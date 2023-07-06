Самоубийство — это смерть, вызванная причинением себе вреда, целью которого был смертельный исход. Суицидальное поведение включает совершенное самоубийство, попытку самоубийства и суицидальное мышление (мысли и идеи).
Самоубийство обычно возникает в результате взаимодействия многих факторов, при этом депрессия является наиболее распространенным и значимым, но не единственным фактором риска самоубийства.
Некоторые методы, такие как использование огнестрельного оружия, с большей долей вероятности могут привести к смерти, но выбор менее летального метода не обязательно означает, что намерение было менее серьезным.
Любое выражение суицидальных мыслей или попытка самоубийства должны приниматься всерьез, и человеку необходимо оказать помощь и поддержку.
В Соединенных Штатах Америки люди, находящиеся в кризисной ситуации или рассматривающие возможность самоубийства, могут набрать или отправить текстовое сообщение на номер 988, который соединяет их с горячей линией Lifeline Chat & Text, кризисной горячей линией. Дополнительная поддержка доступна на следующих веб-сайтах: 988 — линия спасения при суициде и кризисе и Американский фонд по профилактике самоубийств.
(См. также Суицидальное поведение у детей и подростков).
Терминология, используемая для описания самоубийства, развивалась со временем для отражения успехов научных исследований суицидального поведения, растущую защиту прав жертв и выживших в результате самоубийства, а также снижение общественного осуждения, связанного с суицидом.
Суицидальное поведение включает следующее:
Завершенное самоубийство: Преднамеренный акт членовредительства, который приводит к смерти.
Попытка самоубийства: Акт членовредительства, целью которого является смертельный исход, но который не приводит к смерти. Попытка самоубийства может также привести к травме.
Суицидальные мысли: Мысли, планы и действия по подготовке самоубийства.
Несуицидальное членовредительство (НСЧВ) — это акт самоповреждения, целью которого не является смерть. Такие акты включают нанесение царапин или порезов на руки, нанесение ожога сигаретой и передозировку витаминов. Несуицидальное членовредительство может быть способом уменьшения напряжения, поскольку физическая боль может облегчить психологическую боль. Это также может быть мольба о помощи от людей, которые хотят жить. Эти действия следует рассматривать со всей серьезностью, поскольку в долгосрочной перспективе у людей с историей НСЧВ более высокий риск самоубийства.
Суицидальное поведение и так является слишком распространенной медицинской проблемой. Оно наблюдается у мужчин и женщин всех возрастов, рас, вероисповеданий, уровней доходов, уровней образования и сексуальной ориентации. Типичного профиля самоубийства не существует, хотя примерами некоторых групп людей с более высокой частотой самоубийств являются мужчины среднего возраста и пожилые мужчины, молодые американские индейцы и представители ЛГБТК.
Показатели самоубийства во всем мире
Во всем мире около 800 000 человек умирают в результате самоубийства каждый год.
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что на каждого человека, который умирает в результате самоубийства, приходится много людей, которые пытались совершить самоубийство. Это соотношение сильно варьируется в зависимости от страны, региона, пола, возраста и метода.
Частота самоубийств в Соединенных Штатах Америки
В Соединенных Штатах Америки в 2021 году было почти 48 000 людей, совершивших самоубийство. В среднем каждый день случается около 132 самоубийств. Самоубийство обычно входит в десятку основных причин смерти среди людей в возрасте от 10 до 14 лет и от 25 до 34 лет. В 2020 году показатель самоубийств снизился до 11-го места в рейтинге основных причин смерти из-за большого количества смертей, вызванных COVID-19.
В 2021 году уровень самоубийств был самым высоким у белых мужчин среднего возраста, составляя почти 70 процентов смертей. Более половины всех смертей от самоубийств приходилось на огнестрельное оружие. Возрастные диапазоны с более высокими показателями самоубийств были у взрослых в возрасте от 25 до 34 лет и от 75 до 84 лет, но самыми высокими были среди взрослых старше 85 лет.
