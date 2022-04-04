Психотические расстройства, вызванные психоактивными веществами и лекарственными препаратами

Психотическое расстройство, вызванное психоактивными веществами или лекарственными препаратами, характеризуется галлюцинациями и/или бредом вследствие прямого воздействия вещества или отмены вещества при отсутствии делирия.
Эпизоды психоза, вызванного психоактивными веществами, часто встречаются в отделениях неотложной помощи и кризисных центрах. Многие вещества могут вызвать такие эпизоды, включая алкоголь, амфетамины, каннабис, кокаин, галлюциногены, опиоиды, фенциклидин (ПЦП) и седативные средства. Для того, чтобы считаться психозом, вызванным психоактивными веществами, галлюцинации и бред должны быть интенсивнее, чем те, которые обычно вызваны простой интоксикацией или отменой психоактивного вещества, хотя у человека также может быть интоксикация или отмена психоактивного вещества.
Симптомы часто являются краткосрочными и исчезают после выведения препарата, вызвавшего симптомы, из организма, но психоз, вызванный амфетаминами, кокаином или ПЦП, может длиться в течение многих недель.
(См. также Шизофрения и связанные с ней заболевания — введение).
Лечение
Успокаивающая обстановка
Часто бензодиазепин или антипсихотический препарат
В большинстве случаев психозов, вызванных психоактивными веществами, прекращение приема психоактивного вещества и прием успокоительных или антипсихотических препаратов является эффективным.
При психозе, вызванном такими наркотическими средствами, как ЛСД (лизергиновый диэтиламид), может быть достаточно одного лишь спокойного наблюдения.
Важно, чтобы люди, получающие лечение психотического расстройства, вызванного психоактивными веществами или лекарственными препаратами, проходили последующее наблюдение у врачей для лечения расстройства, вызванного употреблением психоактивных веществ, и для определения того, являются ли симптомы ранней стадией шизофрении или связанного с ней заболевания.