Пищеводный спазм является нарушением ритмических волн мышечных сокращений (перистальтика) пищевода.

Причина этого нарушения неизвестна.

Симптомы включают боль в груди и трудности глотания.

Диагноз основан на результатах рентгенологического исследования с проглатыванием бариевой взвеси и манометрии.

Лечение включает блокаторы кальциевых каналов, инъекции ботулотоксина или иногда хирургическое вмешательство.

Пищевод представляет собой полую трубку, ведущую из горла (глотки) в желудок. (См. также Общие сведения о пищеводе).

При спазме пищевода нормальные проталкивающие сокращения, перемещающие еду через пищевод, периодически замещаются непродвигающими сокращениями или чрезмерными мышечными сокращениями, которые не продвигают пищу по пищеводу.

Как работает пищевод

Точная причина пищеводного спазма неизвестна, но, как предполагается, он обусловлен дефектом нерва.

Симптомы спазма пищевода Иногда спазм пищевода не вызывает никаких симптомов. Мышечные спазмы по всему пищеводу обычно ощущаются как боль в груди под грудинной областью, которая по времени совпадает с затруднениями при проглатывании (дисфагия) жидкостей (особенно очень горячих или холодных) и твердой пищи. Спазм пищевода также может вызвать сильную боль без затрудненного глотания. Эта боль, которую часто описывают как сжимающую боль под грудинной областью, может сопровождать физическую нагрузку или напряжение, что мешает врачу отличить ее от стенокардии (боли в груди, обусловленной заболеванием сердца).

Диагноз спазма пищевода Обследования для исключения стенокардии

Рентгенологическое исследование с проглатыванием бариевой взвеси

Манометрия Поскольку боль в грудной клетке при спазме пищевода аналогична таковой при стенокардии (симптом, связанный с сердцем), врачи назначают обследования для исключения стенокардии. Обследования могут включать электрокардиографию (ЭКГ), пробы с физической нагрузкой или другие обследования. Врачи проводят исследование с проглатыванием бариевой взвеси. В ходе данного теста людям дают барий в жидкости до проведения рентгенографии. Барий показывает контур пищевода, делая отклонения от нормы более заметными. Этот тест может показать, что барий не продвигается нормально по пищеводу, и что некоторые сокращения стенки пищевода нескоординированы и не продвигают барий. Измерение давления посредством манометрии (анализа, в ходе которого размещенный в пищеводе зонд измеряет давление во время сокращений) позволяет получить самый точный и подробный анализ сокращений.