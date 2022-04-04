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Психотическое расстройство, вызванное другим заболеванием

Авторы:Carol Tamminga, MD, UT Southwestern Medical Dallas
Проверено/пересмотрено апр. 2022 | Изменено сент. 2022
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Психотическое расстройство, вызванное другим заболеванием, характеризуется галлюцинациями или бредовыми идеями, вызванными другим заболеванием.

    Психоз относится к таким симптомам, как бред, галлюцинации, дезорганизованное мышление и речь, а также странное и неадекватное двигательное поведение, указывающим на утрату контакта с реальностью.

    Этот диагноз применим, когда психоз является результатом заболевания, а не психического расстройства, такого как шизофрения. Например, у людей с эпилепсией височной доли иногда имеются галлюцинации, связанные с тем, что они чувствуют запах отсутствующих вещей.

    Другие заболевания, которые могут вызвать психоз, включают опухоли головного мозга и инфекции, инсульт, мигрень и некоторые гормональные нарушения. Тем не менее, тяжелая спутанность сознания (делирий), вызванный тяжелым заболеванием или отменой препарата, не считается психотическим расстройством, вызванным медицинским заболеванием.

    Лечение заболевания часто снижает тяжесть психотических симптомов, но некоторым людям также требуется специальное лечение психотических симптомов.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.