Инфекция, вызванная Helicobacter pylori , является основным фактором риска развития рака желудка.

Некоторые типичные симптомы включают неопределенное ощущение дискомфорта в брюшной полости, снижение массы тела и слабость.

Диагностику проводят с помощью эндоскопии и биопсии.

Для лечения рака или ослабления симптомов проводят хирургическое вмешательство.

Поскольку рак на ранних стадиях имеет тенденцию распространяться в другие части тела, показатель выживаемости низкий.

Примерно 95 % случаев рака желудка приходится на аденокарциномы. Аденокарциномы желудка возникают в железистых клетках слизистой оболочки желудка.

Рак желудка является вторым наиболее распространенным типом рака во всем мире. Он гораздо более распространен в Японии, Китае, Чили и Исландии. В этих странах важным средством раннего обнаружения являются скрининговые программы.

По неизвестным причинам распространенность аденокарциномы желудка в Соединенных Штатах снижается. Согласно оценкам, в 2023 г. рак желудка разовьется примерно у 26 500 человек и приведет к примерно 11 130 летальным исходам, что делает рак желудка 16-й по распространенности злокачественной опухолью и 17-й по значимости причиной смерти от онкологических заболеваний в Соединенных Штатах Америки.

В Соединенных Штатах Америки рак желудка наиболее распространен среди людей негроидной расы, латиноамериканцев и американских индейцев. Риск развития рака желудка возрастает с возрастом — возраст более 75 % пациентов составляет более 50 лет.

Редкие типы рака желудка Лимфома — это рак лимфатической системы. Лимфома может развиться в желудке. Считается, что инфекция, вызванная Helicobacter pylori, которая является причиной язв желудка, играет определенную роль в развитии некоторых видов лимфом желудка. Пациентов с лимфомой желудка и активной инфекцией, вызванной H. pylori, лечат антибиотиками, другие получают лучевую терапию. Хирургическое вмешательство и химиотерапия используются реже. Лимфома желудка отвечает на лечение лучше, чем аденокарцинома. Возможна более продолжительная выживаемость и даже излечение. На стенках желудка может развиться лейомиосаркома (рак гладкомышечных клеток). Ее также называют веретеноклеточной опухолью. Наилучшим методом лечения является хирургическое вмешательство. Если ко времени обнаружения лейомиосаркомы рак уже распространился (метастазировал) в другие части тела, то химиотерапия может привести лишь к незначительному повышению выживаемости. Было доказано, что химиотерапевтический препарат иматиниб эффективен при лечении лейомиосаркомы, не подлежащей лечению с помощью хирургического вмешательства. В желудке могут развиваться желудочно-кишечные стромальные опухоли (ЖКСО). Эти опухоли удаляют хирургическим путем или лечат химиотерапевтическими препаратами (см. Лечение желудочно-кишечных стромальных опухолей).

Факторы риска развития рака желудка Аденокарцинома желудка часто развивается в месте воспаления слизистой оболочки желудка. Фактором риска развития некоторых видов рака желудка является инфекция, вызванная Helicobacter pylori, поскольку она приводит к воспалению желудка. Фактором риска развития рака желудка является аутоиммунный атрофический гастрит. Полипы желудка могут стать злокачественными, поэтому их удаляют. Вероятность образования аденокарциномы желудка особенно велика, если полипы состоят из железистых клеток (аденоматозные полипы) или если размер полипов больше 2 сантиметров. Также подвержены риску люди с определенными генными мутациями. Наследственный диффузный рак желудка — это редкое наследственное заболевание, которое увеличивает риск развития рака желудка. Его вызывает мутация в определенном гене. У пострадавших людей обычно развивается рак желудка в раннем возрасте (средний возраст 38 лет). У пострадавших женщин также повышен риск развития рака молочных желез (дольковый рак молочной железы). Пациенты с раком желудка, дольковым раком молочной железы или обоими типами, либо у которых есть несколько членов семьи с этими злокачественными опухолями, должны пройти генетическое консультирование и исследование, особенно если диагноз был поставлен до 50 лет. Другие наследственные заболевания, которые могут повышать риск развития рака желудка, включают семейный аденоматозный полипоз, синдром Линча, синдром ювенильного полипоза и синдром Пейтца-Егерса. Ранее считали, что в развитии аденокарциномы желудка играют роль определенные диетические факторы. Эти факторы включали высокое потребление соли, высокое потребление углеводов, высокое потребление консервантов, называемых нитратами (часто присутствуют в копченостях) и низкое потребление фруктов и зеленых листовых овощей. Хотя не было доказано, что какой-либо из этих факторов является причиной, сообщалось о прямой связи между потреблением переработанного мяса и раком желудка. Курение является фактором риска развития рака желудка. Люди, которые курят, могут недостаточно реагировать на лечение.

