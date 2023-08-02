Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) включает интенсивные, неприятные и дисфункциональные реакции после подавляющего травматического события.

События, угрожающие смертью или серьезным увечьем, могут вызвать сильный, длительный стресс.

Пострадавшие люди могут повторно переживать событие, им могут сниться кошмары, и они могут избегать всего, что напоминает им о событии.

Лечение может включать психотерапию (поддерживающую и экспозиционную терапию) и антидепрессанты.

(См. также Общие сведения о травматических и стрессовых расстройствах).

Когда происходит ужасная ситуация, она оказывает на людей длительное влияние. В некоторых случаях это влияние настолько длительно и серьезно, что оно изнуряет и представляют собой расстройство. Как правило, события, которые могут вызвать ПТСР, также вызывают чувство страха, беспомощности или ужаса. Частыми причинами развития ПТСР являются боевые действия, сексуальное насилие, а также природные или техногенные катастрофы. Тем не менее, это расстройство может развиться в результате любого события, которое воспринимается как тяжелое и угрожающее жизни, такого как физическое насилие или автомобильная авария.

Эти события могут быть пережиты напрямую (например, серьезная травма или угроза смерти) или косвенно (когда человек стал свидетелем серьезного ранения, убийства или угрозы смерти других людей; узнал о травмирующих событиях, произошедших с близкими членами семьи или друзьями; или участвовал в ликвидации последствий чужой травмы, как в случае с сотрудниками служб экстренного реагирования). У пострадавшего могла быть одна травма или, как часто случается, множественные травмы.

Неизвестно, почему одно и то же травматическое событие может не вызывать никаких симптомов у одного человека и пожизненное ПТСР у другого. Также неизвестно, почему некоторые люди становились свидетелями или испытывали одну и ту же травму много раз в течение многих лет без развития ПТСР, но затем оно развивалось у них после, очевидно, похожего эпизода.

ПТСР затрагивает почти 9 % людей в какой-то момент их жизни, включая детство (см. Посттравматическое стрессовое расстройство у детей и подростков). Расстройство ежегодно возникает примерно у 4 % людей.

Продолжительность ПТСР составляет более 1 месяца. Оно может являться продолжением острого стрессового расстройства или развиваться отдельно в течение срока до 6 месяцев после события.

Хроническое ПТСР может не исчезнуть полностью, но часто становится менее интенсивным с течением времени даже без лечения. Тем не менее, расстройство приводит к продолжающемуся тяжелому ограничению функционирования некоторых людей в социальных условиях, на работе и в их личных отношениях.

Симптомы ПТСР Когда у людей с ПТСР присутствуют симптомы, они, как правило, делятся на следующие 4 категории: Симптомы вторжения (событие неоднократно и неконтролируемо вторгается в их мысли)

Избегание всего, что напоминает им о событии

Негативное влияние на мысли и настроение

Изменения в восприятии и реакциях Симптомы вторжения Травматическое событие может многократно повторяться в форме непроизвольных, нежелательных воспоминаний или повторяющихся кошмаров. У некоторых людей могут возникать живые воспоминания, в которых они вновь переживают события так, как будто они происходят на самом деле, а не просто являются воспоминанием. Также могут возникнуть сильные реакции при напоминании о явлении. Симптомы ветерана боевых действий могут быть вызваны, например, фейерверками, тогда как симптомы жертвы ограбления может вызвать оружие, увиденное в фильме. Симптомы избегания Люди упорно избегают явлений — действий, ситуаций или людей, которые напоминают им о травме. Например, они могут стараться не заходить в парк или офисное здание, где они подверглись нападению, или не говорить с людьми той же расы, что и нападавший. Они могут даже пытаться избегать мыслей, чувств или разговоров о травматическом событии. Негативное влияние на мысли и настроение Люди могут быть неспособны вспомнить существенные элементы травмирующего события (что называется диссоциативной амнезий). Люди могут чувствовать себя в эмоциональном ступоре или утратившими связь с другими людьми. Депрессия встречается часто, и люди проявляют меньше интереса к деятельности, от которой они раньше получали удовольствие. То, как люди думают о событии, может принимать искаженную форму, в результате чего они могут винить себя или других за то, что произошло. Чувство вины также встречается часто. Например, люди могут чувствовать вину за то, что они выжили, когда другие погибли. Они могут испытывать только отрицательные эмоции, такие как страх, ужас, злость или стыд, или могут быть неспособными чувствовать себя счастливыми или удовлетворенными или неспособными любить. Изменения в восприятии и реакциях Людям может быть сложно засыпать или сосредоточиваться. Они могут испытывать чрезвычайную настороженность к тревожным признакам риска. Их можно легко напугать. Люди могут быть менее способны контролировать свои реакции, что может приводить к безрассудному поведению или вспышкам злости. Другие симптомы: Некоторые люди разрабатывают свои собственные ритуалы, помогающие им уменьшить тревогу. Например, люди, подвергшиеся сексуальному насилию, могут постоянно принимать ванну, чтобы попытаться смыть с себя ощущение нечистоты. Многие люди, страдающие ПТСР, стараются облегчить симптомы с помощью алкоголя или запрещенных наркотиков, и у них может развиться наркотическая зависимость и токсикомания. В настоящее время признан диссоциативный подтип ПТСР. У человека с этим расстройством есть все симптомы, упомянутые выше, плюс деперсонализация (ощущение оторванности от своей личности или тела) и/или дереализация (ощущение мира как нереального или похожего на сон).

