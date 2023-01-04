Наиболее распространенные причины анального зуда

Неизвестны (большинство)

Имеют отношение к гигиене

Чаще всего врачи не определяют конкретное нарушение как причину анального зуда, а зуд исчезает без лечения через некоторое время. Многие другие случаи анального зуда обусловлены проблемами с гигиеной. Только очень редкие случаи обусловлены определенным заболеванием (см. таблицу Причины и особенности анального зуда), таким как острицы или грибковая инфекция. Из конкретных причин лишь редкие причины, такие как воспалительное заболевание кишечника и рак кожи вокруг заднего прохода, считаются серьезными.

Крайности в гигиене могут привести к анальному зуду. Например, при неадекватном очищении на коже вокруг заднего прохода остаются фрагменты раздражающего кала и пота. Наиболее часто зуд вызывает чрезмерно энергичное очищение, часто с применением санитарных салфеток и едких сортов мыла, которые могут высушить кожу или вызвать раздражение, а в некоторых случаях стать причиной аллергической реакции. Геморрой может препятствовать полной очистке после дефекации. Некоторые геморроидальные узлы продуцируют слизь или вызывают подтекание, которое может вызвать зуд.

У маленьких детей и пожилых людей могут быть проблемы с контролем мочи (так называемое недержание мочи) или кала (так называемое недержание кала у детей и фекальное недержание у взрослых). Эти нарушения могут вызвать раздражение, которое приводит к кожным инфекциям и анальному зуду.

Если анальный зуд появился, запускается цикл зуд-расчесывание-зуд, в котором расчесывание является причиной еще большего зуда. Часто люди расчесывают и протирают зудящую область так, что расцарапывают поверхность до повреждения кожи. Царапины иногда раздражаются, что вызывает еще больший зуд. Кроме того, у людей иногда развивается аллергия на мази или другие препараты, которые они используют для облегчения зуда.