Симптомы рака желудка На ранних стадиях симптомы рака желудка неопределенные, и их легко не заметить. На ранних стадиях симптомы могут напоминать симптомы пептической язвенной болезни с болью в животе, сопровождающейся жжением. Поэтому симптомы пептической язвенной болезни, не прошедшие после лечения, могут указывать на рак желудка. Позже у человека может возникать ощущение полного желудка после приема небольшого количества пищи (ощущение быстрого насыщения). У них может наблюдаться снижение массы тела или слабость, вызванная трудностями при приеме пищи или неспособностью абсорбировать некоторые витамины и минералы. Анемия, характеризующаяся утомляемостью, слабостью и головокружением, может возникать в результате постепенного кровотечения, не вызывающего никаких других симптомов; это происходит из-за нарушения всасывания витамина B12 (витамина, необходимого для образования эритроцитов) или из-за нарушения всасывания железа (минерала, необходимого для образования эритроцитов) вследствие недостатка желудочной кислоты. В редких случаях у человека может наблюдаться рвота с большими количествами крови (кровавая рвота) или черный дегтеобразный кал (мелена). На поздних стадиях аденокарцинома может прощупываться при пальпации брюшной полости врачом. Даже на ранних стадиях небольшая аденокарцинома может распространиться (метастазировать) в отдаленные части организма. Распространение опухоли может вызывать увеличение печени, пожелтение кожи и белков глаз (желтуху), накопление жидкости и вздутие брюшной полости (асцит), а также увеличение лимфатических узлов. Кроме того, распространяющийся рак может ослабить кости, приводя к переломам костей.

Диагностика рака желудка Эндоскопия и биопсия

Компьютерная томография (КТ)

Эндоскопическое ультразвуковое исследование Наилучшей диагностической процедурой является эндоскопия (обследование, в ходе которого для визуализации внутренней части пищеварительного тракта используется гибкий зонд). Она позволяет врачу непосредственно осмотреть желудок и взять образцы ткани (биопсия) для исследования под микроскопом с целью выявления Helicobacter pylori. Рак желудка Скрыть подробности На данной фотографии представлена большая язва (стрелка) в желудке. В результате биопсии врачи определили, что это была аденокарцинома. Изображение предоставлено д-ром Дэвидом М. Мартином (David M. Martin, MD). При обнаружении рака людям обычно проводят КТ сканирование грудной клетки и брюшной полости для определения степени распространения опухоли в другие органы. Если КТ не показывает, что опухоль распространилась, врачи обычно проводят ультразвуковую эндоскопию (которая позволяет получить более отчетливые изображения слизистой оболочки пищеварительного тракта, так как зонд размещается на конце эндоскопа), чтобы определить глубину опухоли и вовлечение расположенных неподалеку лимфатических узлов. Проводятся базовые анализы крови, включая общий анализ крови, электролиты, печеночные пробы и онкомаркер карциноэмбриональный антиген (аномальный уровень может быть признаком рака).

Лечение рака желудка Хирургическое вмешательство

иногда химиотерапия или комбинация химиотерапии и лучевой терапии (химиолучевая терапия). Если рак не распространяется за пределы желудка, хирургическое вмешательство обычно проводится, чтобы попытаться вылечить его. Единственной надеждой на исцеление является удаление всей опухоли, прежде чем она распространиться. Удаляют большую часть или весь желудок и расположенные неподалеку лимфатические узлы. Если рак распространился за пределы желудка, хирургическое вмешательство не может излечить такое состояние, но иногда оно проводится для облегчения симптомов. Например, если прохождение пищи заблокировано в дальнем конце желудка, выполняют шунтирование, в ходе которого делают альтернативное соединение между желудком и тонкой кишкой, обеспечивающее прохождение пищи. Такое соединение облегчает симптомы обструкции, боль и рвоту, по крайней мере на некоторое время. В зависимости от типа рака некоторым больным назначают химиотерапию или химиолучевую терапию до или после хирургического вмешательства. Людям, которым не проводят хирургическое вмешательство, назначают химиотерапию или химиолучевую терапию. Химиотерапия или химиолучевая терапия могут помочь облегчить симптомы, но мало способствуют повышению выживаемости. Иммунотерапия улучшает способность иммунной системы бороться с раком. Препараты иммунотерапии, например, пембролизумаб, могут назначаться людям с раком желудка на поздних стадиях или с распространившимся (метастазировавшим) раком желудка и положительным результатом анализа на антитела PD-L1. Ниволумаб — это еще один иммунотерапевтический препарат, который доступен за пределами Соединенных Штатов Америки для людей с раком желудка на поздних стадиях. В последние годы для лечения людей с распространенным раком используют химиотерапию в сочетании с иммунотерапевтическими препаратами трастузумабом и рамукирумабом.