Во всех возрастных группах число мужчин, умерших в результате самоубийства, превышает число женщин в пропорции почти 4 к 1. Причины не ясны, но возможно влияние следующих факторов:
Мужчины обычно более агрессивны и при попытке самоубийства применяют более летальные средства.
Мужчин учили быть стойкими, сталкиваясь с проблемами, и традиционно они с меньшей вероятностью обращаются за помощью — к друзьям и/или медицинским работникам.
Алкоголизм, нарушения, связанные с употреблением психоактивных веществ, которые способствуют суицидальному поведению, более распространены среди мужчин.
Показатель самоубийств среди мужчин включает самоубийства в армии и среди ветеранов. В обеих группах доля мужчин более высока по сравнению с долей женщин.
В 2021 году уровень самоубийств был самым высоким среди представителей американских индейцев и аборигенов Аляски нелатиноамериканского происхождения. Для получения наиболее актуальной статистики по самоубийствам см. данные, собранные Американским фондом по профилактике самоубийств (American Foundation for Suicide Prevention).
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Статистика попыток самоубийств в США
В 2021 году около 1,7 миллиона взрослых американцев пытались совершить самоубийство. Согласно оценкам, на каждое совершенное самоубийство приходится около 25 попыток. Многие люди предпринимают неоднократные попытки. Однако только 5-10 % людей, предпринимающих попытку, в итоге умирают от самоубийства. Попытки самоубийства особенно распространены среди девочек подросткового возраста. Девочки в возрасте от 15 до 19 лет совершают 100 попыток самоубийства на каждый совершенный суицид. Во всех возрастных группах женщины предпринимают попытки самоубийства в 2–3 раза чаще, чем мужчины, но у мужчин шансы умереть при попытке самоубийства в 4 раза выше. У пожилых людей на каждое завершенное самоубийство приходится 4 попытки самоубийства.
Причины суицидального поведения
Исследования показали, что многие люди, совершившие самоубийство, на момент смерти сталкивались с многочисленными факторами риска. Приблизительно у 85–95 % людей, умирающих в результате самоубийства, на момент смерти был диагноз психического расстройства.
Наиболее распространенным нарушением здоровья, которое способствует суицидальному поведению, является депрессия.
Депрессия, включая депрессию, которая является составляющей биполярного расстройства, имеет место при более 50 % попыток самоубийств и еще большей доле совершенных самоубийств. Депрессия может возникать внезапно из-за недавней утраты или другого печального события, либо в результате комбинации разных факторов. У людей с депрессией семейные проблемы, недавний арест или проблемы с законом, несчастливые или закончившиеся любовные отношения, споры с родителями или травля (среди подростков), или недавняя утрата любимого человека (особенно среди пожилых людей) могут привести к попытке самоубийства. Риск самоубийства выше, если у людей с депрессией также наблюдается значительная тревожность, импульсивное поведение, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, и расстройства сна.
Травматические переживания в детстве, особенно включающие физическое и сексуальное насилие, увеличивают риск совершения попытки самоубийства.
Изоляция повышает риск суицидального поведения. Вероятность завершенного самоубийства выше у людей, которые живут отдельно от супруга, развелись или овдовели. Самоубийство менее распространено среди людей, которые состоят в прочных отношениях, чем среди одиноких людей.
Употребление алкоголя может привести к усугублению депрессии, что, в свою очередь, повышает вероятность суицидального поведения. Алкоголь также снижает самоконтроль и повышает импульсивность. Около 30 % людей, которые пытаются совершить самоубийство, употребляют алкоголь перед попыткой, а около половины из них находится в это время в состоянии опьянения. Поскольку употребление алкоголя, особенно пьянство, часто вызывает глубокие чувства раскаяния у алкоголиков в периоды, когда они не употребляют алкоголь, у людей, страдающих от чрезмерного употребления алкоголя, риск совершения самоубийства более высок.
Почти все остальные психические расстройства также повышают риск самоубийства.
