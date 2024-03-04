Почти у всех людей с острым панкреатитом наблюдается сильная боль в верхнем отделе брюшной полости. Приблизительно у 50 % людей боль отдает в спину. Когда острый панкреатит вызван желчными камнями, боль обычно начинается внезапно и достигает максимальной интенсивности через несколько минут. Когда панкреатит вызван алкоголем, боль обычно развивается в течение нескольких дней. Вне зависимости от причины, боль приобретает характер постоянной и сильной и может продолжаться в течение многих дней.

Кашель, энергичное движение и глубокое дыхание могут усилить боль. Если сесть прямо и наклониться вперед, то это может принести некоторое облегчение. Большинство людей чувствуют тошноту и позывы к рвоте, иногда доходящие до рвотных спазмов (непродуктивный рвотный позыв). Часто даже большие дозы введенных опиоидных анальгетиков полностью не облегчают боль.

В результате острого панкреатита может появиться некоторая отечность в верхнем отделе брюшной полости. Эта отечность может развиться, так как содержимое кишечника перестает двигаться, в результате чего кишечник отекает (состояние, именуемое кишечная непроходимость).

У некоторых людей, особенно у тех, у кого развился острый панкреатит из-за употребления алкоголя, может не наблюдаться никаких симптомов, кроме умеренной или сильной боли. Другие люди чувствуют себя ужасно. Они выглядят больными, потеют, у них частый пульс (100–140 ударов в минуту) и поверхностное, быстрое дыхание. Учащенное дыхание может также наблюдаться у людей с воспалением легких, у тех, у кого есть области спавшейся легочной ткани (ателектаз) или скопление жидкости в грудной полости (плевральный выпот). Эти нарушения могут уменьшать объем легочной ткани, доступной для переноса кислорода из воздуха в кровь, и могут приводить к снижению уровня кислорода в крови.

Сначала температура тела может быть нормальной, но может подняться через несколько часов до 37,7–38,3 °C. Артериальное давление обычно низкое и обычно падает, когда человек стоит, вызывая предобморочное состояние.

Иногда белки глаз (склеры) становятся желтоватыми.