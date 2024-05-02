Икота представляет собой повторяющиеся непроизвольные спазмы диафрагмы с последующим быстрым, шумным закрытием голосовой щели. Диафрагма — это мышца, которая отделяет грудную клетку от брюшной полости и отвечает за каждый вдох. Голосовая щель — это отверстие между голосовыми связками, которое закрывается, чтобы остановить поток воздуха к легким.
Краткие эпизоды икоты (продолжающиеся несколько минут) очень распространены. В отдельных случаях икота продолжается довольно долго, даже у здоровых людей. Иногда икота может продолжаться более 2 дней или даже более 1 месяца. Эти длительные эпизоды называют упорной икотой. Эпизоды упорной икоты встречаются редко, но могут быть довольно неприятными.
Икота более распространена среди мужчин.
Причины икоты
Врачи не знают точно, почему возникает икота, но они считают, что икота может возникать, в частности, из-за раздражения нервов или части мозга, которая контролирует дыхательные мышцы (включая диафрагму).
Краткие эпизоды икоты часто не имеют никакой очевидной причины, но иногда их могут вызывать:
Вздутие желудка
Потребление алкоголя
Проглатывание горячих или раздражающих веществ
В таких случаях икота обычно начинается в социальной ситуации и может быть вызвана сочетанием смеха, разговора, еды и питья (особенно алкоголя). Иногда причиной служит горячая или раздражающая пища или жидкости. Возникновение икоты более вероятно, когда уровень углекислого газа в крови снижается. Такое снижение может произойти при гипервентиляции.
Упорные эпизоды икоты иногда имеют более серьезные причины (см. таблицу Некоторые причины и признаки упорной икоты). Например, может произойти раздражение диафрагмы в результате пневмонии, хирургического вмешательства на грудной клетке или на желудке, накопления продуктов метаболизма в крови при расстройстве функции почек (уремии). В отдельных случаях икота возникает, когда опухоль головного мозга или инсульт воздействует на дыхательный центр в мозге.
В случае серьезной причины икота обычно сохраняется, пока причина не устранена. Икоту, возникшую вследствие опухоли головного мозга или инсульта, может быть очень трудно остановить; она может стать изнуряющей.
Обследование при икоте
Краткие эпизоды икоты не требуют обследования врачом. В случае упорной икоты следующая информация может помочь решить, когда необходимо проведение обследования врачом, и даст представление о том, чего ожидать во время такого обследования.
Настораживающие признаки
У людей с икотой причиной для беспокойства служат определенные симптомы и особенности. Они включают:
Неврологические симптомы (такие как головная боль, слабость, онемение и потеря равновесия)
Когда обращаться к врачу
Люди с икотой и настораживающими признаками должны немедленно посетить врача.
Те, у кого настораживающие признаки отсутствуют, должны посетить врача, если икота продолжается более 2 или 3 дней.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Результаты сбора анамнеза и проведения физикального обследования часто позволяют врачам предположить причину икоты и определить, какие анализы могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и признаки упорной икоты).
Сбор анамнеза направлен на то, чтобы выяснить, как долго продолжается икота, какие средства человек применял, и перенес ли он недавно заболевание или хирургическое вмешательство. Врачи также задают людям вопросы о том, есть ли у них:
Симптомы желудочно-пищеводного рефлюкса
Трудности с глотанием
Кашель, повышенная температура или боль в груди
Неврологические симптомы (такие как головные боли и/или затруднения при ходьбе, нарушения речи или зрения)
Врачи также задают людям вопросы о потреблении алкоголя.
Физикальное обследование направлено на полную неврологическую оценку. Общее обследование обычно мало что проясняет, но врачи ищут симптомы хронических заболеваний, такие как сильная потеря мышечной и жировой ткани (кахексия).
