Хотя для большинства людей глотание кажется чем-то обычным, на самом деле это довольно сложный процесс. Для нормального глотания мозг должен рефлекторно координировать активность многочисленных мелких мышц горла и пищевода. Эти мышцы должны сильно сокращаться в надлежащей последовательности для того, чтобы протолкнуть пищу во рту к задней стенке горла и затем в пищевод. Чтобы пища могла попасть в пищевод, его верхняя часть должна расслабиться. После этого должна расслабиться нижняя часть пищевода, чтобы пища переместилась в желудок. Таким образом, затрудненное глотание может возникнуть в результате следующего:

Расстройства мозга или нервной системы

Заболевания мышц в целом

Расстройства пищевода (физическая блокада или двигательное нарушение [нарушение моторной функции])

Расстройства мозга и нервной системы, вызывающие затрудненное глотание, включают инсульт, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и боковой амиотрофический склероз (БАС). У людей с этими расстройствами помимо затрудненного глотания обычно имеются и другие симптомы. У многих людей эти расстройства уже были диагностированы.

Общие заболевания мышц, вызывающие затрудненное глотание, включают миастению гравис, дерматомиозит и мышечную дистрофию.

Физическая блокада пищевода может возникнуть в результате рака пищевода, образования тканевых колец или перепонок во внутренней части пищевода и рубцевания пищевода вследствие хронического кислого рефлюкса или после проглатывания едкой жидкости. Эозинофильный эзофагит (воспаление пищевода, вызванное повышенным количеством эозинофилов — определенного типа лейкоцитов) вызывает дисфагию из-за сужения (стриктуры) пищевода. Иногда пищевод сжимается соседним органом или структурой, например, увеличенной щитовидной железой, выпуклостью в большой артерии в грудной клетке (аневризма аорты) или опухолью в средней части грудной клетки.

Расстройства двигательной функции пищевода включают в себя ахалазию (при которой значительно уменьшены ритмичные сокращения пищевода, и нижняя мышца пищевода не расслабляется нормальным образом, чтобы позволить пище пройти в желудок) и спазм пищевода. Системный склероз (склеродермия) может также вызвать нарушение моторики пищевода.