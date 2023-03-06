Конкретные виды гастрита могут быть вызваны многими факторами, включая инфекцию, стресс в результате серьезной болезни, повреждение, прием некоторых лекарственных препаратов (таких как аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты [НПВП]), употребление алкоголя и нарушения иммунной системы.

Обычно причиной эрозивного гастрита являются алкоголь, стресс в результате серьезной болезни, воздействие раздражающих веществ, таких как лекарственные препараты, особенно аспирин и другие НПВП. Менее распространенные причины включают болезнь Крона, облучение, бактериальные и вирусные инфекции (такие как цитомегаловирус), проглатывание едких веществ и прямые повреждения (например, при введении назогастрального зонда). У некоторых людей даже детский аспирин, если принимать его ежедневно, может травмировать слизистую оболочку желудка.

Неэрозивный гастрит обычно вызывается инфекцией Helicobacter pylori.

Инфекционный гастрит, не вызванный инфекцией Helicobacter pylori, является редким.

Вирусный гастрит или грибковый гастрит может развиться у людей, которые страдают продолжительной болезнью или нарушением иммунной системы либо перенесли их, как, например, люди со СПИДом или онкологическими заболеваниями, или люди, принимающие иммунодепрессанты.

Причиной острого стрессового гастрита, формы эрозивного гастрита, является внезапная болезнь или повреждение. Повреждение необязательно должно относиться к желудку. Например, типичными причинами являются обширные ожоги кожи, травмы головы и повреждения, включающие сильные кровотечения. Точная причина того, почему тяжелое заболевание может привести к гастриту, неизвестна, но может быть связана со снижением кровотока в желудок, увеличением количества кислоты в желудке и/или нарушением способности слизистой оболочки желудка защищать и регенерировать себя.

Острый гастрит Скрыть подробности Небольшие, рассеянные красные точки являются воспаленными областями слизистой оболочки желудка, обусловленными инфекцией Helicobacter pylori. Фотография предоставлена д-ром Дэвидом М. Мартином (David M. Martin, MD).

Лучевой гастрит может наблюдаться при облучении нижней левой стороны грудной клетки или верхнего отдела брюшной полости, где это облучение может раздражать слизистую оболочку желудка.

Постгастрэктомический гастрит наблюдается у людей, у которых удалена часть желудка (процедура, именуемая частичной гастрэктомией). Воспаление обычно встречается в тех местах, где ткани были сшиты. Считается, что постгастрэктомический гастрит возникает в результате хирургического вмешательства, которое ухудшает кровоток к слизистой оболочке желудка или подвергает слизистую оболочку желудка воздействию чрезмерного количества желчи (зеленовато-желтой жидкости, которая способствует пищеварению и вырабатывается печенью).

При атрофическом гастрите слизистая оболочка желудка становится очень тонкой (атрофической) и утрачивает многие или все клетки, которые вырабатывают кислоту и ферменты. Это состояние наблюдается, когда антитела атакуют слизистую оболочку желудка (что именуется аутоиммунным метапластическим атрофическим гастритом). Атрофический гастрит может также встречаться у некоторых людей с хронической инфекцией, вызванной бактерией H. pylori. Он также встречается у людей, у которых удалена часть желудка.

Эозинофильный гастрит может возникать в результате аллергической реакции на инвазию аскаридами, но обычно причина неизвестна. При развитии этого типа гастрита эозинофилы (тип лейкоцитов) накапливаются в стенке желудка.

Болезнь Менетрие, редкое нарушение, причина которого неизвестна, является типом гастрита, при котором стенка желудка формирует утолщенные крупные складки и появляются заполненные жидкостью кисты. Заболевание может развиться вследствие аномальной иммунной реакции, а также его связывают с инфекцией Helicobacter pylori.