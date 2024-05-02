Некоторые также испытывают затруднения при глотании (дисфагию). При дисфагии пища, жидкости или и то, и другое обычно не продвигаются нормальным образом от горла (глотки) к желудку. Люди чувствуют, как будто пища или жидкости застревают на пути вниз в трубке, соединяющей горло с желудком (пищеводе).
Дисфагию не следует путать с комком в горле (ощущение комка), при котором у людей возникает ощущение комка в горле, но отсутствует затрудненное глотание.
Осложнения при затруднении глотания
Дисфагия может привести к тому, что люди вдыхают (аспирируют) слюну и/или съедаемую или выпиваемую пищу или жидкость. Аспирация может вызывать острую пневмонию. Если аспирация происходит в течение длительного периода времени, может развиться хроническое заболевание легких.
У людей, страдающих дисфагией в течение длительного времени, часто наблюдаются нарушения питания и снижение массы тела.
Причины затруднений при глотании
Хотя для большинства людей глотание кажется чем-то обычным, на самом деле это довольно сложный процесс. Для нормального глотания мозг должен рефлекторно координировать активность многочисленных мелких мышц горла и пищевода. Эти мышцы должны сильно сокращаться в надлежащей последовательности для того, чтобы протолкнуть пищу во рту к задней стенке горла и затем в пищевод. Чтобы пища могла попасть в пищевод, его верхняя часть должна расслабиться. После этого должна расслабиться нижняя часть пищевода, чтобы пища переместилась в желудок. Таким образом, затрудненное глотание может возникнуть в результате следующего:
Расстройства мозга или нервной системы
Заболевания мышц в целом
Расстройства пищевода (физическая блокада или двигательное нарушение [нарушение моторной функции])
Расстройства мозга и нервной системы, вызывающие затрудненное глотание, включают инсульт, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и боковой амиотрофический склероз (БАС). У людей с этими расстройствами помимо затрудненного глотания обычно имеются и другие симптомы. У многих людей эти расстройства уже были диагностированы.
Общие заболевания мышц, вызывающие затрудненное глотание, включают миастению гравис, дерматомиозит и мышечную дистрофию.
Физическая блокада пищевода может возникнуть в результате рака пищевода, образования тканевых колец или перепонок во внутренней части пищевода и рубцевания пищевода вследствие хронического кислого рефлюкса или после проглатывания едкой жидкости. Эозинофильный эзофагит (воспаление пищевода, вызванное повышенным количеством эозинофилов — определенного типа лейкоцитов) вызывает дисфагию из-за сужения (стриктуры) пищевода. Иногда пищевод сжимается соседним органом или структурой, например, увеличенной щитовидной железой, выпуклостью в большой артерии в грудной клетке (аневризма аорты) или опухолью в средней части грудной клетки.
Расстройства двигательной функции пищевода включают в себя ахалазию (при которой значительно уменьшены ритмичные сокращения пищевода, и нижняя мышца пищевода не расслабляется нормальным образом, чтобы позволить пище пройти в желудок) и спазм пищевода. Системный склероз (склеродермия) может также вызвать нарушение моторики пищевода.
Обследование при затрудненном глотании
Не каждый случай дисфагии требует немедленного обследования врачом. Следующая информация может помочь людям решить, когда необходимо проведение осмотра у врача, и подскажет им, чего ожидать во время проведения такого осмотра.
Настораживающие признаки
У людей с дисфагией причиной для беспокойства служат определенные симптомы и особенности. Они включают:
Симптомы полной физической блокады (такие как слюнотечение или полная неспособность что-либо проглотить)
Дисфагию, приводящую к снижению массы тела
Боль при глотании (одинофагия)
Новую проблему со стороны нервов, спинного мозга или функции мозга, особенно любую слабость
Рецидивирующую аспирационную пневмонию (легочная инфекция, вызванная выделениями из полости рта и/или содержимого желудка)
Когда обращаться к врачу
Те, у кого присутствуют настораживающие признаки, должны немедленно посетить врача, если только единственными настораживающим признаком не является снижение массы тела. В таких случаях задержка в течение недели не причинит вреда.
Люди с дисфагией, у которых отсутствуют настораживающие признаки, должны посетить своего врача в течение недели. Однако оценку состояния людей, которые кашляют или задыхаются всякий раз, когда едят или пьют, необходимо проводить быстрее.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину дисфагии и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и признаки затрудненного глотания).
В ходе сбора анамнеза врачи спрашивают о следующем:
Затрудненное глотание твердой пищи, жидкостей или того и другого
Выходит ли пища через нос
Слюнотечение или пища, выливающаяся изо рта
Кашель или удушье во время еды
У тех, кто испытывает одинаковые трудности при проглатывании жидкостей и твердой пищи, с большей вероятностью будет наблюдаться расстройство двигательной функции пищевода. У людей, у которых постепенно усиливаются затруднения при глотании сначала твердой пищи, а затем жидкостей, может наблюдаться усиливающаяся физическая блокада, например, опухоль. Спонтанное вытекание пищи из носа или изо рта указывает на неврологическую или мышечную проблему, а не на проблему с пищеводом.
