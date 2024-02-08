Инфекция пищевода встречается, главным образом, у людей с ослабленными механизмами защиты организма, которые защищают пищевод от инфекций. Основными возбудителями инфекции являются Candida albicans, вирус простого герпеса и цитомегаловирус.

Пищевод представляет собой полую трубку, ведущую из горла (глотки) в желудок. (См. также Общие сведения о пищеводе).

Существует несколько механизмов, защищающих пищевод от развития инфекции. К этой защите относится слюна, нормальные эзофагеальные движения (сокращения), а также клетки иммунной системы.

У здоровых людей эти защитные механизмы предотвращают инфекцию. Тем не менее, люди, у которых эти защитные механизмы нарушены, например, люди, страдающие ВИЧ-инфекцией, перенесшие трансплантацию органа, люди с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, диабетом, ослабленной или нарушенной иммунной системой, недостаточным питанием, онкологическими заболеваниями или нарушениями сократительной способности (моторики) пищевода, подвержены повышенному риску развития инфекции. Кроме того, пероральные или ингаляционные кортикостероиды могут повышать риск инфекции пищевода. Кандидоз может развиться у всех этих пациентов.

Инфекция, вызванная вирусом простого герпеса, и цитомегаловирусная инфекция встречаются главным образом у пациентов, страдающих ВИЧ-инфекцией, или перенесших трансплантацию органа и принимающих лекарственные препараты, которые подавляют иммунную систему.

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Симптомы инфекции пищевода Боль при глотании (дисфагия) является типичным симптомом. Некоторые люди также отмечают затруднения при глотании (дисфагию). Инфекции пищевода также вызывают образование язв, а также раздражение и опухание пищевода (эзофагит).

Диагностика инфекции пищевода Эндоскопическое исследование Иногда врач может видеть во рту признаки кандидоза (молочницы) у людей, у которых обнаружен кандидоз пищевода. Обычно в полости рта людей, инфицированных вирусом простого герпеса или цитомегаловирусом, нет никаких отклонений от нормы. Чтобы диагностировать инфекцию пищевода, обычно врач исследует пищевод с помощью гибкого зонда, используемого для визуального исследования (эндоскопия). Во время эндоскопии врачи обычно берут образец ткани для исследования под микроскопом (биопсия). Инфекции пищевода, вызванные кандидой Скрыть подробности На данной фотографии показаны беловатые пятна на пищеводе, которые являются типичными для инфекции дрожжевыми грибками кандида. Фотография предоставлена д-ром Кристле Линч.