Норовирусный гастроэнтерит

Гастроэнтерит представляет собой воспаление слизистой оболочки желудка, а также тонкого и толстого кишечника. Он может быть вызван норовирусом.

Норовирус очень заразен и передается от человека к человеку.

Как правило, у людей наблюдается диарея, рвота и кишечные колики.

Диагноз основывается на информации о недавних контактах пациента с загрязненной пищей, водой или людьми, инфицированными вирусом, недавнем путешествии и иногда на результатах лабораторных исследований.

Тщательное мытье рук после дефекации или контакта с фекалиями и отказ от употребления не подвергшихся достаточной термической обработке продуктов питания являются лучшими способами предотвращения инфекции.

Жидкости обычно являются единственным необходимым лечением, но некоторым людям могут назначать лекарственные препараты для остановки диареи.

Норовирус инфицирует людей всех возрастов. В настоящее время он является наиболее распространенной причиной гастроэнтерита в Соединенных Штатах Америки во всех возрастных группах, включая детей (пиковый возраст составляет от 6 до 18 месяцев).

В Соединенных Штатах Америки инфекции возникают круглый год, но большинство случаев встречаются с ноября по апрель. Большинство людей заражаются после попадания внутрь инфицированных продуктов питания или воды.

Поскольку норовирус очень заразен, инфекция может легко распространяться от человека к человеку. Этот вирус является причиной большинства случаев эпидемий гастроэнтерита на экскурсионных суднах и в домах для престарелых.

(См. также Общие сведения о гастроэнтерите).

Симптомы норовирусного гастроэнтерита Норовирус обычно вызывает рвоту, кишечные колики и диарею. У детей рвота встречается чаще, чем диарея, в то время как у взрослых чаще встречается диарея. Симптомы появляются через 1–2 дня после заражения и продолжаются от 1 до 3 дней. Рвота и диарея могут приводить к обезвоживанию разной степени тяжести (от легкой до тяжелой). У людей также может наблюдаться лихорадка, головная боль и ломота в теле.

Диагностика норовирусного гастроэнтерита Обследование врачом;

Иногда анализ кала Диагноз норовируса обычно основывается на типичных симптомах, особенно если в данный момент отмечается вспышка заболевания. Иногда случается так, что члены семьи или коллеги недавно перенесли заболевания с подобными симптомами. В других случаях норовирус можно отследить до зараженной воды или неправильно приготовленной, испорченной или зараженной пищи. Недавнее путешествие, особенно на круизном лайнере, также может помочь понять причину. Для подтверждения диагноза норовируса врачи иногда анализируют образцы кала.

Лечение норовирусного гастроэнтерита Жидкости и растворы для регидратации;

Иногда лекарственные препараты Регидратация Обычно единственным необходимым лечением норовирусного гастроэнтерита является постельный режим и употребление необходимого количества жидкостей. Даже страдающий от рвоты человек должен маленькими частыми глотками выпивать жидкости в количествах, которые он может перенести. Если рвота или диарея продолжается долго, или если у человека развивается дегидратация, то может потребоваться ввод в вену (внутривенно) жидкостей и электролитов. Поскольку дегидратация у детей может развиваться быстрее, им следует давать жидкости с адекватным содержанием солей и сахара. Годятся любые доступные в продаже растворы, разработанные для восстановления потери жидкостей и электролитов (под названием пероральные регидратационные растворы). Газированные напитки, чаи, спортивные напитки, напитки, содержащие кофеин и фруктовые соки не подходят. Если ребенок на грудном вскармливании, то кормление грудью следует продолжить. Когда симптомы успокаиваются, человек может постепенно добавлять продукты питания к своему рациону. Хотя это часто рекомендуется, нет необходимости ограничивать рацион простыми продуктами, такими как каши, желе, бананы, рис, яблочное пюре и тосты. Однако некоторые люди не могут переносить молочные продукты в течение нескольких дней после диареи. Лекарственные препараты Если диарея продолжается в течение 24–48 часов, а в кале нет крови, которая бы указывала на более серьезную бактериальную инфекцию, то врач может назначить лекарственный препарат для контроля диареи, такой как дифеноксилат, или посоветовать пациенту использовать безрецептурный препарат, такой как лоперамид. Эти препараты (называемые противодиарейными препаратами) не назначаются детям младше 18 лет с острой диареей. Противодиарейные препараты также не назначают людям, которые недавно принимали антибиотики, у которых диарея с кровью, небольшое количество крови в кале, слишком незначительное для того, чтобы ее можно было увидеть, или у которых диарея сопровождается лихорадкой. Антибиотики и противовирусные препараты не назначают.