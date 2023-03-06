Медикаментозное лечение повышенной кислотности желудка

Желудочная кислота играет определенную роль в ряде заболеваний желудка, включая пептическую язву, гастрит и гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ). Несмотря на то, что количество кислоты, присутствующей в желудке, у людей с этими заболеваниями обычно является нормальным, снижение количества кислоты в желудке важно для лечения повреждения желудка и кишечника, а также для облегчения симптомов.
Лекарственные препараты, применяемые для лечения повышенной кислотности желудка
Тип лекарственного препарата
Некоторые побочные эффекты
Комментарии
антациды;
Алюминия гидроксид: Тошнота, головная боль, слабость, потеря аппетита и запор
Магния гидроксид: диарея;
Эти лекарственные препараты используются, главным образом, для облегчения симптомов, а не в качестве исцеляющих препаратов.
Блокаторы гистаминовых Н2-рецепторов (Н2)
Сыпь, жар, диарея, боли в мышцах и спутанное сознание
Циметидин: Может вызывать увеличение молочных желез и эректильную дисфункцию у мужчин и может препятствовать выведению определенных лекарственных препаратов
Дозу принимают один раз в сутки вечером или перед сном. Дозы, принятые утром, менее эффективны.
Ингибиторы протонного насоса
Диарея, запор и головная боль
Эти лекарственные препараты обычно хорошо переносятся и являются наиболее эффективным средством снижения кислотности желудка.
Другие лекарственные препараты для снижения кислотности желудка
Мизопростол: Спазмы в животе, самопроизвольный аборт, диарея
Сукральфат: Может снижать всасывание других лекарственных препаратов, запор
Мизопростол редко применяется для лечения расстройств желудка вследствие побочных эффектов.
Сукральфат не влияет на выработку кислоты, но покрывает язвы желудка, чтобы защитить их от действия кислоты.
Ингибиторы протонного насоса
Протонный насос — это название химического процесса, с помощью которого желудок секретирует кислоту. Ингибиторы протонного насоса являются самыми мощными из лекарственных препаратов, снижающих выработку кислоты. Ингибиторы протонного насоса способствуют заживлению язв у большего процента людей в более короткий промежуток времени, чем это делают блокаторы гистаминовых H2-рецепторов (H2) и, таким образом, обычно предпочтительнее блокаторов H2-рецепторов при лечении язвы. Они используются при тяжелых формах гастрита (например, при наличии кровотечения) и тяжелой ГЭРБ. Ингибиторы протонного насоса также очень полезны при лечении заболеваний, вызывающих чрезмерную секрецию кислоты в желудке, таких как синдром Золлингера-Эллисона.
Ингибиторы протонного насоса можно принимать перорально или вводить внутривенно (в/в). Эти препараты обычно хорошо переносятся, но могут вызывать диарею, запор и головную боль. Длительное применение ингибиторов протонного насоса может привести к снижению всасывания витамина B12, железа, магния и кальция.
Блокаторы гистаминовых Н2-рецепторов (Н2)
Гистамин — это вещество, естественным образом вырабатываемое в организме, которое выполняет несколько функций. Гистамин является одним из основных веществ, ответственных за аллергические реакции, поэтому антигистаминные препараты (блокаторы гистамина) назначают людям с аллергической реакцией на что-либо. Гистамин также помогает организму, отправляя сигнал о необходимости вырабатывать желудочную кислоту, поэтому для снижения кислотности в желудке используется определенный тип антигистаминных препаратов, который называется блокаторами гистаминовых Н2-рецепторов. Таким образом, Н2-блокаторы используются при многих из тех же заболеваний, что и ингибиторы протонного насоса.
Н2-блокаторы применяются один или два раза в сутки и могут приниматься перорально или вводиться внутривенно (в/в). Блокаторы рецепторов H2 обычно не вызывают серьезных побочных эффектов. Однако, все блокаторы H2 могут вызывать диарею, сыпь, жар, боли в мышцах и спутанное сознание. Н2-блокатор циметидин может вызывать увеличение молочных желез и эректильную дисфункцию у мужчин. Кроме того, циметидин и в меньшей степени другие H2-блокаторы могут воздействовать на выведение из организма определенных лекарственных препаратов, таких как теофиллин, применяемый при астме, варфарин, применяемый при чрезмерном свертывании крови, и фенитоин, применяемый при судорожных припадках.
