Факторами риска развития рака поджелудочной железы являются курение, хронический панкреатит, ожирение и воздействие определенных химических веществ.

Некоторые распространенные симптомы включают в себя боль в животе, снижение массы тела, желтуху и рвоту.

Диагноз ставится с помощью компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии с последующим эндоскопическим ультразвуковым исследованием с биопсией.

Лечение представляет собой сочетание хирургического вмешательства и химиотерапии.

Рак поджелудочной железы обычно приводит к летальному исходу.

Поджелудочная железа — это орган, расположенный в верхней части брюшной полости. Она вырабатывает пищеварительные соки, которые секретируются в пищеварительный тракт. Поджелудочная железа вырабатывает инсулин, который помогает контролировать сахар в крови.

Большинство злокачественных опухолей поджелудочной железы представляют собой аденокарциномы. Аденокарциномы обычно возникают в клетках, выстилающих проток поджелудочной железы. Большинство аденокарцином развивается в головке поджелудочной железы, части, самой близкой к первому отделу тонкой кишки (двенадцатиперстной кишке).

Расположение поджелудочной железы

Аденокарцинома поджелудочной железы становится все более распространенной в США и ежегодно обнаруживается примерно у 64 050 человек, приводя приблизительно к 50 550 летальным исходам. Аденокарцинома обычно не развивается в возрасте до 50 лет. Средний возраст при постановке диагноза составляет 55 лет. Эти опухоли наблюдаются почти в два раза чаще среди мужчин.

Факторы риска рака поджелудочной железы включают

курение;

хронический панкреатит;

ожирение;

Воздействие определенных химических веществ (например, асбеста, бензола и хлорированных углеводородов)

Аденокарцинома поджелудочной железы среди курильщиков встречается чаще, чем среди некурящих. Люди с хроническим панкреатитом также подвержены высокому риску. Повышенному риску могут подвергаться люди, у которых родственники страдают этим заболеванием.

Употребление алкоголя и кофеина, по-видимому, не является фактором риска.

Редкие типы рака поджелудочной железы Цистаденокарцинома поджелудочной железы представляет собой редкий тип рака поджелудочной железы, развивающийся в заполненной жидкостью нераковой (доброкачественной) опухоли, называемой цистаденомой. Она часто вызывает боль в верхней части живота и может стать настолько большой, что врач может прощупать ее через брюшную стенку. Диагноз обычно ставится на основании результатов особого вида компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ) органов брюшной полости. Ко времени проведения хирургического вмешательства только у 20 % людей с цистаденокарциномой имеются метастазировавшие (распространившиеся) опухоли. Поэтому прогноз лечения цистаденокарциномы намного лучше, чем прогноз лечения аденокарциномы. Если рак не распространился и вся поджелудочная железа удалена хирургическим путем, выживаемость в течение 5 лет составляет 65 %. Внутрипротоковая папиллярно-муцинозная опухоль представляет собой редкий тип опухоли поджелудочной железы, характеризующийся увеличением (дилатацией) главного протока поджелудочной железы, повышенной секрецией слизи, рецидивирующими эпизодами панкреатита и периодической болью. Эти опухоли могут быть злокачественными или доброкачественными. Диагноз внутрипротоковой папиллярно-муцинозной опухоли ставят с помощью КТ или МРТ, а иногда и с помощью эндоскопического ультразвукового исследования (которое позволяет более четко увидеть слизистую оболочку пищеварительного тракта, поскольку зонд помещают на кончик эндоскопа), с помощью биопсии и анализа кистозной жидкости. Лечение обычно заключается в хирургическом вмешательстве. После хирургического вмешательства у людей с доброкачественными папиллярно-муцинозными опухолями шанс выживания в течение 5 лет превышает 95 %. У людей со злокачественными папиллярно-муцинозными опухолями шанс выживания в течение 5 лет составляет 50–75 %.

