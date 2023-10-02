Доброкачественные опухоли тонкой кишки

Субаквальное промывание кишечника

Эндоскопическое исследование

Видеокапсульная эндоскопия

Врачи обычно выполняют энтероклизис. В ходе этой процедуры большое количество бариевой взвеси вводят через зонд в носу и делают рентгенограммы по мере прохождения бария через пищеварительный тракт. Иногда эту процедуру проводят совместно с компьютерной томографией (КТ) вместо обычной рентгенографии; в этом случае человек может просто выпить бариевую взвесь вместо проведения трансназального зондирования.

При эндоскопии врач вводит эндоскоп (гибкий зонд с оптической системой) через рот и далее в двенадцатиперстную кишку и часть тощей кишки (верхние и средние отделы тонкой кишки), чтобы определить местонахождение опухоли и провести биопсию (взять образец ткани для микроскопического исследования). Врач может иногда обнаружить опухоли подвздошной кишки (более низкие отделы тонкой кишки) путем введения колоноскопа (эндоскопа, предназначенного для обследования нижних отделов пищеварительного тракта) через задний проход и всю толстую кишку в подвздошную кишку.

Для визуализации опухолей тонкой кишки также может использоваться проглатываемая беспроводная капсула с питанием от батареи, содержащая одну или две небольших камеры (видеокапсульная эндоскопия).

Иногда для выявления опухоли в тонкой кишке необходимо диагностическое хирургическое вмешательство.