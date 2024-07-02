Острая мезентериальная ишемия — это внезапная блокада кровотока к части кишечника, которая может привести к гангрене и перфорации (пункции).

Внезапно развивается сильная боль в животе.

Диагноз может быть поставлен с помощью ангиографии.

Требуется немедленное лечение с помощью ангиопластики или хирургического вмешательства.

(См. Общие сведения о неотложных состояниях при заболеваниях желудочно-кишечного тракта).

Острая мезентериальная ишемия может возникнуть по многим причинам. Наиболее распространенными являются

Артериальная эмболия

Артериальный тромб

Артериальная эмболия представляет собой кровяной сгусток или часть атеросклеротической бляшки (образование холестерина и других жировых масс в артерии), которая перемещается из места образования в сердце или аорте и закупоривает небольшие артерии (в данном случае, в кишечнике).

Артериальный тромб является кровяным сгустком, спонтанно формирующимся в артериях или венах, включая те, что находятся в кишечнике, блокирующим кровоток.

Иногда кровоток блокируется не полностью, но является слишком слабым из-за недостаточного выброса крови из сердца (как при сердечной недостаточности или шоке) или из-за действия некоторых лекарственных препаратов (таких как эпинефрин) или наркотиков (таких как кокаин), сужающих кровеносные сосуды. В целом, наибольшему риску подвержены люди в возрасте старше 50 лет.

Блокада кровотока больше чем на 6 часов может привести к отмиранию пораженной зоны кишечника, что позволяет кишечным бактериям распространиться по организму человека. При отмирании кишечника могут наступить шок, функциональная недостаточность органов и летальный исход.

Симптомы острой мезентериальной ишемии Сначала у человека возникает сильная боль в животе, которая обычно развивается внезапно. Однако когда врач надавливает на брюшную полость в ходе физикального обследования, человек обычно чувствует лишь незначительную боль (в отличие от таких заболеваний, как аппендицит или дивертикулит, при которых надавливание значительно усиливает боль). Позднее, по мере отмирания кишечника, осмотр врачом брюшной полости вызывает более тяжелую боль.

Диагностика острой мезентериальной ишемии Обследование врачом

Ангиография Если у человека присутствуют типичные симптомы острой брыжейной ишемии, или если брюшная полость очень болезненная, врачи обычно немедленно направляют его для хирургического вмешательства. Если диагноз острой мезентериальной ишемии неясен, врачи проводят КТ-ангиографию или мезентериальную ангиографию для выявления закупорки артерий, снабжающих кровью кишечник. При КТ-ангиографии для получения изображений кровеносных сосудов используется КТ (компьютерная томография) и рентгеноконтрастное вещество (краситель), которое вводится в вену руки. При мезентериальной ангиографии небольшая гибкая трубка (катетер) проводится через артерию в пахе в артерии в кишечнике. Рентгеноконтрастное вещество вводят через катетер, чтобы артерии были лучше видны на рентгеновских снимках, которые выполняются в то же самое время. Магнитно-резонансная ангиография — это еще один вид ангиографии, который может выполняться для получения подробных изображений кровеносных сосудов. Как вариант, можно провести рентгенографию или магнитно-резонансную томографию (МРТ) брюшной полости.

Лечение острой мезентериальной ишемии Жидкости и антибиотики

Хирургическое вмешательство

ангиопластика и установка стента;

лекарственные препараты для предотвращения свертывания крови. Людям с острой мезентериальной ишемией вводят жидкости и антибиотики внутривенно. Если диагноз мезентериальной ишемии ставится в ходе хирургического вмешательства, иногда удается удалить или шунтировать блокаду кровеносного сосуда, но иногда приходится удалять пораженный кишечник. Если мезентериальная ишемия диагностируется в ходе КТ-ангиографии или мезентериальной ангиографии, врачи могут попытаться облегчить закупорку кровеносных сосудов, используя ангиопластику и установку стента. При ангиопластике небольшая гибкая трубка (катетер) проводится через артерию в пахе в артерии в кишечнике, после чего выполняется ангиография. Если обнаруживается закупорка, иногда ее можно устранить посредством инъекции определенных лекарственных препаратов, отсасывания сгустка крови, используя специальный катетер для ангиографии, или надувая небольшой баллон внутри артерии, чтобы расширить ее и затем вставляя небольшую трубку или изготовленную сетку (стент), чтобы держать артерию в открытом состоянии. Если врачи не могут успешно устранить закупорку, используя эти процедуры, человеку требуется хирургическое вмешательство для устранения закупорки или удаления пораженной части кишечника. После выздоровления многие люди должны принимать лекарственный препарат, помогающий предотвратить свертывание крови.