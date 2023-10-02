Распространенным симптомом является кровь в кале, но иногда опухоль блокирует кишечник, вызывая спастическую боль в животе и рвоту.
Диагноз основывается на различных методиках визуализирующего исследования кишечника, включая субаквальное промывание кишечника, эндоскопию и рентгенологические исследования с помощью бариевой взвеси.
Наилучшей формой лечения является хирургическое удаление опухоли.
Рак тонкой кишки в Соединенных Штатах Америки встречается редко, возникая приблизительно у 12 070 человек и являясь причиной приблизительно 2070 случаев смерти.
Наиболее распространенным типом рака тонкой кишки является аденокарцинома. Аденокарциномы развиваются в железистых клетках оболочки тонкой кишки. Развитие аденокарциномы более вероятно у людей с болезнью Крона тонкой кишки.
Редкие типы рака тонкой кишки
Нейроэндокринные опухоли желудочно-кишечного тракта (также называемые карциноидными опухолями) могут возникать в железистых клетках, выстилающих тонкий кишечник. Нейроэндокринные опухоли желудочно-кишечного тракта часто секретируют гормоны, вызывающие диарею и гиперемию кожи.
Некоторые нейроэндокринные опухоли желудочно-кишечного тракта могут быть удалены хирургическим путем. Опухоли, которые распространились, можно контролировать с помощью таких лекарственных препаратов, как октреотид или эверолимус, или с применением радиоактивного аналога соматостатина, вводимого в вену (это называется пептидной рецепторной радионуклидной терапией, или ПРРТ).
Лимфома (рак лимфатической системы) может развиться в средних отделах (тощая кишка) или нижних отделах (подвздошная кишка) тонкой кишки. Лимфома может привести к повышению ригидности и удлинению отдела кишечника. Этот тип рака более распространен среди людей с непролеченной целиакией. Лечение зависит от типа лимфомы и может включать химиотерапию и лучевую терапию для контроля симптомов, а иногда и продления периода выживания.
На стенках тонкой кишки может развиться лейомиосаркома (рак гладкомышечных клеток). Химиотерапия может незначительно продлить выживаемость после хирургического удаления лейомиосаркомы.
Саркома Капоши — это тип рака кожи, который может влиять на внутренние органы и иногда встречается у людей со СПИДом из-за инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Саркома Капоши может возникать в любом месте пищеварительного тракта, но обычно в желудке, тонком кишечнике или толстой кишке. Этот рак обычно не вызывает симптомов в пищеварительном тракте, но могут возникать кровотечение, диарея и кишечная инвагинация (когда один сегмент кишечника проскальзывает в другой сегмент наподобие складывающего телескопа). Лечение саркомы Капоши зависит от того, где находится опухоль, но может включать хирургическое вмешательство, химиотерапию и лучевую терапию.
Симптомы рака тонкой кишки
Аденокарцинома может вызывать кровотечение в кишечник, признаком которого является кровь в кале, и обструкцию, что, в свою очередь, может привести к развитию спастической боли в животе, расширению (вздутию) живота и рвоте.
Иногда рак тонкой кишки вызывает кишечную инвагинацию (когда одна часть кишечника телескопически входит в смежную часть).
Диагностика рака тонкой кишки
Субаквальное промывание кишечника
Эндоскопическое исследование
Видеокапсульная эндоскопия
Врачи обычно выполняют энтероклизис. В ходе этой процедуры большое количество бариевой взвеси вводят через зонд в носу и делают рентгенограммы по мере прохождения бария через пищеварительный тракт. Иногда эту процедуру проводят совместно с компьютерной томографией (КТ) вместо обычной рентгенографии; в этом случае человек может просто выпить бариевую взвесь вместо проведения трансназального зондирования.
При эндоскопии врач вводит эндоскоп (гибкий зонд с оптической системой) через рот и далее в двенадцатиперстную кишку и часть тощей кишки (верхние и средние отделы тонкой кишки), чтобы определить местонахождение опухоли и провести биопсию (взять образец ткани для микроскопического исследования). Врач может иногда обнаружить опухоли подвздошной кишки (более низкие отделы тонкой кишки) путем введения колоноскопа (эндоскопа, предназначенного для обследования нижних отделов пищеварительного тракта) через задний проход и всю толстую кишку в подвздошную кишку.
Для визуализации опухолей тонкой кишки также может использоваться проглатываемая беспроводная капсула с питанием от батареи, содержащая одну или две небольших камеры (видеокапсульная эндоскопия).
Иногда для выявления опухоли в тонкой кишке необходимо диагностическое хирургическое вмешательство.
Лечение рака тонкой кишки
Удаление хирургическим путем
Наилучшим лечением для большей части типов злокачественных опухолей тонкого кишечника является хирургическое удаление опухоли.
Если врачи могут видеть опухоль через эндоскоп, они также могут удалить ее с помощью электрического тока (электрокаутеризация), тепла (термальная абляция) или высокоэнергетического луча света, направленного на опухоль (лазерная фототерапия).
Химиотерапия и лучевая терапия после хирургического вмешательства не увеличивают выживаемость.