Некоторые причины и признаки упорной икоты
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Пищевод
Изжога (жгучая боль, начинающаяся в верхней части брюшной полости и поднимающаяся до горла, иногда с кислым привкусом во рту)
Боль в груди
Иногда кашель, осиплость или оба эти симптома
Симптомы иногда начинаются в положении лежа
Облегчение при приеме антацидов
Обследование врачом
Иногда медикаментозное лечение для подавления образования кислоты
Иногда эндоскопия верхней части пищеварительного тракта (обследование пищевода и желудка с помощью гибкого зонда, используемого для визуального исследования)
Живот
Хирургическое вмешательство (недавнее) в области брюшной полости
В анамнезе очевидное недавнее хирургическое вмешательство
Обследование врачом
Боль в верхней правой части живота, под ребрами
Иногда тошнота и рвота
Ультразвуковое исследование
общее недомогание;
Снижение аппетита
Тошнота и иногда рвота
Иногда потемнение мочи, затем пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)
Ощущение легкого дискомфорта в верхней правой части брюшной полости
Анализы крови
Рак печени (включая злокачественные опухоли, метастазировавшие в печень)
Продолжительный дискомфорт в верхней части брюшной полости
потеря веса;
Утомляемость
Ультразвуковое исследование, КТ или МРТ живота
Сильная, постоянная боль в верхней части живота
Обычно рвота
Анализы крови
Визуализирующие исследования брюшной полости (например, КТ, МРТ и МРХПГ)
Беременность
Обычно пропущенный менструальный цикл
Иногда утренняя тошнота и/или набухание молочных желез
Тест на беременность
Грудная клетка
Хирургическое вмешательство (недавнее) на грудной клетке
В анамнезе очевидное недавнее хирургическое вмешательство
Обследование врачом
Воспаление оболочки вокруг сердца (перикардит)
Острая боль в груди, усиливающаяся при дыхании и кашле
Электрокардиография (ЭКГ)
Воспаление части оболочки вокруг легких (плевры) около диафрагмы (диафрагмальный плеврит)
Острая боль в груди, усиливающаяся при дыхании и кашле
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Кашель, повышенная температура, озноб и боль в груди
Иногда одышка
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Иное
В анамнезе злоупотребление алкоголем
Обследование врачом
Определенные опухоли головного мозга или инсульты
Иногда у людей, у которых был инсульт или у которых есть опухоль
Иногда рецидивирующие головные боли и/или трудности с ходьбой, разговором, выражением своих мыслей или способностью видеть
МРТ и/или КТ головного мозга
Обычно у людей с почечной недостаточностью
Анализы крови
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
КТ — компьютерная томография; МРХПГ — магнитно-резонансная холангиопанкреатография; МРТ — магнитно-резонансная томография.
Проведение анализов
Врачи обычно не проводят никаких анализов у людей с кратковременной икотой.
Проведение анализов необходимо людям с настораживающими признаками или с постоянной икотой, не вызванной очевидной причиной. Врачи обычно начинают с анализов крови, рентгенографии грудной клетки и электрокардиографии (ЭКГ). Другие анализы проводят на основании других наблюдающихся у людей симптомов (см. таблицу Некоторые причины и признаки упорной икоты). Если эти анализы не позволяют установить причину, врачи могут провести магнитно-резонансную томографию (МРТ) мозга и компьютерную томографию (КТ) грудной клетки, даже если у людей отсутствуют другие симптомы, относящиеся к этим областям.
Лечение икоты
Лучший способ лечения икоты состоит в том, чтобы лечить основное расстройство. Например, врачи дают людям антибиотики для лечения пневмонии и ингибиторы протонного насоса для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.
Кратковременная икота
Почти вся икота прекращается при проведении лечения или без него. Для лечения кратковременной икоты используются многие домашние средства. Большинство из них неэффективны или малоэффективны. Однако ввиду того, что эти средства обычно безопасны и просты, попытки их использовать не причиняют вреда. Многие методы включают в себя способы повысить уровень углекислого газа в крови, например:
Задержка дыхания
Глубокое дыхание в бумажный (не полиэтиленовый) пакет
Использование других методов для того, чтобы попытаться стимулировать блуждающий нерв, идущий из мозга в желудок. Стимулировать этот нерв могут следующие методы:
Быстрое питье воды
Проглатывание сухого хлеба, сахарного песка или измельченного льда
Легкое потягивание за язык
Стимуляция рвотных движений (например, засовывание пальца в горло)
Легкое надавливание на глазные яблоки
Упорная икота
Упорная икота нуждается в лечении, особенно когда причину нельзя легко устранить. С переменным успехом используется несколько лекарственных препаратов. К ним относятся хлорпромазин, баклофен, метоклопрамид и габапентин.
Если лекарственные препараты не дают эффекта, врачи могут выполнить блокаду одного из диафрагмальных нервов, контролирующих сокращения диафрагмы. Врачи блокируют нерв путем введения в него небольшого количества местного обезболивающего, называемого прокаином. Если блокада нерва оказалась эффективной, но икота возобновилась, врачи могут хирургически пересечь нерв (френикотомия), но даже эта процедура не вылечивает все случаи.
Ключевые моменты
Причина икоты обычно неизвестна.
В редких случаях может присутствовать серьезное расстройство.
Обследование обычно не выявляет причину, но должно выполняться при упорной икоте.
Хотя доступны многочисленные методы лечения, ни один из них не обладает большей эффективностью, чем другие.