Врачи не знают точно, почему возникает икота, но они считают, что икота может возникать, в частности, из-за раздражения нервов или части мозга, которая контролирует дыхательные мышцы (включая диафрагму).

Краткие эпизоды икоты часто не имеют никакой очевидной причины, но иногда их могут вызывать:

Вздутие желудка

Потребление алкоголя

Проглатывание горячих или раздражающих веществ

В таких случаях икота обычно начинается в социальной ситуации и может быть вызвана сочетанием смеха, разговора, еды и питья (особенно алкоголя). Иногда причиной служит горячая или раздражающая пища или жидкости. Возникновение икоты более вероятно, когда уровень углекислого газа в крови снижается. Такое снижение может произойти при гипервентиляции.

Упорные эпизоды икоты иногда имеют более серьезные причины (см. таблицу Некоторые причины и признаки упорной икоты). Например, может произойти раздражение диафрагмы в результате пневмонии, хирургического вмешательства на грудной клетке или на желудке, накопления продуктов метаболизма в крови при расстройстве функции почек (уремии). В отдельных случаях икота возникает, когда опухоль головного мозга или инсульт воздействует на дыхательный центр в мозге.

В случае серьезной причины икота обычно сохраняется, пока причина не устранена. Икоту, возникшую вследствие опухоли головного мозга или инсульта, может быть очень трудно остановить; она может стать изнуряющей.