Врачи ищут симптомы, указывающие на нервно-мышечные, желудочно-кишечные расстройства и расстройства соединительной ткани. Основные нервно-мышечные симптомы включают в себя слабость, либо постоянную слабость части тела (например, руки или ноги), либо преходящую слабость, возникающую в ходе выполнения действий и проходящую во время отдыха, нарушения походки или равновесия, непроизвольные, ритмичные, дрожащие движения (тремор) и затрудненную речь. Врачи также должны знать, есть ли у человека заболевание, вызывающее дисфагию (см. таблицу Некоторые причины и признаки затрудненного глотания).
Затем проводят физикальное обследование. Физикальное обследование ориентировано на проведение неврологического обследования, однако врачи также обращают внимание на состояние питания человека и любые отклонения со стороны кожи и мышц. В ходе физикального обследования врач обращает особое внимание на следующие органы и симптомы:
Имеется ли тремор в состоянии покоя
Мышечная сила (включая мышцы глаз, рта и лица)
Выполнение повторяющихся действий (например, моргание или счет вслух) людьми, которые испытывают слабость при занятии какой-либо деятельностью (чтобы видеть, насколько быстро ухудшаются их результаты)
Походка и способность удерживать равновесие
Кожа на наличие сыпи и утолщений или изменений текстуры, особенно на кончиках пальцев
Мышцы, чтобы выявить, происходит ли дегенерация или видимое подергивание под кожей (фасцикуляции) или имеются ли болезненные ощущения
Шея на наличие увеличенной щитовидной железы или другого образования
Некоторые причины и признаки затрудненного глотания
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Неврологические расстройства
Обычно ранее диагностированный инсульт
Слабость или паралич с одной стороны тела, затрудненная речь, трудности при ходьбе или сочетание этих симптомов
КТ или МРТ головного мозга
Ригидность мышц и меньшее количество сознательных движений в сравнении с нормой
Непроизвольные, ритмичные, дрожащие движения (тремор), расстройство координации (атаксия) и расстройство равновесия
Обследование врачом
Иногда КТ или МРТ
Преходящие симптомы, относящиеся к различным частям тела, в том числе расстройства зрения, мышечная слабость и/или аномальные ощущения
Иногда слабые, неуклюжие движения
МРТ
Часто спинномозговая пункция
Некоторые болезни двигательных нейронов, такие как
Подергивание мышц, дегенерация и слабость
Прогрессирующие затруднения при жевании, глотании и разговоре
Электродиагностические исследования (такие как электромиография с игольчатым электродом, включающая стимуляцию мышц с последующей регистрацией их электрической активности)
Лабораторные анализы
МРТ головного мозга
Заболевания мышц
Слабые, обвисшие веки и слабые глазные мышцы
Чрезмерная слабость мышц после нагрузки
Применение лекарственных препаратов (вводимых внутривенно), временно повышающих мышечную силу, если причиной является миастения
Анализы крови
мышечная слабость;
Повышенная температура, утомляемость и снижение массы тела
Иногда боль и/или припухлость суставов
Иногда темная, красная сыпь
Анализы крови
электромиография;
Биопсия мышц
Мышечная слабость, начавшаяся в детстве
Биопсия мышц
Генетический анализ
Двигательные нарушения (нарушение моторной функции) пищевода
Ахалазия (ритмические сокращения пищевода значительно уменьшены, а нижняя мышца пищевода нормально не расслабляется)
Затрудненное глотание (дисфагия) твердой пищи и жидкостей, которое ухудшается в течение нескольких месяцев или лет
Иногда регургитация (отрыгивание) непереваренной пищи во сне
Ощущение дискомфорта в грудной клетке
Ощущение переполнения желудка после приема небольшого количества пищи (ощущение быстрого насыщения), тошнота, рвота, вздутие, а также симптомы, ухудшающиеся при приеме пищи
Исследование с помощью бариевой взвеси
Измерения давления, производимого во время сокращений пищевода (эзофагоманометрия)
Дистальный спазм пищевода
Боль в груди
Преходящее затрудненное глотание
Исследование с помощью бариевой взвеси
Эзофагоманометрия
Симптомы рефлюкса, которые не реагируют на препараты, подавляющие выработку кислоты
Эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта.
Биопсия
Системный склероз (склеродермия)
Боль и/или припухлость суставов
Припухлость, утолщение и натяжение кожи пальцев, а иногда лица и других областей
Периодическая изжога, затрудненное глотание и одышка
Обследование врачом
Обычно анализы крови
Физическая блокада пищевода
Сужение, обусловленное рубцовой тканью, возникшей в результате воздействия желудочной кислоты (пептическая стриктура)
В анамнезе наблюдаемые в течение длительного времени симптомы желудочно-кишечного рефлюкса (такие как изжога)
Эндоскопия (обследование внутренних структур с помощью гибкого зонда, используемого для визуального исследования)
Постоянное затрудненное глотание пищи и жидкостей, которое ухудшается в течение нескольких дней или недель
потеря веса.
