Гастрит представляет собой воспаление слизистой оболочки желудка.
Воспаление может быть вызвано многими факторами, включая инфекцию, стресс в результате серьезной болезни, повреждение, прием аспирина и других нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), употребление алкоголя и нарушения иммунной системы.
Когда симптомы гастрита действительно проявляются, они включают в себя боль в животе или ощущение дискомфорта, а иногда тошноту или рвоту.
Врачи часто ставят диагноз на основании наблюдаемых у человека симптомов, но иногда они должны обследовать желудок при помощи гибкого зонда, используемого для визуального исследования (эндоскопия верхнего отдела ЖК тракта).
Лечение проводится с применением лекарственных препаратов для снижения кислотности желудка и иногда антибиотиков.
(См. также Общие сведения о гастрите и пептической язвенной болезни).
Слизистая оболочка желудка устойчива к раздражению и обычно может выдерживать воздействие очень сильной кислоты. Однако при гастрите слизистая оболочка желудка раздражена и воспалена.
Гастрит подразделяется на две категории, основываясь на тяжести заболевания:
эрозивный;
неэрозивный.
Эрозивный гастрит является более тяжелым в сравнении с неэрозивным гастритом. При этой форме наблюдается как воспаление, так и истончение (эрозия) слизистой оболочки желудка. Эрозивный гастрит обычно развивается внезапно (его называют «острым эрозивным гастритом»), но может развиваться медленно (носит название «хронический эрозивный гастрит»), обычно у здоровых в других отношениях людей.
Неэрозивный гастрит характеризуется изменениями в слизистой оболочке желудка, которые варьируются от истощения (атрофия) слизистой оболочки желудка до преобразования ткани желудка в другого вида желудочно-кишечную ткань (метаплазия). Часто несколько видов лейкоцитов накапливаются в желудке и приводят к воспалению различной степени тяжести. Воспаление может возникать во всем желудке или только в определенных частях.
Причины гастрита
Конкретные виды гастрита могут быть вызваны многими факторами, включая инфекцию, стресс в результате серьезной болезни, повреждение, прием некоторых лекарственных препаратов (таких как аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты [НПВП]), употребление алкоголя и нарушения иммунной системы.
Обычно причиной эрозивного гастрита являются алкоголь, стресс в результате серьезной болезни, воздействие раздражающих веществ, таких как лекарственные препараты, особенно аспирин и другие НПВП. Менее распространенные причины включают болезнь Крона, облучение, бактериальные и вирусные инфекции (такие как цитомегаловирус), проглатывание едких веществ и прямые повреждения (например, при введении назогастрального зонда). У некоторых людей даже детский аспирин, если принимать его ежедневно, может травмировать слизистую оболочку желудка.
Неэрозивный гастрит обычно вызывается инфекцией Helicobacter pylori.
Инфекционный гастрит, не вызванный инфекцией Helicobacter pylori, является редким.
Вирусный гастрит или грибковый гастрит может развиться у людей, которые страдают продолжительной болезнью или нарушением иммунной системы либо перенесли их, как, например, люди со СПИДом или онкологическими заболеваниями, или люди, принимающие иммунодепрессанты.
Причиной острого стрессового гастрита, формы эрозивного гастрита, является внезапная болезнь или повреждение. Повреждение необязательно должно относиться к желудку. Например, типичными причинами являются обширные ожоги кожи, травмы головы и повреждения, включающие сильные кровотечения. Точная причина того, почему тяжелое заболевание может привести к гастриту, неизвестна, но может быть связана со снижением кровотока в желудок, увеличением количества кислоты в желудке и/или нарушением способности слизистой оболочки желудка защищать и регенерировать себя.
Лучевой гастрит может наблюдаться при облучении нижней левой стороны грудной клетки или верхнего отдела брюшной полости, где это облучение может раздражать слизистую оболочку желудка.
Постгастрэктомический гастрит наблюдается у людей, у которых удалена часть желудка (процедура, именуемая частичной гастрэктомией). Воспаление обычно встречается в тех местах, где ткани были сшиты. Считается, что постгастрэктомический гастрит возникает в результате хирургического вмешательства, которое ухудшает кровоток к слизистой оболочке желудка или подвергает слизистую оболочку желудка воздействию чрезмерного количества желчи (зеленовато-желтой жидкости, которая способствует пищеварению и вырабатывается печенью).
