального обследования часто позволяют предположить причину диспепсии и определить, какие анализы могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и признаки несварения желудка). Сбор анамнеза направлен на получение ясного описания симптомов, включая характер симптомов — внезапные или хронические. Врачам необходимо знать время и частоту рецидивов, любые затруднения при глотании, а также встречаются ли симптомы только после приема пищи, употребления алкоголя или принятия определенных лекарственных или наркотических препаратов. Врачам также необходимо знать, какие факторы ухудшают симптомы (особенно физическая нагрузка, определенные продукты питания или алкоголь) или облегчают их (особенно прием пищи или антацидов). Врачи также спрашивают человека о желудочно-кишечных симптомах, таких как потеря аппетита, тошнота, рвота, кровавая рвота (гематемезис), снижение массы тела и кровянистый или черный кал. Другие симптомы включают одышку и потливость. Врачам необходимо знать, было ли у человека диагностировано желудочно-кишечное заболевание и/или заболевание сердца, имеет ли он любые факторы риска, связанные с сердцем (такие как повышенное артериальное давление [гипертензия] или избыточный уровень холестерина в крови [гиперхолестеринемия]), а также результаты ранее проведенных анализов и использовавшихся методов лечения. Физикальное обследование обычно не позволяет врачам поставить определенный диагноз. Однако врачи обращают внимание на симптомы хронических заболеваний, такие как очень светлая кожа, дегенерация мышечной или жировой ткани (кахексия) или пожелтение глаз и кожи (желтуха). Они также проводят исследование прямой кишки для обнаружения следов крови. Врачи могут рекомендовать проведение анализов, если в результате обследования выявят такие отклонения от нормы. Таблица Некоторые причины и признаки несварения желудка Таблица Проведение анализов Возможно проведение следующих видов обследований: Эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

Анализы крови Ввиду риска развития онкологических заболеваний врачи обычно проводят обследование пищевода и желудка с помощью гибкого катетера (эндоскопию верхнего отдела ЖК тракта) у людей старше 60 лет и у более молодых людей с настораживающими признаками. Молодых людей с отсутствием других симптомов, кроме диспепсии, часто лечат лекарственными препаратами, блокирующими выделение кислоты. Если такое лечение неэффективно, врачи обычно проводят эндоскопию. Люди с симптомами острой коронарной ишемии, особенно те, у кого присутствуют факторы риска, должны обратиться в отделение неотложной помощи для немедленного обследования, включая электрокардиографию (ЭКГ) и анализы крови для оценки поражения клеток сердечной мышцы. Людям с хроническими, неспецифическими симптомами необходимо сделать анализы крови. В случае отклонения результатов анализов крови от нормы врачи рассматривают возможность проведения дополнительных анализов (таких как визуализирующие исследования или эндоскопия). Некоторые врачи рекомендуют анализ на инфекцию Helicobacter pylori с помощью дыхательного теста или анализа кала или проведение анализа на целиакию с биопсией ткани из тонкой кишки. Врачи проводят эзофагоманометрию и измеряют pH (кислотность) у людей, у которых симптомы рефлюкса присутствуют после того, как им провели эндоскопию верхнего отдела ЖК тракта, и которые принимали ингибитор протонного насоса (ИПН) в течение 4–8 недель. Иногда расстройство, обнаруженное во время анализов (например, гастрит или желудочно-пищеводный рефлюкс), не является причиной диспепсии у человека. Врачи могут узнать это только после того, как расстройство пройдет, но симптомы диспепсии сохранятся.

Лечение несварения желудка Лучший способ лечения диспепсии состоит в том, чтобы лечить основные расстройства. За людьми, у которых отсутствуют выявляемые расстройства, наблюдают в течение некоторого времени и успокаивают их. Тем, у кого отсутствует определенное расстройство, врачи часто назначают лечение лекарственными препаратами, блокирующими выделение кислоты (такими как ингибиторы протонного насоса или блокаторы гистаминовых-2 [H2] рецепторов), или лекарственные препаратами, препятствующими развитию язвы путем увеличения количества слизи в желудке (цитопротекторные препараты). С другой стороны, врачи могут назначить лекарственные препараты, помогающие стимулировать движение мышц пищеварительного тракта (прокинетики, такие как метоклопрамид и эритромицин). Некоторым людям врачи могут назначить антидепрессанты.