Боль в груди
Эндоскопическое исследование
Биопсия
Преходящее затрудненное глотание
Эндоскопическое исследование
Исследование с помощью бариевой взвеси
Компрессия пищевода, которая может быть вызвана:
Иногда увеличенной щитовидной железой
Исследование с помощью бариевой взвеси
Рентгенография, проведенная после внутривенного введения рентгеноконтрастного вещества (видимого на рентгенограммах) (артериография)
При подозрении на аортальный аневризм или опухоль, КТ
Проглатывание едкого вещества, такого как сильные кислоты и щелочи
Затрудненное глотание, возникшее спустя недели или месяцы после известного проглатывания
Эндоскопическое исследование
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.
Проведение анализов
Возможно проведение следующих видов обследований:
Эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта.
Исследование с помощью бариевой взвеси
Исследование импеданса
Тем, у кого присутствуют симптомы полной или почти полной блокады, врачи немедленно обследуют пищевод с помощью гибкого зонда, используемого для визуального исследования (эндоскопия верхних отделов ЖКТ). Во время эндоскопии врачи проводят биопсию для выявления эозинофильного эзофагита.
Тем, у кого симптомы не указывают на полную блокаду, врачи обычно проводят рентгенографическое исследование, в то время как человек глотает бариевую взвесь (которая видна на рентгенограммах). Как правило, люди сначала глотают простую бариевую взвесь, а затем бариевую взвесь, смешанную с каким-либо материалом, например, зефиром или печеньем. Если рентгенографическое исследование с помощью бариевой взвеси указывает на блокаду, врачи затем обычно проводят эндоскопию верхних отделов ЖКТ для поиска причины (особенно для исключения рака). Если исследование с помощью бариевой взвеси не дало положительных результатов или указывает на расстройство двигательной функции, врачи изучают двигательную функцию пищевода. При изучении двигательной функции люди проглатывают тонкий катетер, содержащий датчики давления. По мере того, как люди проглатывают катетер, датчики давления показывают, происходит ли нормальное сжатие пищевода и расслабляется ли нижняя часть пищевода нормальным образом.
При исследование импеданса через зонд надувают баллон внутри пищевода и измеряют давление, необходимое для его расширения до определенной степени. Замеры и данные давления помогают врачам провести более глубокую оценку пациентов, у которых возникают проблемы с глотанием.
Лечение затрудненного глотания
Лучшим способом лечения дисфагии является лечение конкретной причины.
Для облегчения симптомов дисфагии врачи обычно советуют откусывать небольшие куски и тщательно пережевывать пищу.
Тем, у кого дисфагия вызвана инсультом, может помочь лечение у специалиста в области реабилитации. Мероприятия по реабилитации могут включать в себя изменение положения головы во время еды, тренировку мышц, участвующих в процессе глотания, выполнение упражнений, улучшающих способность проглатывать куски пищи во рту, или выполнение упражнений на развитие силы и координации для языка.
Людям, которые не могут глотать без высокого риска удушья, может быть необходимо прекратить принимать пищу и питаться через зонд для питания, введенный через брюшную стенку в желудок или тонкую кишку.
Главное, что нужно знать пожилым людям: Затрудненное глотание
Жевание, глотание, дегустирование и общение требуют наличия неповрежденной координации неврологической и мышечной функций рта, лица и шеи. Двигательная функция рта особенно ухудшается с возрастом, даже у здоровых людей. Ухудшение функции может проявляться несколькими способами:
По мере старения людей сила и координация мышц, необходимых для жевания, снижается, особенно у людей с частичными или полными зубными протезами. Это снижение может привести к тенденции проглатывать более крупные куски пищи, что может увеличить риск поперхнуться или пострадать от аспирации.
С возрастом перемещение пищи изо рта в горло занимает больше времени, что повышает вероятность аспирации.
После возрастных изменений наиболее распространенными причинами двигательных расстройств в полости рта являются нервно-мышечные расстройства (такие как невропатии черепных нервов, вызванные диабетом, инсультом, болезнью Паркинсона, боковым амиотрофическим склерозом или рассеянным склерозом).
Иногда лечение может приводить к развитию двигательных расстройств в полости рта. Например, лекарственные препараты (такие как антихолинергические препараты или диуретики), лучевая терапия головы и шеи, а также химиотерапия могут значительно ухудшить выделение слюны. Сниженное выделения слюны (гипосаливация) является основной причиной задержки и ухудшения глотания.
Помимо основного врача, людей с двигательными расстройствами или дисфункцией в полости рта также лечат специалисты в области протезирования зубов, реабилитационной медицины, патологии речи, отоларингологии и гастроэнтерологии.
Ключевые моменты
Людям с дисфагией обычно необходима эндоскопия верхних отделов ЖКТ или исследование с помощью бариевой взвеси.
Если результаты эндоскопии и исследования с помощью бариевой взвеси нормальные, или если они указывают на расстройство двигательной (моторной) функции, врачи изучают двигательную функцию пищевода.
Лечение направлено на устранение причины заболевания.