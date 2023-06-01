Гастроэнтерит, вызванный E. coli, представляет собой разновидность гастроэнтерита, при которой определенные штаммы бактерии Escherichia coli инфицируют толстый кишечник и вызывают диарею и в некоторых случаях другие серьезные осложнения.
Микроорганизмы, являющиеся причиной гастроэнтерита, вызванного E. coli, обычно попадают в организм из зараженного говяжьего фарша или воды, либо непастеризованного молока.
Частые симптомы — колики и диарея, иногда с кровью.
Диагноз основывается на оценке врача и иногда на результатах анализов кала.
Лечение предусматривает потребление большого количества жидкости.
Профилактические меры включают тщательное приготовление мяса и тщательное мытье рук.
(См. также Общие сведения о гастроэнтерите).
Существует много штаммов Escherichia coli (E. coli), вызывающих диарею или диарею с кровью (геморрагический колит). В Северной Америке наиболее распространенный штамм, вызывающий диарею с кровью — это E. coli O157:H7. Эти бактерии в естественных условиях встречаются в кишечнике примерно у 1 % здорового крупного рогатого скота. Вспышки заболевания могут быть вызваны употреблением в пищу недостаточно обработанного говяжьего фарша, непастеризованного молока или сока. Употребление пищи или воды, загрязненных коровьим навозом или сырым говяжьим фаршем, также может способствовать распространению инфекции. Заразиться можно в результате контакта с животными в ручном зоопарке. Инфекция может передаваться от человека к человеку, особенно от детей в подгузниках другим людям. Недостаточно хлорированная вода в аквапарках может быть источником инфекции.
E. coli иногда покидают кишечник и вызывают инфекции в других частях тела, например, в мочевыводящих путях (см. Инфекции, вызванные кишечной палочкой).
Типы гастроэнтерита, вызванного E. coli
E. coli обитают в пищеварительном тракте в естественных условиях и не принося вреда, но некоторые штаммы имеют приобретенные гены, которые позволяют им вызывать кишечную инфекцию. Диарею могут вызывать следующие подтипы E. coli:
Энтерогеморрагическая E. coli (также называемая E. coli, продуцирующая шига-токсин) является наиболее значимым подтипом E. coli в Соединенных Штатах Америки. Он вызывает диарею с кровью (геморрагический колит), а у некоторых людей — серьезное осложнение, называемое гемолитико-уремическим синдромом. O157:H7 является наиболее распространенным штаммом этого подтипа в Соединенных Штатах Америки. Возможные источники — недоваренный говяжий фарш, непастеризованное молоко и сок, а также зараженная вода. Способ заражения от человека к человеку довольно распространен в детских садах. Вспышки заболевания встречались среди людей, которые плавали в бассейнах, озерах, либо аквапарках (это называется заболеванием в условиях рекреационного водопользования). Гемолитико-уремический синдром может возникать у людей всех возрастов, но наиболее тяжело протекает у детей и пожилых людей.
Энтеротоксигенная E. coli вырабатывает два токсина, вызывающие жидкий стул. Этот подтип бактерий E. coli является наиболее распространенной причиной возникновения диареи путешественника у людей, посещающих страны с низким и средним уровнем доходов.
Энтеропатогенный штамм E. coli также вызывает водянистую диарею. В прошлом он был частой причиной вспышек диареи в яслях, но теперь встречается редко.
Энтероинвазивный штамм E. coli вызывает диарею с кровью или без крови и встречается чаще всего в странах с низким и средним уровнем доходов. В Соединенных Штатах встречается редко.
Энтероагрегативный штамм E. coli вызывает диарею, которая не настолько тяжелая, но длится дольше, чем при других подтипах. Как и некоторые другие подтипы, этот подтип чаще встречается в странах с низким и средним уровнем доходов, и может быть причиной диареи путешественника.
Симптомы гастроэнтерита, вызванного E. coli
Наиболее распространенными симптомами гастроэнтерита являются водянистая диарея и кишечные колики. Несмотря на то, что обычно заболевание характеризуется легкой степенью тяжести, инфекция может вызвать боль в животе, расширение брюшной полости (вздутие) газами, тяжелую диарею и обезвоживание.
Геморрагический колит вследствие инфекции, вызванной E. coli, приводит к появлению сильных кишечных колик, которые начинаются внезапно вместе с водянистой диареей, которая в течение 24 часов может стать кровянистой. Диарея обычно продолжается от 1 до 8 дней. Температура обычно не повышается или повышается незначительно, но иногда температура может превысить 39 °C.
Примерно у 5–10 % людей, в основном у детей младше 5 лет и взрослых старше 60 лет, страдающих геморрагическим колитом, развивается тяжелое осложнение под названием гемолитико-уремический синдром. Симптомы гемолитико-уремического синдрома включают низкое количество эритроцитов (анемию, характеризующуюся утомляемостью, слабостью и бледным цветом кожи), вызванное разрушением эритроцитов (гемолитическая анемия), низкое количество тромбоцитов (тромбоцитопения) и внезапную почечную недостаточность.
