Доброкачественные опухоли тонкой кишки

Большинство опухолей тонкой кишки являются нераковыми (доброкачественными). Они включают опухоли из липоцитов (липомы), нервных клеток (нейрофибромы), клеток соединительной ткани (фибромы) и мышечных клеток (лейомиомы).
Симптомы доброкачественных опухолей тонкой кишки
Большинство доброкачественных опухолей тонкой кишки являются бессимптомными. Однако более крупные опухоли могут вызывать боль, кровь в кале, частичную или полную непроходимость кишечника или перетяжку кишечника, если одна часть кишечника внедряется в смежную часть (нарушение, называемое инвагинацией). Некоторые доброкачественные опухоли секретируют гормоны (см. Гастринома) или подобные гормонам вещества (см. Випома), способные вызвать симптомы, такие как диарея или приливы крови.
Диагностика доброкачественных опухолей тонкой кишки
Субаквальное промывание кишечника
Эндоскопическое исследование
Видеокапсульная эндоскопия
Врачи обычно выполняют энтероклизис. В ходе этой процедуры большое количество бариевой взвеси вводят через зонд в носу и делают рентгенограммы по мере прохождения бария через пищеварительный тракт. Иногда эту процедуру проводят совместно с компьютерной томографией (КТ) вместо обычной рентгенографии; в этом случае человек может просто выпить бариевую взвесь вместо проведения трансназального зондирования.
При эндоскопии врач вводит эндоскоп (гибкий зонд с оптической системой) через рот и далее в двенадцатиперстную кишку и часть тощей кишки (верхние и средние отделы тонкой кишки), чтобы определить местонахождение опухоли и провести биопсию (взять образец ткани для микроскопического исследования). Врач может иногда обнаружить опухоли подвздошной кишки (более низкие отделы тонкой кишки) путем введения колоноскопа (эндоскопа, предназначенного для обследования нижних отделов пищеварительного тракта) через задний проход и всю толстую кишку в подвздошную кишку.
Для визуализации опухолей тонкой кишки также может использоваться проглатываемая беспроводная капсула с питанием от батареи, содержащая одну или две небольших камеры (видеокапсульная эндоскопия).
Иногда для выявления опухоли в тонкой кишке необходимо диагностическое хирургическое вмешательство.
Лечение доброкачественных опухолей тонкой кишки
Различные методы удаления
Небольшие доброкачественные новообразования могут быть разрушены с помощью методов лечения, которые проводятся одновременно с эндоскопией. Эти меры включают применение электрического тока (электрокаутеризация) или тепла (термальная абляция) непосредственно к новообразованию или направление на новообразование светового пучка высокой энергии (лазерная фототерапия).
Чтобы удалить большое новообразование, может потребоваться хирургическое вмешательство.