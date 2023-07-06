Суицидальное поведение

Исследования показали, что многие люди, совершившие самоубийство, на момент смерти сталкивались с многочисленными факторами риска. Приблизительно у 85–95 % людей, умирающих в результате самоубийства, на момент смерти был диагноз психического расстройства.

Наиболее распространенным нарушением здоровья, которое способствует суицидальному поведению, является депрессия.

Депрессия, включая депрессию, которая является составляющей биполярного расстройства, имеет место при более 50 % попыток самоубийств и еще большей доле совершенных самоубийств. Депрессия может возникать внезапно из-за недавней утраты или другого печального события, либо в результате комбинации разных факторов. У людей с депрессией семейные проблемы, недавний арест или проблемы с законом, несчастливые или закончившиеся любовные отношения, споры с родителями или травля (среди подростков), или недавняя утрата любимого человека (особенно среди пожилых людей) могут привести к попытке самоубийства. Риск самоубийства выше, если у людей с депрессией также наблюдается значительная тревожность, импульсивное поведение, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, и расстройства сна.

Травматические переживания в детстве, особенно включающие физическое и сексуальное насилие, увеличивают риск совершения попытки самоубийства.

Изоляция повышает риск суицидального поведения. Вероятность завершенного самоубийства выше у людей, которые живут отдельно от супруга, развелись или овдовели. Самоубийство менее распространено среди людей, которые состоят в прочных отношениях, чем среди одиноких людей.

Употребление алкоголя может привести к усугублению депрессии, что, в свою очередь, повышает вероятность суицидального поведения. Алкоголь также снижает самоконтроль и повышает импульсивность. Около 30 % людей, которые пытаются совершить самоубийство, употребляют алкоголь перед попыткой, а около половины из них находится в это время в состоянии опьянения. Поскольку употребление алкоголя, особенно пьянство, часто вызывает глубокие чувства раскаяния у алкоголиков в периоды, когда они не употребляют алкоголь, у людей, страдающих от чрезмерного употребления алкоголя, риск совершения самоубийства более высок.

Почти все остальные психические расстройства также повышают риск самоубийства.

У людей с шизофренией или другими психотическими расстройствами могут быть бредовые состояния (установленные ложные убеждения), с которыми они не могут совладеть, или они могут слышать голоса (слуховые галлюцинации), приказывающие им убить себя. Кроме того, люди с шизофренией склонны к депрессии. В результате они умирают от самоубийства гораздо чаще (10 %), чем люди в целом.

Люди, страдающие пограничным расстройством личности или антисоциальным расстройством личности, особенно люди с импульсивностью, агрессивностью или жестоким поведением в анамнезе, также подвержены более высокому риску суицида. Люди с этими расстройствами личности обычно склонны плохо переносить разочарование и бурно реагировать на стресс, что иногда приводит к членовредительству или агрессивному поведению.

Общие соматические заболевания, особенно сопровождающиеся болью и хронические, способствуют совершению примерно 20 % самоубийств пожилыми людьми. Недавно диагностированные болезни, такие как диабет, рассеянный склероз, рак и инфекция, также могут увеличить риск самоубийства. Некоторые заболевания, такие как СПИД, эпилепсия височной доли и травмы головы могут непосредственно влиять на функционирование головного мозга человека и, таким образом, увеличивать риск самоубийства.

Среди людей, которые убивают себя, примерно один человек из шести оставляет предсмертную записку, в которой иногда содержатся подсказки относительно того, почему он так поступил. Причины включают психическое заболевание, чувство безнадежности, ощущение себя обузой для других и неспособность справиться с различными жизненными стрессами.

Факторы риска суицидального поведения

Антидепрессанты и риск совершения самоубийства Риск совершения попытки самоубийства наиболее высок в месяц, который предшествует началу лечения антидепрессантами, а риск смерти в результате самоубийства после начала приема антидепрессантов не возрастает. Тем не менее, иногда антидепрессанты незначительно увеличивают частоту возникновения суицидальных мыслей и попыток самоубийств (но не частоту совершенных самоубийств) у детей, подростков и молодых людей. Поэтому родителей детей и подростков необходимо предупреждать об этом риске, при этом за детьми и подростками нужно тщательно наблюдать на предмет выявления приведенных ниже побочных эффектов, особенно в течение первых нескольких недель после начала приема лекарственного препарата: Повышенная тревожность

Возбужденное состояние

Беспокойство

Раздражительность

Гнев Переход к гипомании (когда люди чувствуют себя наполненным энергией и веселыми, но часто легко раздражаются, отвлекаются и возбуждаются) также является важным побочным эффектом, за которым необходимо наблюдать. Специалисты в области психического здоровья, пациенты и семьи должны помнить, что суицидальность (мысли и идеи о смерти, а также поглощенность идеей смерти, особенно в результате самоубийства) является основной характеристикой депрессии. Лечение, которое ослабляет депрессию, снижает риск самоубийства. Поскольку представители системы общественного здравоохранения предупреждают о возможной связи приема антидепрессантов с повышенным риском самоубийства, врачи начали приблизительно на 30 % реже ставить диагноз депрессии и назначать антидепрессанты детям и молодым людям. Тем не менее, после появления таких предупреждений уровень самоубийств среди молодежи временно увеличился на 14 %. Таким образом, не исключено, что рекомендации не использовать лекарственные препараты для лечения депрессии привели к большему, а не меньшему количеству смертей в результате самоубийства. Когда люди с депрессией принимают антидепрессанты, врачи предпринимают определенные меры предосторожности, чтобы снизить риск суицидального поведения: Назначение антидепрессантов в количестве, которое не приведет к смерти

Планирование более частых визитов, когда лечение только начинается

Четкое предупреждение людей, членов их семьи и близких о необходимости наблюдать за усугублением симптомов, возбуждением, бессонницей или суицидальными мыслями

Рекомендации людям, членам их семьи и близким незамедлительно звонить врачу, прописавшему антидепрессант, или обращаться за другой помощью, если симптомы ухудшаются или возникают мысли о самоубийстве Знаете ли Вы, что...