Шизофрения и связанные с ней заболевания — введение

Шизофрения и сопутствующие психотические расстройства — кратковременное психотическое расстройство, бредовое расстройство, шизоаффективное расстройство, шизофреноформное нарушение и шизотипическое расстройство личности — характеризуются психотическими симптомами, часто с негативными симптомами и когнитивной дисфункцией.

Психотические симптомы включают бред, галлюцинации, дезорганизованное мышление и речь, а также странное и неадекватное двигательное поведение (включая кататонию).

Негативные симптомы — это уменьшение или отсутствие нормальных эмоций и поведения. Например, у людей может отсутствовать мотивация, а их лица могут не выражать эмоции.

Когнитивная дисфункция означает проблемы с мышлением (когнитивной функцией), например, способность концентрировать внимание, запоминать вещи, обладать самоконтролем и гибкостью мышления.

Диагностика и лечение шизофрении и сопутствующих психотических расстройств основаны на симптомах и течении конкретного заболевания.