Расстройства адаптации включают эмоциональные и/или поведенческие симптомы в ответ на поддающийся определению стресс-фактор.
(См. также Общие сведения о травматических и стрессовых расстройствах).
Расстройства адаптации встречаются часто — они присутствуют у 5–20 % людей, которые приходят на амбулаторные визиты к психологу.
Стресс-фактором, провоцирующим расстройство адаптации, может быть отдельное дискретное событие (например, потеря работы), множественные события (например, финансовые трудности, за которыми последовала романтическая неудача) или постоянный набор проблем (например, уход за членом семьи с ограниченными возможностями). Стресс-фактор может оказывать влияние только на одного человека, всю семью или большую группу людей. Стресс-фактор может быть даже обычным этапом развития, который обычно считается хорошим (например, рождение ребенка).
Смерть близкого человека может быть провоцирующим фактором расстройства адаптации. Тем не менее, врачи должны учитывать широкий спектр реакций на горе, характерных для разных сообществ, и диагностировать расстройство только в том случае, если реакция на утрату превышает ожидаемую или не может быть отнесена к категории длительного расстройства горя.
При обследовании пациента специалисты в области психического здоровья должны определить, связана ли реакция адаптации с конкретным стресс-фактором. Они также должны определить, вызывает ли реакция у человека выраженный стресс и нарушает ли способность этого человека функционировать в социальных условиях, на работе и/или в других сферах.
Симптомы и признаки расстройства адаптации
Симптомы расстройства адаптации обычно начинаются вскоре после стрессового события и продолжаются не более 6 месяцев после исчезновения стресс-фактора.
Существует много проявлений расстройства адаптации, среди которых наиболее распространены:
тревожность.
У большинства людей наблюдается сочетание этих симптомов, но у некоторых может быть только один особенно выраженный симптом (например, нервозность и беспокойство после физической агрессии).
Также существует повышенный риск суицидальных попыток и совершенного самоубийства.
Диагностика расстройства адаптации
Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях
Пострадавший должен испытывать:
эмоциональные или поведенческие симптомы в течение 3 месяцев после воздействия стресс-фактора.
Симптомы должны быть клинически значимыми, о чем свидетельствует один или несколько из следующих симптомов:
выраженное расстройство, не пропорциональное стресс-фактору (учитывая общественные традиции и другие факторы);
симптомы, существенно ухудшающие социальную или профессиональную деятельность.
Расстройства адаптации часто возникают при других психических расстройствах, таких как обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), расстройство личности или биполярное расстройство.
Лечение расстройства адаптации
Самообслуживание
Психотерапия
Иногда лекарственные препараты для лечения определенных симптомов
Необходимо тщательно оценивать и лечить расстройства адаптации. Тем не менее, имеется недостаточно данных, свидетельствующих об эффективности какого-либо конкретного лечения расстройства адаптации. Успешно используется широкий спектр индивидуальных и групповых видов психотерапии, включая краткую психотерапию, когнитивно-поведенческую терапию и поддерживающую психотерапию (см. Лечение психических заболеваний). Для психотерапии характерно нацеливание на решение конкретной проблемы, например, горя.
Вмешательства с большей вероятностью будут полезны, если человек с расстройством адаптации чувствует себя в безопасности и способен обеспечивать постоянный уход за собой. Жизнь в полноценной семье, участие в здоровой социальной системе и/или наличие психотерапевта, чувствительного к травмам — все это помогает выздоровлению. После расстройства адаптации люди обычно выздоравливают с течением времени, а также с помощью друзей и семьи.
Лекарственные препараты часто используются для лечения таких симптомов, как бессонница, тревожность и подавленность.
Самообслуживание
Самообслуживание имеет решающее значение во время и после кризиса или травмы. Самообслуживание можно разделить на 3 компонента:
личная безопасность;
физическое здоровье;
сосредоточение.
Личная безопасность является фундаментальным фактором. После одного травматического эпизода люди лучше могут пережить его, когда знают, что они и их близкие находятся в безопасности. Однако может быть трудно добиться полной безопасности во время продолжающегося кризиса, такого как бытовое насилие, война или инфекционная пандемия. Во время таких текущих трудностей люди должны обратиться за рекомендациями к экспертам в отношении того, как сохранить свою безопасность и безопасность своей семьи.
Физическое здоровье может быть подвержено риску во время и после травматического опыта. Все должны стараться поддерживать здоровый распорядок приема пищи, сна и физических упражнений. Лекарственные препараты и вещества, которые оказывают седативное (например, успокоительные препараты) и опьяняющее (например, алкоголь) действие, следует использовать в редких случаях, если использовать вообще.
Продуманный подход к самообслуживанию нацелен на уменьшение чувства стресса, скуки, гнева, грусти и изоляции, которое обычно испытывают травмированные люди. Если обстоятельства позволяют, людям, подверженным повышенному риску, следует составить нормальный график и следовать ему, например, вставать, принимать душ, одеваться, выходить из дома, гулять, готовить и регулярно принимать пищу.
Полезно практиковать знакомые хобби (или развивать новые). Также полезно заниматься другими видами деятельности, которые кажутся веселыми и отвлекающими (например, рисование, просмотр фильма или приготовление пищи).
Участие в жизни семьи и сообщества может иметь решающее значение, даже если во время кризиса трудно поддерживать связи с людьми.
Полезно ограничить количество времени, затрачиваемое на новости, а вместо этого сосредоточить внимание на других видах деятельности, таких как чтение романа или собирание пазла.
Психотерапия
Имеются ограниченные доказательства того, что психотерапия является эффективным методом лечения расстройств адаптации. В случае ее использования психотерапия может быть направлена на лечение расстройств адаптации в целом или на конкретные элементы расстройства (например, горе, травму и смену ролей) для улучшения.
Лекарственные препараты
Имеются также ограниченные доказательства того, что при лечении расстройств адаптации эффективны лекарственные препараты. Некоторые типы антидепрессантов, называемые селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС), успешно используются для лечения симптомов тревожного или депрессивного расстройства, которое могло быть диагностировано вместе с расстройством адаптации.