(грыжа пищеводного отверстия диафрагмы)

Причина грыжи пищеводного отверстия обычно неизвестна, но она может быть вызвана растяжением связок тканей, которые прикреплены к отверстию между пищеводом и диафрагмой.

Это заболевание чаще встречается среди людей старше 50 лет, среди людей с избыточным весом (особенно среди женщин) или среди курильщиков.

Другие типы диафрагмальной грыжи могут быть следствием врожденного порока или повреждения.