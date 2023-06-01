Лекарственный гастроэнтерит и химический гастроэнтерит

Причиной гастроэнтерита может быть употребление внутрь химических токсинов (см. Общие сведения о пищевом отравлении). Эти токсины обычно вырабатываются растением, таким как ядовитые грибы, или определенными видами морепродуктов и, таким образом, не являются результатом инфекции.

Гастроэнтерит, возникающий вследствие химической токсичности, может также встречаться после попадания внутрь воды или продуктов питания, загрязненных химическими веществами, такими как мышьяк, и тяжелыми металлами, такими как свинец, ртуть или кадмий, либо после непосредственного употребления внутрь (проглатывания) химического вещества или металла. Отравление тяжелыми металлами часто вызывает тошноту, рвоту, боль в животе и диарею.

Врачи спрашивают о недавнем контакте с зараженной пищей или водой либо с тяжелыми металлами. Иногда гастроэнтерит можно отследить до зараженной воды или неправильно приготовленной, испорченной или зараженной пищи. Людям, которые проглотили тяжелый металл, может быть сделан анализ крови для определения уровня металла в крови.