При атрофическом гастрите слизистая оболочка желудка становится очень тонкой (атрофической) и утрачивает многие или все клетки, которые вырабатывают кислоту и ферменты. Это состояние наблюдается, когда антитела атакуют слизистую оболочку желудка (что именуется аутоиммунным метапластическим атрофическим гастритом). Атрофический гастрит может также встречаться у некоторых людей с хронической инфекцией, вызванной бактерией H. pylori. Он также встречается у людей, у которых удалена часть желудка.
Эозинофильный гастрит может возникать в результате аллергической реакции на инвазию аскаридами, но обычно причина неизвестна. При развитии этого типа гастрита эозинофилы (тип лейкоцитов) накапливаются в стенке желудка.
Болезнь Менетрие, редкое нарушение, причина которого неизвестна, является типом гастрита, при котором стенка желудка формирует утолщенные крупные складки и появляются заполненные жидкостью кисты. Заболевание может развиться вследствие аномальной иммунной реакции, а также его связывают с инфекцией Helicobacter pylori.
Симптомы гастрита
Гастрит обычно не вызывает симптомов. Когда симптомы действительно появляются, они варьируются в зависимости от причины и могут включать боль или дискомфорт, либо тошноту или рвоту — проблемы, которые часто упоминаются просто как расстройство желудка (диспепсия).
Тошнота и повторяющаяся рвота могут быть следствием более тяжелых форм гастрита, таких как эрозивный гастрит и лучевой гастрит.
Может присутствовать расстройство пищеварения, особенно при эрозивном гастрите, лучевом гастрите, постгастрэктомическом гастрите и атрофическом гастрите. Очень легкое расстройство пищеварения также встречается при остром стрессовом гастрите.
Осложнения гастрита
Осложнения гастрита включают:
Кровотечение
Язвы
сужение прохода, выходящего из желудка.
Острый стрессовый гастрит может привести к появлению кровотечения в течение нескольких дней после начала заболевания или повреждения, тогда как в случае хронического эрозивного гастрита или лучевого гастрита кровотечение, как правило, развивается более медленно. Если кровотечение легкое и медленное, у людей могут отсутствовать симптомы, или они могут отметить только черный кал (мелена), вызванный черным цветом переваренной крови. Если кровотечение более быстрое, у людей может быть рвота с кровью или кровь в кале. Стойкое кровотечение может приводить к появлению симптомов анемии, включая утомляемость, слабость и головокружение.
Гастрит может приводить к язвам желудка, которые могут усиливать симптомы. Если язва проникает (перфорирует) через стенку желудка, содержимое желудка может протечь в брюшную полость, приводя к воспалению и, обычно, инфицированию слизистой оболочки брюшной полости (перитонит) и серьезному заболеванию с внезапным усилением боли.
Некоторые осложнения гастрита развиваются медленно. Рубцевание и сужение выходного отверстия желудка, которое может быть следствием гастрита, особенно лучевого гастрита и эозинофильного гастрита, может вызывать сильную тошноту и частую рвоту.
При болезни Менетрие задержка жидкости и отек тканей могут происходить из-за потери белков в воспаленной слизистой оболочке желудка.
Постгастрэктомический гастрит и атрофический гастрит могут вызывать появление симптомов анемии, таких как утомляемость и слабость, из-за снижения выработки внутреннего фактора (белка, связывающего витамин B12, что дает возможность организму абсорбировать и использовать витамин B12 в выработке эритроцитов).
У небольшого процента людей с атрофическим гастритом ткань желудка перерождается в другой тип ткани пищеварительного тракта (метаплазия). Еще у меньшего процента людей метаплазия приводит к раку желудка.
Диагностика гастрита
Эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта.
Когда человек испытывает дискомфорт в верхней части брюшной полости, боль или тошноту, врач подозревает гастрит. В анализах обычно нет необходимости. Однако если врач не уверен в диагнозе или если симптомы не исчезают при проведении лечения, то врач может провести эндоскопию верхних отделов ЖК тракта.
