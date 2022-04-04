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Шизофрения и связанные с ней заболевания — введение

Авторы:Carol Tamminga, MD, UT Southwestern Medical Dallas
Проверено/пересмотрено апр. 2022 | Изменено окт. 2022
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    Шизофрения и сопутствующие психотические расстройства — кратковременное психотическое расстройство, бредовое расстройство, шизоаффективное расстройство, шизофреноформное нарушение и шизотипическое расстройство личности — характеризуются психотическими симптомами, часто с негативными симптомами и когнитивной дисфункцией.

    Психотические симптомы включают бред, галлюцинации, дезорганизованное мышление и речь, а также странное и неадекватное двигательное поведение (включая кататонию).

    Негативные симптомы — это уменьшение или отсутствие нормальных эмоций и поведения. Например, у людей может отсутствовать мотивация, а их лица могут не выражать эмоции.

    Когнитивная дисфункция означает проблемы с мышлением (когнитивной функцией), например, способность концентрировать внимание, запоминать вещи, обладать самоконтролем и гибкостью мышления.

    Диагностика и лечение шизофрении и сопутствующих психотических расстройств основаны на симптомах и течении конкретного заболевания.

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    Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.