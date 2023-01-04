Зуд заднего прохода (отверстие в конце пищеварительного тракта, через которое кал выводится из организма) и кожи вокруг заднего прохода (перианальная кожа) называют анальным зудом или зудом в заднем проходе.
(См. также Общие сведения о заднем проходе и прямой кишке).
Причины анального зуда
Наиболее распространенные причины анального зуда
Неизвестны (большинство)
Имеют отношение к гигиене
Чаще всего врачи не определяют конкретное нарушение как причину анального зуда, а зуд исчезает без лечения через некоторое время. Многие другие случаи анального зуда обусловлены проблемами с гигиеной. Только очень редкие случаи обусловлены определенным заболеванием (см. таблицу Причины и особенности анального зуда), таким как острицы или грибковая инфекция. Из конкретных причин лишь редкие причины, такие как воспалительное заболевание кишечника и рак кожи вокруг заднего прохода, считаются серьезными.
Крайности в гигиене могут привести к анальному зуду. Например, при неадекватном очищении на коже вокруг заднего прохода остаются фрагменты раздражающего кала и пота. Наиболее часто зуд вызывает чрезмерно энергичное очищение, часто с применением санитарных салфеток и едких сортов мыла, которые могут высушить кожу или вызвать раздражение, а в некоторых случаях стать причиной аллергической реакции. Геморрой может препятствовать полной очистке после дефекации. Некоторые геморроидальные узлы продуцируют слизь или вызывают подтекание, которое может вызвать зуд.
У маленьких детей и пожилых людей могут быть проблемы с контролем мочи (так называемое недержание мочи) или кала (так называемое недержание кала у детей и фекальное недержание у взрослых). Эти нарушения могут вызвать раздражение, которое приводит к кожным инфекциям и анальному зуду.
Если анальный зуд появился, запускается цикл зуд-расчесывание-зуд, в котором расчесывание является причиной еще большего зуда. Часто люди расчесывают и протирают зудящую область так, что расцарапывают поверхность до повреждения кожи. Царапины иногда раздражаются, что вызывает еще больший зуд. Кроме того, у людей иногда развивается аллергия на мази или другие препараты, которые они используют для облегчения зуда.
Обследование при анальном зуде
Не каждый случай анального зуда требует немедленного визита к врачу. Следующая информация поможет вам решить, следует ли вам обращаться к врачу. Также вы узнаете, как именно проходит обследование.
Настораживающие признаки
У людей с анальным зудом причиной для беспокойства служат определенные симптомы и особенности. Они включают:
выделение гноя из заднего прохода или области вокруг него (дренирование свища);
диарею с кровью;
выпячивание или выпадение геморроидальных узлов;
загрязнение перианальной кожи фекальным материалом;
слабую или утолщенную перианальную кожу.
Когда обращаться к врачу
Если отмечается анальный зуд плюс диарея с кровью или выделение гноя, следует в течение одного или двух дней посетить врача.
Остальным людям рекомендуется посетить врача, если зуд длится более нескольких дней, но срочной необходимости в таком визите к доктору нет.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину зуда и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Причины и особенности анального зуда).
При сборе анамнеза основное внимание уделяют тому, когда начался зуд и сколько времени он продолжается. Врачи спрашивают о следующем:
Употребление в пищу раздражающей пищи, особенно кислой или острой
Опорожнение кишечника и связанные с этим привычки, включая использование салфеток, мазей (даже применяемых для лечения зуда), аэрозолей и мыла в области заднего прохода
Гигиенические привычки, особенно частота принятия душа и ванн
Известные инфекции или заболевания (такие как диабет, геморрой или псориаз)
Недавнее применение антибиотиков
Физикальное обследование, при котором основное внимание уделяется внешнему виду заднего прохода и перианальной кожи. Врачи обследуют эту область на предмет следующего:
Слабость и утолщения кожи
Признаки раздражения вследствие царапин
Геморроидальные узлы, поражения, свищи и царапины (вызванные расчесыванием и натиранием)
Причины и особенности анального зуда
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Заболевания заднего прохода или прямой кишки
Воспалительное заболевание кишечника (такое как болезнь Крона)
Выделение гноя
Боль в прямой кишке (иногда) и/или брюшной полости (часто)
Иногда диарея
Обследование нижнего отдела толстой кишки, прямой кишки и заднего прохода с помощью эндоскопа (сигмоидоскопия) или всей толстой кишки (колоноскопия)
Геморрой (внутренний или внешний)
Кровоточивость при внутреннем геморрое (небольшое количество крови на туалетной бумаге или в унитазе)
Болезненные, отекшие узлы в заднем проходе при наружном геморрое
Обследование врачом
Обычно обследование прямой кишки с помощью эндоскопа (аноскопия) или сигмоидоскопия