антациды;
Антациды — это химические вещества, нейтрализующие желудочную кислоту, которая уже выделилась и, таким образом, повышают уровень рН в желудке (снижая его кислотность). Антациды могут использоваться отдельно для лечения слабых симптомов, вызванных желудочной кислотой. Но сами по себе антациды не подходят для лечения серьезных заболеваний, связанных с повышенной кислотностью, таких как язвы и тяжелый гастрит. При таких расстройствах антациды обычно принимают в дополнение к ингибиторам протонного насоса или Н2-блокаторам, чтобы помочь облегчить симптомы на ранней стадии лечения. Их эффективность варьируется в зависимости от количества принимаемого антацида и количества кислоты, вырабатываемой организмом человека. Почти все антациды можно купить без рецепта врача. Они выпускаются в форме таблеток, мягких жевательных пастилок или жидкостей. Однако антациды могут мешать всасыванию многих различных лекарственных препаратов, поэтому, прежде чем начать принимать антациды, следует проконсультироваться с фармацевтом или врачом по поводу возможного межлекарственного взаимодействия.
Иногда для достижения быстрого, краткосрочного эффекта можно использовать бикарбонат натрия (пищевую соду) и карбонат кальция, которые являются самыми сильными антацидами. Однако поскольку они абсорбируются кровотоком, постоянное применение антацидов может вызывать защелачивание крови (алкалоз), приводя к появлению тошноты, головной боли и слабости. Поэтому эти антациды обычно не следует применять в больших количествах в течение более чем нескольких дней. Антациды также содержат много соли и не должны использоваться людьми, которым требуется соблюдать гипонатриевую диету, или людьми с сердечной недостаточностью или повышенным артериальным давлением.
Гидроксид алюминия является относительно безопасным и часто применяемым антацидом. Однако алюминий может связываться с фосфатами в пищеварительном тракте, истощая тем самым запасы кальция в организме, понижая уровни фосфатов в крови и вызывая слабость, тошноту и потерю аппетита. Риск развития этих побочных эффектов выше у людей, страдающих расстройством, связанным с употреблением алкоголя, у людей с недостаточным питанием, и у людей с заболеванием почек, включая тех, кто находится на диализе. Гидроксид алюминия может также вызывать запор.
Гидроксид магния является более эффективным антацидом, чем гидроксид алюминия. Этот антацид действует быстро и эффективно нейтрализует кислоты. Однако магний также обладает слабительным эффектом. Если в день принимать только несколько столовых ложек, то дефекация обычно остается регулярной. Прием более четырех доз в сутки может вызвать диарею. Поскольку небольшие количества магния абсорбируются в кровоток, то людям с поражением почек следует принимать гидроксид магния только в малых дозах. Для ограничения диареи многие антациды содержат и гидроксид магния, и гидроксид алюминия.
Прежде чем выбирать антацид, любой человек с сердечным заболеванием, повышенным артериальным давлением или заболеванием почек должен проконсультироваться с врачом.
Другие лекарственные препараты для снижения кислотности желудка
Сукральфат может воздействовать, формируя защитный слой у основания язвы, и способствуя заживлению. Он успешно применяется при пептических язвах и является разумной альтернативой антацидам. Сукральфат принимают 2–4 раза в день, он не всасывается в кровь, поэтому вызывает немного побочных эффектов. Однако он может быть причиной запоров, а в некоторых случаях понижает эффективность других лекарственных препаратов.
Мизопростол можно принимать для снижения вероятности развития язв желудка и язв двенадцатиперстной кишки, обусловленных применением нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Мизопростол может оказывать благоприятное действие, снижая секрецию кислоты в желудке и повышая устойчивость слизистой оболочки желудка к кислоте. Пожилые люди, принимающие кортикостероидные препараты, а также люди с язвенной болезнью или осложнениями язв в анамнезе подвержены более высокому риску развития язвы, когда они принимают НПВП. Эти люди могут принимать мизопростол с пищей и НПВП. Однако мизопростол вызывает диарею и другие проблемы с пищеварением у 30 % людей, которые его принимают. Кроме того, этот лекарственный препарат может вызывать выкидыши у беременных женщин. Для людей, принимающих аспирин, НПВП или кортикостероидные препараты, существуют альтернативы мизопростолу. Эти альтернативные препараты, такие как ингибиторы протонного насоса, столь же эффективны в снижении вероятности развития язвы и вызывают меньше побочных эффектов.