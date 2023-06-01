Лекарственный гастроэнтерит и химический гастроэнтерит

Гастроэнтерит представляет собой воспаление слизистой оболочки желудка, а также тонкого и толстого кишечника. Хотя он обычно возникает в результате микробной инфекции, но также может быть вызван приемом внутрь наркотиков, лекарственных препаратов или химических веществ.
(См. также Общие сведения о гастроэнтерите).
Лекарственные препараты
Тошнота, рвота и диарея являются распространенными побочными эффектами многих лекарственных препаратов. Распространенными «виновниками» являются:
антациды, содержащие магний в качестве основного ингредиента;
Антибиотики
Препараты для химиотерапии
Иммунотерапия
Лучевая терапия
колхицин (при подагре);
дигоксин (обычно применяемый при сердечной недостаточности или определенных нерегулярных сердечных ритмах);
лекарственные препараты для уничтожения червей-паразитов внутри организма;
слабительные.
Использование антибиотиков также может становиться причиной диареи, обусловленной Clostridioides difficile.
Злоупотребление слабительными может привести к слабости, рвоте, диарее, потере электролитов и другим нарушениям.
Иногда сложно понять, что именно лекарственный препарат вызывает гастроэнтерит. В легких случаях врач может отменить принимаемый лекарственный препарат, а позже назначить его снова. Если симптомы ослабевают, когда человек прекращает принимать лекарственный препарат, и возобновляются, когда человек снова начинает его принимать, то он может быть причиной появления желудочно-кишечных симптомов. В тяжелых случаях гастроэнтерита врач может порекомендовать надолго прекратить прием этого лекарственного препарата.
Химические вещества
Причиной гастроэнтерита может быть употребление внутрь химических токсинов (см. Общие сведения о пищевом отравлении). Эти токсины обычно вырабатываются растением, таким как ядовитые грибы, или определенными видами морепродуктов и, таким образом, не являются результатом инфекции.
Гастроэнтерит, возникающий вследствие химической токсичности, может также встречаться после попадания внутрь воды или продуктов питания, загрязненных химическими веществами, такими как мышьяк, и тяжелыми металлами, такими как свинец, ртуть или кадмий, либо после непосредственного употребления внутрь (проглатывания) химического вещества или металла. Отравление тяжелыми металлами часто вызывает тошноту, рвоту, боль в животе и диарею.
Врачи спрашивают о недавнем контакте с зараженной пищей или водой либо с тяжелыми металлами. Иногда гастроэнтерит можно отследить до зараженной воды или неправильно приготовленной, испорченной или зараженной пищи. Людям, которые проглотили тяжелый металл, может быть сделан анализ крови для определения уровня металла в крови.
Лечение
Регидратация
Обычно единственным необходимым лечением гастроэнтерита, в том числе гастроэнтерита, вызванного наркотиками, лекарственными препаратами или химическими веществами, является постельный режим и употребление достаточного количества жидкостей. Даже страдающий от рвоты человек должен маленькими частыми глотками выпивать жидкости в количествах, которые он может перенести.
Если рвота или диарея продолжается долго, или если у человека развивается дегидратация, то может потребоваться ввод в вену (внутривенно) жидкостей и электролитов.
Поскольку дегидратация у детей может развиваться быстрее, им следует давать жидкости с адекватным содержанием солей и сахара. Годятся любые доступные в продаже растворы, разработанные для восстановления потери жидкостей и электролитов (под названием пероральные регидратационные растворы). Газированные напитки, чаи, спортивные напитки, напитки, содержащие кофеин и фруктовые соки не подходят. Если ребенок на грудном вскармливании, то кормление грудью следует продолжить.
Когда симптомы успокаиваются, человек может постепенно добавлять продукты питания к своему рациону. Нет необходимости ограничивать рацион простыми продуктами, такими как каши, желе, бананы, рис, яблочное пюре и тосты. Однако некоторые люди не могут переносить молочные продукты в течение нескольких дней после диареи.