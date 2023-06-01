Гастроэнтерит, вызванный E. coli

Пить жидкости

Иногда вводить жидкости внутривенно

Иногда антибиотики

Обычно единственным необходимым лечением гастроэнтерита, вызванного E. coli, является постельный режим и потребление необходимого количества жидкостей.

Если диарея продолжается долго или у человека развивается тяжелое обезвоживание, то может потребоваться введение жидкостей в вену (внутривенно).

Поскольку дегидратация у детей может развиваться быстрее, им следует давать жидкости с адекватным содержанием солей и сахара. Годятся любые доступные в продаже растворы, разработанные для восстановления потери жидкостей и электролитов (под названием пероральные регидратационные растворы). Газированные напитки, чаи, спортивные напитки, напитки, содержащие кофеин и фруктовые соки не подходят. Если ребенок на грудном вскармливании, то кормление грудью следует продолжить.

Врач может назначить лекарственный препарат для контроля диареи, например, дифеноксилат, или порекомендовать пациенту использовать безрецептурный препарат, например, лоперамид. Эти лекарственные препараты (называемые противодиарейными препаратами) обычно безопасны для взрослых с водянистой диареей. Эти лекарственные препараты не назначают детям младше 18 лет с острой диареей. Противодиарейные препараты также не назначают людям, которые недавно принимали антибиотики, у которых диарея с кровью, небольшое количество крови в кале, слишком незначительное для того, чтобы ее можно было увидеть, или у которых диарея сопровождается лихорадкой.

Антибиотики не назначают людям с геморрагическим колитом, вызванным E. coli O157:H7, поскольку они не облегчают симптомы, не предотвращают распространение инфекции и фактически увеличивают риск развития гемолитико-уремического синдрома. Однако антибиотики могут назначаться людям с диареей, вызванной другими подтипами E. coli. Например, антибиотики назначают людям с диареей, вызванной энтеротоксигенной E. coli, которая является наиболее распространенной причиной диареи путешественников. Но врачи не знают, какова причина диареи, до тех пор, пока не будут получены результаты анализов кала, обычно после первого обследования врачом. Таким образом, при принятии решения о назначении антибиотиков до получения результатов анализов они оценивают риск наличия у человека различных типов гастроэнтерита, вызванного E. coli.

Геморрагический колит в конечном итоге проходит сам по себе. Тем не менее, людям, у которых развиваются осложнения, такие как гемолитико-уремический синдром, с большей вероятностью потребуется интенсивная терапия в больнице и может потребоваться почечный диализ и другое специфическое лечение.