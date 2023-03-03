Общие сведения о нарушении всасывания

На пищеварение могут влиять следующие факторы:

Нарушения, препятствующие надлежащему смешиванию пищи с пищеварительными ферментами и желудочным соком.

Недостаточная выработка пищеварительных ферментов

Сниженная выработка желчи

слишком большое количество желудочной кислоты;

Слишком малое количество кислоты в желудке (атрофический гастрит)

В тонком кишечнике размножаются плохие бактерии

Ненадлежащее смешивание может встречаться у людей, у которых хирургически удалена часть желудка.

При некоторых нарушениях организм вырабатывает неадекватные количества или типы пищеварительных ферментов, которые необходимы для расщепления пищи. Например, частой причиной нарушения всасывания является недостаточная секреция пищеварительных ферментов поджелудочной железой, которая наблюдается при некоторых заболеваниях поджелудочной железы, либо тонкой кишкой, что наблюдается при недостаточности лактазы.

Сниженная выработка желчи, слишком большое или слишком малое количество кислоты в желудке или слишком много неправильных видов бактерий, размножившихся в тонкой кишке (см. Чрезмерное развитие микрофлоры в тонкой кишке), также может препятствовать нормальному пищеварению.