У людей с шизофренией или другими психотическими расстройствами могут быть бредовые состояния (установленные ложные убеждения), с которыми они не могут совладеть, или они могут слышать голоса (слуховые галлюцинации), приказывающие им убить себя. Кроме того, люди с шизофренией склонны к депрессии. В результате они умирают от самоубийства гораздо чаще (10 %), чем люди в целом.
Люди, страдающие пограничным расстройством личности или антисоциальным расстройством личности, особенно люди с импульсивностью, агрессивностью или жестоким поведением в анамнезе, также подвержены более высокому риску суицида. Люди с этими расстройствами личности обычно склонны плохо переносить разочарование и бурно реагировать на стресс, что иногда приводит к членовредительству или агрессивному поведению.
Общие соматические заболевания, особенно сопровождающиеся болью и хронические, способствуют совершению примерно 20 % самоубийств пожилыми людьми. Недавно диагностированные болезни, такие как диабет, рассеянный склероз, рак и инфекция, также могут увеличить риск самоубийства. Некоторые заболевания, такие как СПИД, эпилепсия височной доли и травмы головы могут непосредственно влиять на функционирование головного мозга человека и, таким образом, увеличивать риск самоубийства.
Среди людей, которые убивают себя, примерно один человек из шести оставляет предсмертную записку, в которой иногда содержатся подсказки относительно того, почему он так поступил. Причины включают психическое заболевание, чувство безнадежности, ощущение себя обузой для других и неспособность справиться с различными жизненными стрессами.
Антидепрессанты и риск совершения самоубийства
Риск совершения попытки самоубийства наиболее высок в месяц, который предшествует началу лечения антидепрессантами, а риск смерти в результате самоубийства после начала приема антидепрессантов не возрастает. Тем не менее, иногда антидепрессанты незначительно увеличивают частоту возникновения суицидальных мыслей и попыток самоубийств (но не частоту совершенных самоубийств) у детей, подростков и молодых людей. Поэтому родителей детей и подростков необходимо предупреждать об этом риске, при этом за детьми и подростками нужно тщательно наблюдать на предмет выявления приведенных ниже побочных эффектов, особенно в течение первых нескольких недель после начала приема лекарственного препарата:
Повышенная тревожность
Возбужденное состояние
Беспокойство
Раздражительность
Гнев
Переход к гипомании (когда люди чувствуют себя наполненным энергией и веселыми, но часто легко раздражаются, отвлекаются и возбуждаются) также является важным побочным эффектом, за которым необходимо наблюдать.
Специалисты в области психического здоровья, пациенты и семьи должны помнить, что суицидальность (мысли и идеи о смерти, а также поглощенность идеей смерти, особенно в результате самоубийства) является основной характеристикой депрессии. Лечение, которое ослабляет депрессию, снижает риск самоубийства.
Поскольку представители системы общественного здравоохранения предупреждают о возможной связи приема антидепрессантов с повышенным риском самоубийства, врачи начали приблизительно на 30 % реже ставить диагноз депрессии и назначать антидепрессанты детям и молодым людям. Тем не менее, после появления таких предупреждений уровень самоубийств среди молодежи временно увеличился на 14 %. Таким образом, не исключено, что рекомендации не использовать лекарственные препараты для лечения депрессии привели к большему, а не меньшему количеству смертей в результате самоубийства.
