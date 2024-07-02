Непроходимость кишечника

Закупорка (обструкция) кишечника — это блокада, полностью останавливающая или серьезно ухудшающая прохождение пищи, жидкости, выделений пищеварительного тракта и газа через кишечник.
Наиболее распространенными причинами у взрослых являются формирование рубцовой ткани в результате ранее проведенного хирургического вмешательства на брюшной полости, грыжи и опухоли.
Распространенными являются боль, вздутие и потеря аппетита.
Диагноз основывается на результатах физикального обследования и рентгенологического исследования.
Для удаления обструкции часто необходимо хирургическое вмешательство.
(См. также Общие сведения о неотложных состояниях при заболеваниях желудочно-кишечного тракта).
Обструкция может возникать в любом месте тонкой или толстой кишки, и может быть частичной или полной. Часть кишечника выше места обструкции продолжает функционировать. Эта часть кишечника увеличивается вследствие заполнения пищей, жидкостью, пищеварительными секретами и газом. Слизистая кишечника отекает и воспаляется. Если состояние не лечить, может произойти разрыв кишечника, приводя к подтеканию его содержимого и вызывая воспаление и инфекцию брюшной полости (перитонит).
Причины закупорки кишечника
Причины закупорки кишечника различаются в зависимости от возраста человека и местоположения закупорки.
У новорожденных и детей первого года жизни закупорка кишечника часто вызвана врожденным пороком, твердой массой кишечного содержимого (синдром мекониальной пробки), скручиванием петли кишечника (заворот кишок), сужением или отсутствием части кишки (атрезия кишечника) или внедрением одного сегмента кишечника в другой (инвагинация).
У взрослых наиболее распространенные причины включают полосы внутренней рубцовой ткани, возникшие после ранее проведенного хирургического вмешательства на брюшной полости (спайки), выпячивание части кишечника через аномальное отверстие (грыжи) и опухоли. Вероятность конкретной причины варьируется в зависимости от части пораженного кишечника.
Обструкция первого сегмента тонкой кишки (двенадцатиперстной кишки) может быть вызвана раком поджелудочной железы, рубцеванием вследствие язвы или болезнью Крона. В редких случаях другие части тонкой кишки могут быть заблокированы желчным камнем, массой непереваренной пищи или накоплением паразитических червей.
Обструкцию толстой кишки обычно вызывают онкологические заболевания, дивертикулит или твердая каловая масса (каловая пробка). Спайки и заворот кишок являются менее частыми причинами обструкции толстой кишки.
Странгуляция
Если обструкция нарушает кровоснабжение кишечника, то это состояние называют странгуляцией. Странгуляция возникает почти у 25 % людей с тонкокишечной обструкцией. Обычно странгуляция возникает при ущемлении части кишечника в аномальном отверстии (перетянутая грыжа), при завороте кишок или инвагинации. В течение всего лишь 6 часов может развиться гангрена. При гангрене стенка кишечника отмирает, обычно вызывая разрывы, которые приводят к перитониту, шоку и, в отсутствие лечения, к летальному исходу.
Каковы причины странгуляции кишечника?
Странгуляция кишечника (нарушение кровоснабжения кишечника) обычно возникает по одной из трех причин: ущемленная грыжа, заворот кишок или инвагинация.
Симптомы закупорки кишечника
Симптомы закупорки кишечника обычно включают спастическую боль в брюшной полости, которая сопровождается вздутием и потерей аппетита. Обычно боль накатывает волнами и, в конце концов, становится непрерывной. При тонкокишечной обструкции часто наблюдается рвота, но при обструкции толстой кишки она менее распространена и начинается позднее.
Полная обструкция вызывает тяжелый запор, тогда как частичная обструкция может вызывать диарею.
При странгуляции может наблюдаться сильная и постоянная боль. Повышенная температура часто наблюдается и особенно вероятна при разрыве стенки кишечника.
При завороте кишок боль часто начинается внезапно.
Диагностика закупорки кишечника
Обследование брюшной полости, проводимое врачом
Рентгенологическое исследование
Компьютерная томография (КТ)
Врач обследует живот на наличие болезненности, припухлости или масс. При возникновении обструкции передняя брюшная стенка почти всегда вздувается. Звуки, обычно производимые функционирующим кишечником (перистальтические шумы), которые можно услышать через стетоскоп, могут быть более громкими и высокими или могут отсутствовать. Передняя брюшная стенка обычно не очень болезненна при пальпации, если только разрыв не вызвал перитонит.
Врачи обычно проводят визуализирующие исследования брюшной полости, такие как рентгенография или КТ сканирование.
Рентгенологические исследования могут выявить расширенные петли кишечника, указывающие на местоположение обструкции. Рентгенологические исследования также могут показать наличие воздуха вокруг кишечника или под слоем мышц (диафрагмой), разделяющих брюшную полость и грудную клетку. Воздух обычно отсутствует в этих местах, и, таким образом, является признаком разрыва кишечника.
КТ брюшной полости часто используется, чтобы получить лучшую картину кишечника и определить точное местоположение и причину закупорки в кишечнике.
Лечение закупорки кишечника
Отсасывание через назогастральный зонд
Жидкости, вводимые внутривенно
Хирургическое вмешательство при странгуляции
Иногда колостомия
Людей с подозрением на наличие закупорки кишечника госпитализируют.
Обычно интраназально вводят длинный тонкий зонд (так называемый назогастральный зонд), который помещают в желудок или кишечник. Для удаления материала, накопившегося выше места блокады, используют аспирацию через зонд. Для восполнения воды и солей, потерянных в результате рвоты или диареи, жидкости и электролиты (натрий, хлорид и калий) вводят в вену (внутривенно).
Иногда обструкция исчезает без дальнейшего лечения, особенно если она вызвана рубцеванием или спайками. В отдельных случаях для лечения некоторых нарушений, таких как перекрут в нижней части толстой кишки, может применяться эндоскоп (гибкий зонд, используемый для визуального исследования), который вводят в задний проход, или бариевая клизма, раздувающая толстую кишку. Однако в большинстве случаев, если врачи подозревают странгуляцию, незамедлительно проводят хирургическое вмешательство.
Причина обструкции и состояние кишечника определяют, может ли хирург устранить блокаду, не удаляя сегмент кишечника. Иногда спайки могут обрезаться, чтобы освободить захваченный сегмент кишечника, но они могут переформироваться, и обструкция может повториться. В некоторых случаях для облегчения закупорки требуется илеостомия (процедура, при которой отрезанный конец тонкого кишечника присоединяется к хирургическому отверстию в брюшной стенке на постоянной основе) или колостомия (хирургически созданное отверстие между толстой кишкой и брюшной стенкой — см. рисунок Суть колостомии).
Суть колостомии
При колостомии толстую кишку (ободочную кишку) разрезают. Здоровый конец толстой кишки, который находится перед закупоркой, выводится на поверхность кожи через хирургически созданное отверстие в брюшной стенке. Затем его пришивают к коже отверстия. Кал выводится через отверстие в сменный мешок. Колостома позволяет оставшейся части толстой кишки отдохнуть, пока человек выздоравливает. После выздоровления от хирургического вмешательства и заживления толстой кишки оба конца можно снова соединить таким образом, чтобы восстановить нормальное движения кала.