Диагностика ПТСР Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях Врачи диагностируют посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), когда Люди были подвержены напрямую или косвенно травмирующему событию.

Симптомы присутствовали в течение 1 месяца или дольше.

Симптомы вызывают значительные страдания или значительно мешает функционированию.

У людей есть некоторые симптомы, относящиеся к каждой категории симптомов, связанных с ПТСР (симптомы вторжения, симптомы избегания, негативное влияние на мысли и настроение и изменения в восприятии и реакциях). Врачи также проверяют, могут ли симптомы возникнуть в результате приема препарата или другого расстройства. Врачи ставят диагноз диссоциативного подтипа ПТСР, когда в дополнение ко всем симптомам, упомянутым выше, у человека имеются признаки деперсонализации (ощущение оторванности от своей личности или тела) и/или дереализации (ощущение мира как нереального или похожего на сон). ПТСР часто не диагностируется, поскольку он вызывает весьма разнообразные и сложные симптомы. Иногда травма может быть неочевидной для врача, и люди не всегда готовы обсуждать свою травму. Кроме того, наличие расстройства, связанного с употреблением психоактивных веществ, или других психических расстройств (например, депрессии, тревожности) может отвлечь внимание от ПТСР. При задержке диагностики и лечения ПТСР может вызвать хроническую инвалидизацию.

Лечение ПТСР Самообслуживание

Психотерапия

Иногда лекарственные препараты

Лечение других заболеваний, таких как наркотическая зависимость и токсикомания или большое депрессивное расстройство. Самообслуживание Самообслуживание имеет решающее значение во время и после кризиса или травмы. Самообслуживание можно разделить на 3 компонента: личная безопасность;

физическое здоровье;