Симптомы рака поджелудочной железы На ранних стадиях рак поджелудочной железы обычно не вызывает никаких симптомов, пока опухоль не увеличится. Таким образом, во время постановки диагноза, в 90 % случаев опухоль уже распространилась (метастазировала) за пределы поджелудочной железы. В какой-то момент у большинства заболевших людей возникает сильная боль в верхней части живота, которая может также ощущаться в середине спины. Боль ослабевает при наклоне вперед или в положении плода. Часто наблюдается снижение массы тела. Осложнения рака поджелудочной железы Аденокарциномы в головке поджелудочной железы могут препятствовать дренажу желчи (пищеварительной жидкости, вырабатываемой печенью) в тонкую кишку (см. Желчный пузырь и желчевыводящие пути). Поэтому желтуха (пожелтение кожи и белков глаз), вызванная обструкцией выделения желчи, обычно является ранним симптомом. Желтуха сопровождается зудом по всему телу в результате осаждения под кожей кристаллов соли желчной кислоты. Рвота может возникать, когда опухоль в головке поджелудочной железы блокирует поток содержимого желудка в тонкую кишку (непроходимость привратника желудка) или блокирует тонкую кишку. Аденокарциномы в теле или хвосте поджелудочной железы могут блокировать вену, дренирующую селезенку (орган, который вырабатывает, контролирует, хранит и разрушает клетки крови), приводя к увеличению селезенки (спленомегалия). Обструкция может также привести к вздутию и скручиванию (варикозу) вен вокруг пищевода (варикозное расширение вен пищевода) и желудка. При разрыве этих варикозно расширенных вен может возникнуть тяжелое кровотечение, особенно из пищевода. Некоторые клетки в поджелудочной железе вырабатывают инсулин, гормон, необходимый для контроля уровней сахара в крови. Дефицит инсулина приводит к диабету. Таким образом, поскольку раковые клетки поджелудочной железы заменяют нормальные клетки поджелудочной железы, почти у поовины людей с раком поджелудочной железы развивается диабет, приводя к появлению симптомов высокого уровня сахара в крови, таких как частые обильные мочеиспускания и чрезмерная жажда. Рак поджелудочной железы также может помешать выработке пищеварительных ферментов поджелудочной железой, приводя к проблемам расщепления пищи и всасывания питательных веществ (нарушение всасывания). Это нарушение всасывания вызывает вспучивание и газы, а также водянистую, маслянистую и/или зловонную диарею, приводя к снижению массы тела и недостатку витаминов.

Диагностика рака поджелудочной железы Компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная холангиопанкреатография (МРХПГ) с последующим эндоскопическим ультразвуковым исследованием и биопсией Ранний диагноз опухолей в теле или хвосте поджелудочной железы затруднен, потому что симптомы проявляются поздно, а результаты физикального обследования и анализа крови часто не отклоняются от нормы. При подозрении на аденокарциному поджелудочной железы предпочтительными процедурами являются КТ или особый вид МРТ под названием МРХПГ (см. Магнитно-резонансная томография). За этими исследованиями с визуализацией обычно следует эндоскопическое ультразвуковое исследование (небольшой ультразвуковой зонд на кончике эндоскопа вводится через рот в желудок и первый сегмент тонкой кишки). Во время процедуры можно взять образец ткани (биопсия) через эндоскоп. Для подтверждения диагноза рака поджелудочной железы врач может взять образец ткани поджелудочной железы для проведения микроскопического исследования (биопсии) путем введения иглы через кожу, используя при этом для визуализации КТ или ультразвуковое обследование. Однако при использовании этого метода иногда опухоль остается незамеченной. Тот же подход может использоваться для получения биопсийных образцов печени с целью выявления рака, распространившегося из поджелудочной железы. Если результаты этих анализов нормальные, но врач тем не менее подозревает наличие аденокарциномы, может быть проведено хирургическое обследование поджелудочной железы. Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (см. рисунок Что такое эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография) — это еще одно исследование, которое может быть проведено у людей с желтухой. Также делают анализы крови.

Лечение рака поджелудочной железы Хирургическое вмешательство

химиотерапия или комбинация химиотерапии и лучевой терапии (химиолучевая терапия);

Обезболивающие препараты Единственная надежда на излечение — это хирургическое вмешательство, но хирургическое вмешательство может проводиться только у людей, у которых рак не распространился. Однако у большинства людей на момент постановки диагноза опухоль уже распространилась. При проведении хирургического вмешательства удаляют поджелудочную железу и первый отдел тонкой кишки (двенадцатиперстной кишки) или лишь часть поджелудочной железы. До хирургического вмешательства могут проводиться химиотерапия или химиолучевая терапия. Обструкция выделения желчи может быть временно облегчена введением гибкой проволочной сетки в форме трубки (стента) в нижнюю часть протока, отводящего желчь из печени и желчного пузыря. Методом альтернативного лечения является хирургическое создание канала, обходящего обструкцию. Например, обструкцию тонкой кишки можно обойти, создав канал, который соединяет желудок с частью тонкой кишки за пределами обструкции. Если эти процедуры не облегчают зуд, пациентам могут назначить холестирамин перорально. Умеренная боль может быть облегчена путем применения аспирина или ацетаминофена. Чаще всего необходимы более сильные болеутоляющие средства, такие как кодеин, оксикодон или морфин. Инъекции в нервы для блокирования болевых ощущений помогает людям, испытывающим сильную боль. Недостаток пищеварительных ферментов поджелудочной железы можно лечить пероральными препаратами, содержащими эти ферменты. В случае развития диабета необходимо лечение инсулином. Поскольку аденокарцинома поджелудочной железы в большинстве случаев приводит к летальному исходу, врач обычно обсуждает возможность оказания хосписной помощи с самим пациентом, членами его семьи и другими медицинскими работниками (см. Варианты лечения в конце жизни).