Медикаментозное лечение повышенной кислотности желудка

Антациды — это химические вещества, нейтрализующие желудочную кислоту, которая уже выделилась и, таким образом, повышают уровень рН в желудке (снижая его кислотность). Антациды могут использоваться отдельно для лечения слабых симптомов, вызванных желудочной кислотой. Но сами по себе антациды не подходят для лечения серьезных заболеваний, связанных с повышенной кислотностью, таких как язвы и тяжелый гастрит. При таких расстройствах антациды обычно принимают в дополнение к ингибиторам протонного насоса или Н2-блокаторам, чтобы помочь облегчить симптомы на ранней стадии лечения. Их эффективность варьируется в зависимости от количества принимаемого антацида и количества кислоты, вырабатываемой организмом человека. Почти все антациды можно купить без рецепта врача. Они выпускаются в форме таблеток, мягких жевательных пастилок или жидкостей. Однако антациды могут мешать всасыванию многих различных лекарственных препаратов, поэтому, прежде чем начать принимать антациды, следует проконсультироваться с фармацевтом или врачом по поводу возможного межлекарственного взаимодействия.

Иногда для достижения быстрого, краткосрочного эффекта можно использовать бикарбонат натрия (пищевую соду) и карбонат кальция, которые являются самыми сильными антацидами. Однако поскольку они абсорбируются кровотоком, постоянное применение антацидов может вызывать защелачивание крови (алкалоз), приводя к появлению тошноты, головной боли и слабости. Поэтому эти антациды обычно не следует применять в больших количествах в течение более чем нескольких дней. Антациды также содержат много соли и не должны использоваться людьми, которым требуется соблюдать гипонатриевую диету, или людьми с сердечной недостаточностью или повышенным артериальным давлением.

Гидроксид алюминия является относительно безопасным и часто применяемым антацидом. Однако алюминий может связываться с фосфатами в пищеварительном тракте, истощая тем самым запасы кальция в организме, понижая уровни фосфатов в крови и вызывая слабость, тошноту и потерю аппетита. Риск развития этих побочных эффектов выше у людей, страдающих расстройством, связанным с употреблением алкоголя, у людей с недостаточным питанием, и у людей с заболеванием почек, включая тех, кто находится на диализе. Гидроксид алюминия может также вызывать запор.

Гидроксид магния является более эффективным антацидом, чем гидроксид алюминия. Этот антацид действует быстро и эффективно нейтрализует кислоты. Однако магний также обладает слабительным эффектом. Если в день принимать только несколько столовых ложек, то дефекация обычно остается регулярной. Прием более четырех доз в сутки может вызвать диарею. Поскольку небольшие количества магния абсорбируются в кровоток, то людям с поражением почек следует принимать гидроксид магния только в малых дозах. Для ограничения диареи многие антациды содержат и гидроксид магния, и гидроксид алюминия.

Прежде чем выбирать антацид, любой человек с сердечным заболеванием, повышенным артериальным давлением или заболеванием почек должен проконсультироваться с врачом.