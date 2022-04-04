Психотические расстройства, вызванные психоактивными веществами и лекарственными препаратами

Психотическое расстройство, вызванное психоактивными веществами или лекарственными препаратами, характеризуется галлюцинациями и/или бредом вследствие прямого воздействия вещества или отмены вещества при отсутствии делирия.

Эпизоды психоза, вызванного психоактивными веществами, часто встречаются в отделениях неотложной помощи и кризисных центрах. Многие вещества могут вызвать такие эпизоды, включая алкоголь, амфетамины, каннабис, кокаин, галлюциногены, опиоиды, фенциклидин (ПЦП) и седативные средства. Для того, чтобы считаться психозом, вызванным психоактивными веществами, галлюцинации и бред должны быть интенсивнее, чем те, которые обычно вызваны простой интоксикацией или отменой психоактивного вещества, хотя у человека также может быть интоксикация или отмена психоактивного вещества.

Симптомы часто являются краткосрочными и исчезают после выведения препарата, вызвавшего симптомы, из организма, но психоз, вызванный амфетаминами, кокаином или ПЦП, может длиться в течение многих недель.

(См. также Шизофрения и связанные с ней заболевания — введение).