Непроходимость кишечника

Причины закупорки кишечника различаются в зависимости от возраста человека и местоположения закупорки.

У новорожденных и детей первого года жизни закупорка кишечника часто вызвана врожденным пороком, твердой массой кишечного содержимого (синдром мекониальной пробки), скручиванием петли кишечника (заворот кишок), сужением или отсутствием части кишки (атрезия кишечника) или внедрением одного сегмента кишечника в другой (инвагинация).

У взрослых наиболее распространенные причины включают полосы внутренней рубцовой ткани, возникшие после ранее проведенного хирургического вмешательства на брюшной полости (спайки), выпячивание части кишечника через аномальное отверстие (грыжи) и опухоли. Вероятность конкретной причины варьируется в зависимости от части пораженного кишечника.

Обструкция первого сегмента тонкой кишки (двенадцатиперстной кишки) может быть вызвана раком поджелудочной железы, рубцеванием вследствие язвы или болезнью Крона. В редких случаях другие части тонкой кишки могут быть заблокированы желчным камнем, массой непереваренной пищи или накоплением паразитических червей.

Обструкцию толстой кишки обычно вызывают онкологические заболевания, дивертикулит или твердая каловая масса (каловая пробка). Спайки и заворот кишок являются менее частыми причинами обструкции толстой кишки.