сосредоточение. Личная безопасность является фундаментальным фактором. После одного травматического эпизода люди лучше могут пережить его, когда знают, что они и их близкие находятся в безопасности. Однако может быть трудно добиться полной безопасности во время продолжающегося кризиса, такого как бытовое насилие, война или инфекционная пандемия. Во время таких текущих трудностей люди должны обратиться за рекомендациями к экспертам в отношении того, как сохранить свою безопасность и безопасность своей семьи. Физическое здоровье может быть подвержено риску во время и после травматического опыта. Все должны стараться поддерживать здоровый распорядок приема пищи, сна и физических упражнений. Вещества, которые успокаивают и вызывают опьянение (например, алкоголь), следует использовать в редких случаях, а лучше вообще не использовать. Продуманный подход к самообслуживанию нацелен на уменьшение чувства стресса, скуки, гнева, грусти и изоляции, которое обычно испытывают травмированные люди. Если обстоятельства позволяют, людям, подверженным повышенному риску, следует составить нормальный график и следовать ему, например, вставать, принимать душ, одеваться, выходить из дома, гулять, готовить и регулярно принимать пищу. Полезно попрактиковаться в знакомых хобби, а также заняться делами, которые развлекают и отвлекают: нарисовать картину, посмотреть фильм или приготовить еду. Участие в жизни сообщества может иметь решающее значение, даже если в рамках кризиса трудно поддерживать связи с людьми. Растяжка и физические упражнения очень полезны, но также полезно посидеть в одном положении и посчитать собственные вдохи или внимательно слушать окружающие звуки. Людей может чрезмерно заботить травма или кризис, поэтому полезно думать о других вещах: почитать роман или заняться собиранием пазла. Неприятные эмоции, как правило, могут ощущаться как состояние «замороженности» во время и после травмы, поэтому действия, которые меняют восприятие, могут принести облегчение: смех, просмотр веселого фильма, дурашливое поведение или рисование карандашами. При стрессовой нагрузке люди могут срываться даже на тех, кто им дорог. Спонтанная доброта может быть беспроигрышным решением для всех: отправка приятного сообщения, приготовление кому-то печенья и улыбка могут быть не только приятным сюрпризом для получателя, но и помогут уменьшить безнадежность и пассивность, характерные для переживающего травму отправителя. Психотерапия Основным методом лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) является психотерапия. Информирование о ПТСР может быть важным ранним этапом терапии. Симптомы ПТСР могут сбивать с толку, и часто для пострадавших и их близких бывает полезно понять, как ПТСР может включать симптомы, кажущиеся несвязанными. Наиболее эффективным методом лечения ПТСР является когнитивно-поведенческая терапия, сосредоточенная на травмирующем событии. Эта форма терапии, также эффективная при остром стрессовом расстройстве, включает в себя обучение природе стресса и реакции организма/разума на него, изменяя мышления человека о травматическом событии и реакциях на него (или рассматривая вещи в перспективе), а также проведение осторожного целенаправленного терапевтического воздействия на воспоминания о травматическом опыте. Важно найти психолога, который проявляет теплоту, подбадривание и эмпатию, чтобы помочь людям с посттравматическим стрессовым расстройством, которые часто страдают от стыда, избегания, сверхнастороженности и отстраненности. Важную роль играют методы снятия стресса, такие как дыхание и расслабление. Упражнения, снижающие и снимающие тревожность (такие как йога и медитация), могут облегчить симптомы, а также подготовить людей к лечению, которое предусматривает вызывающие стресс воспоминания о травме. Согласно доступным на данный момент данным, наиболее эффективна структурированная, целенаправленная психотерапия, обычно один из вариантов когнитивно-поведенческой терапии, называемый экспозиционной терапией, который помогает преодолеть страх, оставшийся после травматического события. При экспозиционной терапии психотерапевт дает возможность пострадавшему представить себя в ситуациях, связанных с предыдущей травмой. Например, они могут попросить вообразить посещение парка, где человек подвергся нападению. Психотерапевт может также помочь пострадавшим переосмыслить само травматическое событие. Из-за часто присутствующей интенсивной тревожности, связанной с травматическими воспоминаниями, важно, чтобы люди, получающие этот вид терапии, чувствовали поддержку, а экспозиционная терапия проводилась в правильном темпе. Люди, которые были травмированы, могут быть особо чувствительны и уязвимы к угрозе повторной травмы, поэтому лечение может пробуксовывать, если проводится слишком быстро. Часто лечение может переходить от экспозиции к более поддерживающему, открытому лечению, чтобы помочь людям более комфортно справляться с экспозицией. Более широкая, диагностическая психотерапия может также облегчить возврат к более счастливой жизни, например, сосредоточивая внимание пострадавшего на отношениях, которые могли быть разрушены ПТСР. Другие виды поддерживающей и психодинамической психотерапии также могут быть полезны при условии, что они не смещают акцент лечения с экспозиционной терапии. Десенсибилизация и переработка движением глаз (ДПДГ) — это лечение, при котором пострадавшего просят следить за движущимся пальцем врача, когда он представляет столкновение с травмой. Некоторые эксперты считают, что сами глазные движения помогают с десенсибилизацией, но ДПДГ, вероятно, работает в основном из-за воздействия травматических факторов, а не движения глаз. Лекарственные препараты Лекарственные препараты чаще всего используются, когда наряду с ПТСР выявляется сопутствующее расстройство. Например, если у пациента также присутствует большое депрессивное расстройство, часто назначаются антидепрессанты. Аналогичным образом при выявлении наряду с ПТСР психотических симптомов часто назначают нейролептики (такие как галоперидол или арипипразол). Антидепрессанты также могут быть эффективным лечением ПТСР даже у людей, у которых нет большого депрессивного расстройства. Чаще всего рекомендуются селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. К другим лекарственным препаратам, которые также могут использоваться, относятся нормотимики (например, вальпроевая кислота) и атипичные нейролептики (например, арипипразол). У людей с ПТСР используются различные другие лекарственные препараты. Часто они используются для воздействия на определенные настроения, мысли и поведение, которые являются частью эпизода ПТСР или сопутствующего расстройства. Например, для лечения бессонницы врачи иногда назначают седативные препараты, такие как оланзапин и кветиапин (также используемые в качестве нейролептиков). Эти же препараты иногда используются для лечения нестабильности настроения и импульсивности, как и нормотимики, такие как вальпроевая кислота. При кошмарах часто эффективным лекарственным препаратом является празозин — препарат, который чаще всего используется для лечения повышенного артериального давления).