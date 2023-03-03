Общие сведения о нарушении всасывания

Синдром мальабсорбции (нарушение всасывания) обозначает ряд нарушений, при которых питательные вещества из пищи не абсорбируются должным образом в тонкой кишке.
Нарушение всасывания могут вызывать определенные расстройства, инфекции и хирургические процедуры.
Нарушение всасывания вызывает диарею, снижение массы тела и обильный, дурно пахнущий стул.
Диагноз основывается на типичных симптомах, результатах анализа кала и иногда на результатах биопсии слизистой оболочки тонкой кишки.
Лечение зависит от причины нарушения.
Причины нарушения всасывания
Обычно продукты перевариваются, а питательные вещества (белки, углеводы, жиры, витамины и минералы) всасываются в кровоток, главным образом, в тонкой кишке.
Нарушение всасывания может произойти, если расстройство:
препятствует перевариванию пищи;
препятствует усвоению питательных веществ.
проблем с пищеварением;
На пищеварение могут влиять следующие факторы:
Нарушения, препятствующие надлежащему смешиванию пищи с пищеварительными ферментами и желудочным соком.
Недостаточная выработка пищеварительных ферментов
Сниженная выработка желчи
слишком большое количество желудочной кислоты;
Слишком малое количество кислоты в желудке (атрофический гастрит)
В тонком кишечнике размножаются плохие бактерии
Ненадлежащее смешивание может встречаться у людей, у которых хирургически удалена часть желудка.
При некоторых нарушениях организм вырабатывает неадекватные количества или типы пищеварительных ферментов, которые необходимы для расщепления пищи. Например, частой причиной нарушения всасывания является недостаточная секреция пищеварительных ферментов поджелудочной железой, которая наблюдается при некоторых заболеваниях поджелудочной железы, либо тонкой кишкой, что наблюдается при недостаточности лактазы.
Сниженная выработка желчи, слишком большое или слишком малое количество кислоты в желудке или слишком много неправильных видов бактерий, размножившихся в тонкой кишке (см. Чрезмерное развитие микрофлоры в тонкой кишке), также может препятствовать нормальному пищеварению.
Проблемы всасывания
На всасывание питательных веществ в кровоток могут влиять
Нарушения, травмирующие слизистую оболочку тонкой кишки.
Удаление хирургическим путем большой части тонкого кишечника
Нарушения, которые влияют на поток лимфы из кишечника
Нормальная слизистая оболочка состоит из небольших выростов, называемых ворсинками, и еще меньших по размеру выростов, называемых микроворсинками, создающими огромную площадь поверхности для всасывания. Инфекции (бактериальные, вирусные или паразитарные), а также такие нарушения, как целиакия и болезнь Крона могут травмировать слизистую оболочку кишечника.
Хирургическое удаление большого участка тонкой кишки существенно уменьшает площадь поверхности для всасывания (см. синдром короткого кишечника).
Расстройства, влияющие на течение лимфатической жидкости из кишечника в кровоток (путь, по которому должны пройти жиры, чтобы войти в кровоток), такие как мальформация кишечных лимфатических сосудов (см. Лимфангиэктазия кишечника), закупорка лимфатических сосудов в связи с лимфомой (рак лимфатической системы) или нарушение поступления лимфатической жидкости в кровоток в связи с некоторыми сердечными расстройствами, также снижают всасывание.
Симптомы мальабсорбции
Симптомы нарушения всасывания вызваны увеличенным выведением непоглощенных питательных веществ через пищеварительный тракт или недостаточностью питательных веществ, что является результатом неадекватного всасывания.
Наиболее частым симптомом нарушения всасывания является
Хроническая диарея
При неадекватном всасывании жиров в пищеварительном тракте стул содержит избыточное количество жира, приобретает светлую окраску, становится мягким, обильным, маслянистым и необычно дурно пахнущим (такой стул называют стеатореей). Каловые массы могут всплывать или прилипать к стенкам унитаза, и их может быть трудно смыть. Нарушение всасывания определенных сахаров может вызвать приступообразную диарею, вздутие живота и метеоризм.
Нарушение всасывания может привести к недостаточности всех питательных веществ или к недостаточности отдельных белков, жиров, сахаров, витаминов или минералов. Люди с нарушением всасывания обычно худеют или испытывают сложности с поддержанием массы тела, несмотря на адекватное потребление пищи. У женщин могут прекратиться менструации.