Инфекции
Бактериальная инфекция (обусловленная расчесыванием)
Воспаленная, покрасневшая область, иногда видимые расчесы
Обследование врачом
Дрожжевая инфекция (Candida)
Сыпь вокруг заднего прохода
Обследование врачом
В некоторых случаях проводится исследование соскобов кожи под микроскопом (для идентификации грибка)
Обычно у детей
Иногда обнаруживаются у нескольких членов семьи
Микроскопическое исследование прозрачной ленты, которую прикладывали к анальной области для проверки на яйца остриц
Сильный зуд, который обычно усиливается ночью
Возможен зуд в других частях тела
Могут быть заметны розовые, тонкие, немного приподнятые линии или бугорки (норы) в зонах поражения
Обследование врачом
Исследование соскоба кожи
кожные заболевания;
Зудящая, красная, сочащаяся сыпь с образованием струпа
Обследование врачом
Рак кожи вокруг ануса (кожи перианальной области)
Шелушащаяся или покрытая корочкой область
Исследование образца ткани (биопсия)
Иногда зудящие или болезненные пятна на коже
Обследование врачом
Небольшой лоскут ткани на заднем проходе
Обследование врачом
Лекарственные препараты
Антибиотики
Текущее или недавнее использование антибиотика
Отмена антибиотика, чтобы понаблюдать, ослабеют ли симптомы
Продукты питания и пищевые добавки
Пиво, кофеин, шоколад, острый перец, молочные продукты, орехи, томатные продукты, цитрусовые, специи или таблетки витамина С
Симптомы, наблюдающиеся после употребления внутрь какого-либо вещества
Исключение этого вещества из рациона, чтобы понаблюдать, ослабеют ли симптомы
Проблемы, связанные с гигиеной
Чрезмерное потоотделение, описанное человеком, особенно при ношении обтягивающей и/или синтетической одежды
Меры для ограничения потоотделения (такие как ношение нижнего белья из хлопка и частая смена нижнего белья), чтобы понаблюдать, ослабеют ли симптомы
Чрезмерно тщательное или энергичное очищение области вокруг заднего прохода
Плохое очищение
Чрезмерное очищение, описанное человеком
Внесение изменений в практикуемый метод очищения, чтобы понаблюдать, ослабеют ли симптомы
Раздражители кожи
Анестезирующие средства, мази, мыла и санитарные салфетки
Использование возможного раздражающего вещества, описанного человеком
Исключение применения этого вещества, чтобы понаблюдать, ослабеют ли симптомы
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
Проведение анализов
Если врачи не видят никаких отклонений от нормы в заднем проходе или вокруг него, они обычно не делают анализы и просто проводят симптоматическое лечение.
Если на коже обнаружены какие-либо видимые отклонения от нормы, врачи могут исследовать соскоб перианальной кожи, чтобы исключить грибковую инфекцию. Иногда они применяют обезболивающее средство местного действия и берут небольшую часть ткани для исследования под микроскопом (биопсия кожи).
В случае подозрения на наличие остриц, что чаще всего встречается у детей школьного возраста, для подтверждения диагноза яйца можно взять из анальной области с помощью липкой прозрачной ленты (см. диагноз энтеробиоза).
Врачи также могут исследовать задний проход с помощью короткой жесткой трубки (процедура, называемая аноскопией), чтобы проверить наличие внутреннего геморроя.
Лечение анального зуда
Лечение причины
Гигиена и облегчение симптомов
Лучший способ лечения анального зуда состоит в том, чтобы лечить основное расстройство. Например, может быть назначен прием лекарственных препаратов для лечения паразитарных инфекций (например, вызванных острицами), а кремы могут назначаться для лечения грибковых инфекций (например, вызванных грибками вида Candida, которые также называются дрожжевыми грибками).
Раздражающие продукты могут быть исключены из рациона, или от них следует отказаться на некоторое время, чтобы понаблюдать, уменьшается ли зуд. Если возможно, антибиотики следует отменить или заменить другими.
Гигиена и облегчение симптомов
Важна надлежащая гигиена. После дефекаций анальную область следует очищать с помощью гигроскопической ваты или простой мягкой ткани, увлажненной теплой водой или имеющимся в продаже очищающим средством, предназначенным исключительно для геморроя. Не следует использовать мыло и предварительно увлажненные салфетки.
Частое присыпание кукурузным крахмалом без медицинских препаратов помогает бороться с избыточной влагой.
Мази с кортикостероидами (например, 1 % гидрокортизон) часто помогают облегчить симптомы, но их следует применять только в течение короткого периода времени или под наблюдением врача.
Одежда должна быть свободной, а постельное белье должно быть легким.
Ключевые моменты
Частыми причинами анального зуда являются острицы у детей и связанные с гигиеной проблемы у взрослых.
Продукты питания и моющие средства или мыло могут вызвать анальный зуд.
Адекватные гигиенические процедуры (тщательное, но осторожное очищение, исключение едких сортов мыла и химических препаратов, а также уменьшение влажности кожи) могут помочь облегчить проявление симптомов анального зуда.