Боль в грудной клетке или спине

Боль в средней части грудной клетки или в верхней части спины может возникать в результате проблем с пищеводом или заболеваний сердца и аорты. Симптомы могут быть сходными. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), вызываемая попаданием желудочной кислоты в пищевод, может вызвать чувство жжения или сужения под грудной костью (грудиной), которое может быть похоже на боль при сердечном заболевании. Спазмы пищевода и другие заболевания мышц пищевода могут вызывать сильное ощущение сжатия, также напоминающее боль при сердечном заболевании.

Некоторые симптомы более характерны для заболеваний пищевода. Острая боль, которая возникает внезапно сразу после рвоты или после процедуры, затрагивающей пищевод, указывает на возможный разрыв пищевода, однако это случается редко. Изжога — жгучая боль, вызванная ГЭРБ, которая поднимается в грудную клетку и иногда к шее и горлу, обычно после еды или в положении лежа. Изжога является одним из наиболее распространенных в Соединенных Штатах симптомов, связанных с пищеварением. Затрудненность глотания и ощущение дискомфорта, возникающее только при глотании, также указывает на расстройство пищевода. Ощущение дискомфорта в области грудной клетки, обычно возникающее при физической нагрузке и исчезающее после непродолжительного отдыха, указывает на заболевание сердца. Однако из-за того что симптомы часто совпадают, и из-за того что сердечное заболевание особенно опасно, врачи часто проводят рентгенологическое исследование грудной клетки, электрокардиограмму (ЭКГ) и иногда кардиографическую нагрузочную пробу сердца, прежде чем делать анализы для выявления заболевания пищевода.