Во время эндоскопии врач использует эндоскоп (гибкий оптический зонд) для обследования желудка и некоторой части тонкой кишки. При необходимости, врач может сделать биопсию (удаление образца ткани для исследования под микроскопом) слизистой оболочки желудка.
Лечение гастрита
Лекарственные препараты, уменьшающие образование кислоты и антациды
Иногда антибиотики, которыми лечат инфекцию H. pylori.
Лечение для остановки кровотечения
Независимо от причины гастрита, симптомы гастрита можно облегчить приемом лекарственных препаратов, которые нейтрализуют или уменьшают выработку кислоты в желудке, а также отменой лекарственных препаратов, вызывающих симптомы. (См. также Медикаментозное лечение повышенной кислотности желудка).
Лекарственные препараты для лечения гастрита
При слабо выраженных симптомах часто достаточно принимать антациды, которые нейтрализуют уже произведенную и выделенную в желудок кислоту. Почти все антациды можно купить без рецепта врача. Они выпускаются в таблетках, мягких жвачках или жидкости.
Антациды включают гидроксид алюминия (который может вызвать запор), гидроксид магния (который может вызвать диарею) и карбонат кальция. В связи с тем, что антациды могут препятствовать всасыванию многих различных лекарственных препаратов, пациентам, принимающим другие лекарственные препараты, прежде чем начать принимать антациды следует проконсультироваться с фармацевтом или поговорить со своим врачом.
К препаратам, снижающим кислотность, относятся:
Блокаторы H2 обычно более эффективны, чем антациды, для купирования симптомов, и многие люди находят их значительно более удобными. Врачи чаще всего назначают ингибиторы протонного насоса по поводу гастрита, связанного с кровотечением. Как правило, пациенты должны принимать эти лекарственные препараты, понижающие кислотность, в течение 8–12 недель.
Врачи могут назначать сукральфат, помогающий обволакивать и залечивать желудок, а также предотвращать раздражение.
Когда гастрит вызван инфекцией H. pylori, также назначают антибиотики.
Эрозивный гастрит
Люди с эрозивным гастритом должны избегать лечения лекарственными препаратами, раздражающими слизистую оболочку желудка (такими как НПВП). Ингибиторы протонного насоса или Н2-блокаторы назначают, чтобы помочь защитить слизистую оболочку желудка.
Острый стрессовый гастрит
Когда основное заболевание, повреждение или кровотечение удается купировать, то состояние большинства людей с острым стрессовым гастритом полностью восстанавливается. Однако у малого процента пациентов отделений интенсивной терапии наблюдаются тяжелые кровотечения, вызванные острым стрессовым гастритом, которые могут привести к летальному исходу. Поэтому врачи пытаются предотвратить развитие острого стрессового гастрита после серьезного заболевания, серьезного повреждения или тяжелого ожога. Лекарственные препараты, понижающие выработку кислоты, обычно назначаются после хирургического вмешательства, а также пациентам отделений интенсивной терапии для предотвращения острого стрессового гастрита. Эти лекарственные препараты также используются для лечения любых образующихся язв.
Для лечения пациентов с тяжелым кровотечением, вызванным острым стрессовым гастритом, используется много различных методов. Однако только немногие из этих методов улучшают исход лечения. При проведении эндоскопии можно прижечь кровоточащие места, что позволяет на время остановить кровотечение, но кровотечение может возобновиться, если вызвавшее его заболевание не излечено. Если кровотечение продолжается, то в качестве меры по спасению жизни может потребоваться удаление части желудка, но это требуется редко.
Другие виды гастрита
Никакого лечения постгастрэктомического гастрита или атрофического гастрита не существует. Люди с анемией, являющейся результатом сниженной абсорбции витамина B12, которая наблюдается при атрофическом гастрите, должны всю оставшуюся жизнь получать этот витамин дополнительно в виде инъекций.
Для освобождения выходного отверстия желудка от блокады, вызванной эозинофильным гастритом, могут потребоваться кортикостероидные препараты или хирургическое вмешательство.
Удаление части или всего желудка может излечить болезнь Менетрие. Эффективных лекарственных препаратов для лечения болезни Менетрие не существует.