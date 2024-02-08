Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы представляет собой аномальное выпячивание части желудка через диафрагму.
Причина этого нарушения обычно неизвестна, но возраст, ожирение и курение являются частыми факторами.
У некоторых людей нет никаких симптомов или есть незначительные симптомы, такие как рефлюкс и несварение, тогда как у других появляются более серьезные симптомы, такие как боль в груди, вздутие, отрыжка и затрудненное глотание.
Диагноз основан на результатах рентгенологического исследования с проглатыванием бариевой взвеси или иногда эндоскопии верхних отделов.
Лечение направлено на облегчение симптомов, иногда при помощи лекарственных препаратов и иногда посредством хирургического вмешательства.
Пищевод представляет собой полую трубку, ведущую из горла (глотки) в желудок.
Выпячивание (грыжеобразование) любой структуры брюшной полости через диафрагму (пласт мышц, отделяющий грудную полость от брюшной полости) называют диафрагмальной грыжей. В диафрагме есть отверстие, через которое обычно проходит пищевод, называемое хиатус. Диафрагмальная грыжа, возникающая через это отверстие, называется грыжей пищеводного отверстия диафрагмы.
Виды грыжи пищеводного отверстия диаграгмы
Причина грыжи пищеводного отверстия обычно неизвестна, но она может быть вызвана растяжением связок тканей, которые прикреплены к отверстию между пищеводом и диафрагмой.
Это заболевание чаще встречается среди людей старше 50 лет, среди людей с избыточным весом (особенно среди женщин) или среди курильщиков.
Другие типы диафрагмальной грыжи могут быть следствием врожденного порока или повреждения.
Виды грыжи пищеводного отверстия диафрагмы
Существует два основных типа грыжи пищеводного отверстия диафрагмы:
Скользящая хиатальная грыжа (наиболее распространенная)
Параэзофагеальная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы
При скользящей грыже пищеводного отверстия диафрагмы соединение между пищеводом и желудком, а также часть самого желудка, которые обычно расположены ниже диафрагмы, выпячиваются выше диафрагмы. Более чем у 40 % людей в США имеется скользящая грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, и частота этой патологии увеличивается у людей старше 60 лет.
При параэзофагеальной грыже пищеводного отверстия диафрагмы соединение между пищеводом и желудком находится в нормальном для него месте ниже диафрагмы, но часть желудка перемещается выше диафрагмы и размещается около пищевода.
Что такое грыжа пищеводного отверстия диафрагмы
Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы представляет собой аномальное выпячивание части желудка через диафрагму.
Симптомы грыжи пищеводного отверстия диафрагмы
Большинство скользящих грыж пищеводного отверстия диафрагмы очень малы, и у большинства людей со скользящей грыжей пищеводного отверстия диафрагмы нет никаких симптомов. Симптомы обычно незначительны. Они обычно связаны с гастроэзофагеальным рефлюксом и включают несварение, обычно когда человек ложится после приема пищи. Однако гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь присутствует менее чем у половины людей с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы. Наклон вперед, натуживание и подъем тяжелых предметов ухудшают проявление симптомов, так же, как и беременность.
Параэзофагеальная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы не вызывает симптомов, но может быть захвачена или зажата диафрагмой и может утратить кровоснабжение. При этом серьезном и болезненном состоянии, называемом ущемлением, необходимо срочное проведение хирургического вмешательства. Симптомы могут включать боль в груди, вздутие, отрыжку и затрудненное глотание.
В редких случаях, микроскопическое или массивное кровотечение из слизистой оболочки грыжи происходит при любом типе грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.
Диагностика грыжи пищеводного отверстия диафрагмы
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
Рентгенологическое исследование с проглатыванием бариевой взвеси
Иногда эндоскопия верхнего отдела ЖК тракта
Врачи часто могут увидеть большую грыжу пищеводного отверстия при рентгенологическом исследовании грудной клетки.
В противном случае перед рентгенологическим исследованием пациентам дают выпить жидкую бариевую взвесь (проглатывание бариевой взвеси). Барий показывает контур пищевода, делая отклонения от нормы более заметными.
Грыжи также могут быть обнаружены в ходе эндоскопии верхних отделов. При эндоскопии верхних отделов врачи осматривают пищевод, используя гибкую трубку под названием эндоскоп.
Лечение грыжи пищеводного отверстия диафрагмы
Меры профилактики или лечения кислотного рефлюкса
Иногда ингибиторы протонного насоса (ИПН)
иногда хирургическое вмешательство.
Скользящие грыжи пищеводного отверстия, не вызывающие симптомов, не требуют лечения. В случае возникновения симптомов рефлюкса врачи назначают ингибиторы протонной помпы, которые снижают выработку кислоты.
Другие полезные меры по лечению рефлюкса включают подъем изголовья кровати во время сна, питание небольшими порциями, снижение избыточной массы тела, отказ от курения, рекомендации не ложиться и не заниматься физическими упражнениями после еды, а также не носить тесную одежду. Рекомендуется ограничить употребление напитков, содержащих кислоту (таких как апельсиновый сок и газированные напитки), алкоголь, кофеин, и определенных продуктов (таких как лук, а также пряная, кислая и жирная пища) или отказаться от всего этого.
Параэзофагеальная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, которая вызывает появление симптомов, требует хирургического вмешательства, чтобы предотвратить появления ущемления. Хирургическое вмешательство может быть проведено через небольшой разрез в грудной клетке или брюшной полости, через который вводятся тонкие инструменты и небольшая видеокамера (торакоскопическое или лапароскопическое хирургическое вмешательство), либо может потребоваться полная открытая операция.