Эти симптомы изменяются в зависимости от определенных видов недостаточности. Например, недостаточное количество белка может вызывать водянку и накопление жидкости (отек) в любой части тела, сухость кожи и выпадение волос. Анемия (вызванная недостатком витаминов или железа) может быть причиной утомляемости и слабости.
Симптомы недостаточности питательных веществ
Питательное вещество
Симптомы
Кальций
Боль в костях и деформации костей, большая вероятность переломов (вследствие истончения кости или остеопороза), мышечные спазмы, изменение цвета зубов и большая подверженность кариесу зубов
Утомляемость и слабость (вследствие анемии)
Утомляемость и слабость (вследствие анемии)
Магний
мышечные спазмы.
Диарея, кожные заболевания, дезориентация (пеллагра) и воспаление языка
Белок
Припухлость (отек), обычно в ногах; сухая кожа; выпадение волос
Куриная слепота
Витамин B1
Ощущение покалывания, особенно в стопах, и сердечная недостаточность
Витамин B2
Воспаление языка и трещины в уголках рта
Утомляемость и слабость (вследствие анемии), ощущение покалывания и дезориентация
Слабость и кровоточивость десен
Истончение кости и боль в костях
Легкость образования синяков и возникновения кровотечений
Диагностика мальабсорбции
Оценка врачом истории и симптомов пациента
Анализы для подтверждения диагноза (такие как анализы крови и кала)
Анализы для диагноза причины (такие как биопсия и визуализирующие обследования)
Врач подозревает нарушение всасывания, когда у человека наблюдается хроническая диарея, снижение массы тела, анемия и другие признаки недостаточности питательных веществ. Нарушение всасывания менее очевидно и часто более трудно диагностируемо у пожилых людей, чем у детей.
Лабораторные анализы могут помочь подтвердить диагноз:
Анализы для измерения жира в кале
Визуальное исследование кала
Анализы крови
Анализ кала, который непосредственно измеряет количество жира в собранном за 3 дня кале, является самым надежным для диагностики нарушения всасывания, которая наблюдается практически при всех болезнях, связанных с нарушением всасывания. Более 7 граммов жира в суточном кале является признаком нарушения всасывания. Также доступны несколько других анализов, позволяющих измерить содержание жира в кале, но не требующих сбора кала в течение 3 дней.
Проводят исследование образцов кала невооруженным глазом и под микроскопом. Наличие непереваренных фрагментов пищи может означать, что пища проходит через кишечник слишком быстро. У человека с желтухой избыточное количество жира в кале указывает на уменьшение выработки или секреции желчи. Иногда при исследовании под микроскопом могут быть обнаружены паразиты или их яйца, что указывает на то, что нарушение всасывания вызвано паразитарной инфекцией.
Анализы крови и другие лабораторные анализы могут проводиться для обнаружения нарушения всасывания других специфических веществ, таких как лактоза или витамин B12.
Как только врач подтверждает нарушение всасывания у человека, проводятся анализы для диагностики причины:
Биопсия
Визуализирующие исследования
Анализы функции поджелудочной железы.
Для обнаружения отклонений от нормы в оболочке тонкой кишки может потребоваться биопсия. Образец ткани берут через эндоскоп (гибкий зонд для визуального исследования, который снабжен источником света и камерой и через который можно ввести миниатюрные щипцы), введенный через рот в тонкую кишку.
Могут быть выполнены визуализационные обследования, например, видеокапсульная эндоскопия, компьютерная томография или рентгенологическое исследование с помощью бариевой взвеси.
Анализы для исследования функции поджелудочной железы делают тогда, когда врач считает, что причина нарушения всасывания может быть вызвана недостаточной выработкой пищеварительных ферментов поджелудочной железой. Однако некоторые из этих анализов достаточно сложны, требуют больших временных затрат и проведения инвазивных процедур. При проведении одного из анализов зонд вводят через рот и проводят в тонкую кишку, где может быть взят и проанализирован образец кишечного сока, содержащего секреты поджелудочной железы. При проведении другого анализа человек проглатывает вещество, для переваривания которого необходимы ферменты поджелудочной железы. Продукты переваривания затем измеряют в моче. Недавно врачи начали делать более простые и более легкие анализы, которые позволяют измерить уровни определенных ферментов поджелудочной железы в кале.
Также могут быть проведены другие диагностические тесты (включая посев бактерий из пищеварительного тракта, определенные анализы крови или дыхательные тесты).