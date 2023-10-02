(Рак тонкой кишки)

Нейроэндокринные опухоли желудочно-кишечного тракта (также называемые карциноидными опухолями) могут возникать в железистых клетках, выстилающих тонкий кишечник. Нейроэндокринные опухоли желудочно-кишечного тракта часто секретируют гормоны, вызывающие диарею и гиперемию кожи.

Некоторые нейроэндокринные опухоли желудочно-кишечного тракта могут быть удалены хирургическим путем. Опухоли, которые распространились, можно контролировать с помощью таких лекарственных препаратов, как октреотид или эверолимус, или с применением радиоактивного аналога соматостатина, вводимого в вену (это называется пептидной рецепторной радионуклидной терапией, или ПРРТ).

Лимфома (рак лимфатической системы) может развиться в средних отделах (тощая кишка) или нижних отделах (подвздошная кишка) тонкой кишки. Лимфома может привести к повышению ригидности и удлинению отдела кишечника. Этот тип рака более распространен среди людей с непролеченной целиакией. Лечение зависит от типа лимфомы и может включать химиотерапию и лучевую терапию для контроля симптомов, а иногда и продления периода выживания.

На стенках тонкой кишки может развиться лейомиосаркома (рак гладкомышечных клеток). Химиотерапия может незначительно продлить выживаемость после хирургического удаления лейомиосаркомы.

Саркома Капоши — это тип рака кожи, который может влиять на внутренние органы и иногда встречается у людей со СПИДом из-за инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Саркома Капоши может возникать в любом месте пищеварительного тракта, но обычно в желудке, тонком кишечнике или толстой кишке. Этот рак обычно не вызывает симптомов в пищеварительном тракте, но могут возникать кровотечение, диарея и кишечная инвагинация (когда один сегмент кишечника проскальзывает в другой сегмент наподобие складывающего телескопа). Лечение саркомы Капоши зависит от того, где находится опухоль, но может включать хирургическое вмешательство, химиотерапию и лучевую терапию.