Диагностика гастроэнтерита, вызванного E. coli
Иногда анализ кала
Анализы кала не проводятся у большинства людей с диареей, поскольку большинство инфекционных диарей проходят сами по себе, и симптомы лечатся одинаково, независимо от причины.
Однако анализы кала проводятся для выявления штаммов бактерий E. coli или токсинов, которые они вырабатывают, у определенных людей, в том числе у тех, у кого:
Кровянистый кал (геморрагический колит) или кровь в кале, которой слишком мало, чтобы ее увидеть
лихорадка
Умеренная или тяжелая диарея
Диарея, продолжающаяся более 7 дней
Ослаблена иммунная система вследствие таких заболеваний, как ВИЧ/СПИД, или приема лекарственных препаратов, которые могут ослаблять иммунную систему, например, химиотерапевтических препаратов
Воспалительные заболевания кишечника
Возраст 70 лет и старше
Высокий риск передачи инфекции другим людям (например, работникам здравоохранения, детских садов или общественного питания)
Анализы кала также выполняются во время установленных или подозреваемых вспышек заболевания.
Если подозревается E. coli O157:H7, врачи проводят анализ кала на Шига-токсины, которые вырабатываются этими бактериями. Этот анализ быстро дает результаты.
Другие исследования, такие как сигмоидоскопия, могут проводиться в случаях, когда врач подозревает, что диарея с кровью может быть обусловлена другими заболеваниями.
Лечение гастроэнтерита, вызванного E. coli
Пить жидкости
Иногда вводить жидкости внутривенно
Иногда антибиотики
Обычно единственным необходимым лечением гастроэнтерита, вызванного E. coli, является постельный режим и потребление необходимого количества жидкостей.
Если диарея продолжается долго или у человека развивается тяжелое обезвоживание, то может потребоваться введение жидкостей в вену (внутривенно).
Поскольку дегидратация у детей может развиваться быстрее, им следует давать жидкости с адекватным содержанием солей и сахара. Годятся любые доступные в продаже растворы, разработанные для восстановления потери жидкостей и электролитов (под названием пероральные регидратационные растворы). Газированные напитки, чаи, спортивные напитки, напитки, содержащие кофеин и фруктовые соки не подходят. Если ребенок на грудном вскармливании, то кормление грудью следует продолжить.
Врач может назначить лекарственный препарат для контроля диареи, например, дифеноксилат, или порекомендовать пациенту использовать безрецептурный препарат, например, лоперамид. Эти лекарственные препараты (называемые противодиарейными препаратами) обычно безопасны для взрослых с водянистой диареей. Эти лекарственные препараты не назначают детям младше 18 лет с острой диареей. Противодиарейные препараты также не назначают людям, которые недавно принимали антибиотики, у которых диарея с кровью, небольшое количество крови в кале, слишком незначительное для того, чтобы ее можно было увидеть, или у которых диарея сопровождается лихорадкой.
Антибиотики не назначают людям с геморрагическим колитом, вызванным E. coli O157:H7, поскольку они не облегчают симптомы, не предотвращают распространение инфекции и фактически увеличивают риск развития гемолитико-уремического синдрома. Однако антибиотики могут назначаться людям с диареей, вызванной другими подтипами E. coli. Например, антибиотики назначают людям с диареей, вызванной энтеротоксигенной E. coli, которая является наиболее распространенной причиной диареи путешественников. Но врачи не знают, какова причина диареи, до тех пор, пока не будут получены результаты анализов кала, обычно после первого обследования врачом. Таким образом, при принятии решения о назначении антибиотиков до получения результатов анализов они оценивают риск наличия у человека различных типов гастроэнтерита, вызванного E. coli.
Геморрагический колит в конечном итоге проходит сам по себе. Тем не менее, людям, у которых развиваются осложнения, такие как гемолитико-уремический синдром, с большей вероятностью потребуется интенсивная терапия в больнице и может потребоваться почечный диализ и другое специфическое лечение.
Знаете ли Вы, что...
Профилактика гастроэнтерита, вызванного E. coli
Тщательное приготовление мяса
Мытье рук;
Внедрение более эффективных процедур переработки мяса в Соединенных Штатах помогло снизить показатель загрязнения мяса E. coli. Несмотря на эти меры, говяжий фарш все равно может быть заражен. Таким образом, говяжий фарш следует готовить до внутренней температуры 71 °C, или до того, как он перестанет давать соки. Следует пить только пастеризованное молоко и употреблять пастеризованные молочные продукты.
Следует правильно утилизировать кал инфицированных людей, соблюдать правила гигиены и мыть руки с мылом, чтобы ограничить распространение инфекции. Если мыло и чистая вода недоступны, следует использовать антибактериальное дезинфицирующее средство для рук.
У детей не должно отмечаться диареи и должно быть два отрицательных результата анализа кала, прежде чем им разрешат вернуться в детский сад.
Следует сообщать о вспышках кровавой диареи в местные органы здравоохранения, поскольку вмешательство может предотвратить инфицирование других людей.