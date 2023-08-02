Расстройства адаптации включают эмоциональные и/или поведенческие симптомы в ответ на поддающийся определению стресс-фактор.

(См. также Общие сведения о травматических и стрессовых расстройствах).

Расстройства адаптации встречаются часто — они присутствуют у 5–20 % людей, которые приходят на амбулаторные визиты к психологу.

Стресс-фактором, провоцирующим расстройство адаптации, может быть отдельное дискретное событие (например, потеря работы), множественные события (например, финансовые трудности, за которыми последовала романтическая неудача) или постоянный набор проблем (например, уход за членом семьи с ограниченными возможностями). Стресс-фактор может оказывать влияние только на одного человека, всю семью или большую группу людей. Стресс-фактор может быть даже обычным этапом развития, который обычно считается хорошим (например, рождение ребенка).

Смерть близкого человека может быть провоцирующим фактором расстройства адаптации. Тем не менее, врачи должны учитывать широкий спектр реакций на горе, характерных для разных сообществ, и диагностировать расстройство только в том случае, если реакция на утрату превышает ожидаемую или не может быть отнесена к категории длительного расстройства горя.

При обследовании пациента специалисты в области психического здоровья должны определить, связана ли реакция адаптации с конкретным стресс-фактором. Они также должны определить, вызывает ли реакция у человека выраженный стресс и нарушает ли способность этого человека функционировать в социальных условиях, на работе и/или в других сферах.

Симптомы и признаки расстройства адаптации Симптомы расстройства адаптации обычно начинаются вскоре после стрессового события и продолжаются не более 6 месяцев после исчезновения стресс-фактора. Существует много проявлений расстройства адаптации, среди которых наиболее распространены: Подавленное настроение

тревожность.

Плохое поведение У большинства людей наблюдается сочетание этих симптомов, но у некоторых может быть только один особенно выраженный симптом (например, нервозность и беспокойство после физической агрессии). Также существует повышенный риск суицидальных попыток и совершенного самоубийства.

Диагностика расстройства адаптации Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях Пострадавший должен испытывать: эмоциональные или поведенческие симптомы в течение 3 месяцев после воздействия стресс-фактора. Симптомы должны быть клинически значимыми, о чем свидетельствует один или несколько из следующих симптомов: выраженное расстройство, не пропорциональное стресс-фактору (учитывая общественные традиции и другие факторы);

симптомы, существенно ухудшающие социальную или профессиональную деятельность. Расстройства адаптации часто возникают при других психических расстройствах, таких как обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), расстройство личности или биполярное расстройство.