Когда люди с депрессией принимают антидепрессанты, врачи предпринимают определенные меры предосторожности, чтобы снизить риск суицидального поведения:
Назначение антидепрессантов в количестве, которое не приведет к смерти
Планирование более частых визитов, когда лечение только начинается
Четкое предупреждение людей, членов их семьи и близких о необходимости наблюдать за усугублением симптомов, возбуждением, бессонницей или суицидальными мыслями
Рекомендации людям, членам их семьи и близким незамедлительно звонить врачу, прописавшему антидепрессант, или обращаться за другой помощью, если симптомы ухудшаются или возникают мысли о самоубийстве
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Причины самоубийства у подростков
В 1990-х годах частота самоубийств у подростков снизилась после неуклонного подъема в течение более чем десятилетия, чтобы снова начать восхождение в начале 2000-х годов. Эта тенденция к росту включала увеличение смертности от огнестрельного оружия. Это увеличение обусловлено многими факторами, в том числе следующими:
Нелеченые психические расстройства (включая большое депрессивное расстройство, биполярное расстройство, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, психоз, расстройства пищевого поведения, синдром дефицита внимания с гиперактивностью [СДВГ],тревожные расстройства и/или травмы)
Заболевания, такие как травма головного мозга или расстройства аутистического спектра
Неблагоприятные события в детстве (включая насилие, игнорирование потребностей)
Перенесенная травма или утрата (включая нестабильную домашнюю обстановку, взросление возле родителей с психическими заболеваниями, воздействие самоубийства сверстников и/или родственников, умерших в результате самоубийства, или опыт издевательств или дискриминации на основании расы, пола или сексуальной ориентации)
Волна подражающих самоубийств
Волна подражающих самоубийств — это феномен, при котором одно самоубийство очевидно ведет к другим в сообществе, школе или на рабочем месте. Широко освещенные в средствах массовой информации самоубийства могут иметь вызвать масштабный эффект. Дети, подростки и молодые люди особенно уязвимы к эффектам подражающих самоубийств. Они могут подвергаться воздействию напрямую, поскольку они знают кого-то, кто пытался покончить жизнь самоубийством или сделал это. Они также могут косвенно подвергаться воздействию за счет круглосуточного, подаваемого как сенсация, наглядного освещения смерти знаменитости в результате самоубийства в средствах массовой информации. И наоборот, освещение в средствах массовой информации смерти в результате самоубийства с позитивным посылом может снизить риск возникновения волны подражающих самоубийств среди уязвимой молодежи. Позитивный посыл обычно четко доводит информацию о трагической потере члена сообщества и выражает поддержку скорбящему сообществу. Посыл должен описывать проблемы с психическим здоровьем как часть жизни, и подчеркивать, что нет ничего зазорного в обращении за помощью и лечением. Такое освещение проблем с психическим здоровьем и самоубийства может оказать положительное влияние на здоровье населения, а не подвергать опасности уязвимых зрителей.
Согласно оценкам, волна подражающих самоубийств может быть влияющим фактором в 1–5 % случаев всех самоубийств среди подростков. Школьные администраторы, специалисты в сфере психического здоровья и другие лидеры сообщества могут научиться использовать средства массовой информации и социальные платформы для прекращения распространения волны подражающих самоубийств. Деликатное донесение информации и внедрение в школах и на рабочих местах руководств по поственции (вмешательство, проводимое после совершения самоубийства) являются двумя стратегиями по предотвращению дополнительных самоубийств.
Методы самоубийства
На выбор способа самоубийства часто влияют культурные факторы и доступность летальных средств (например, огнестрельного оружия). Он может отражать или не отражать серьезность намерения покончить с собой. Некоторые способы самоубийства (например, прыжок с высокого здания) имеют меньшую вероятность выживания, тогда другие способы (например, передозировка лекарственными препаратами) делает спасение более вероятным. Тем не менее, даже если человек использует способ, который не оказывается смертельным, его намерение, возможно, было столь же серьезным, как и у человека, способ которого привел к летальному исходу.
Попытки совершения самоубийства чаще всего связаны с передозировкой лекарственных препаратов и самоотравлением. Жестокие способы, такие, как самоубийство с помощью оружия и через повешение, редко используются в попытках самоубийства, потому что они, как правило, приводят к летальному исходу.
В США примерно в 50 % случаев совершенных самоубийств используется огнестрельное оружие. Мужчины используют этот метод чаще, чем женщины. Другие методы включают повешение, отравление, прыжки с высоты и нанесение себе ран.
Во всем мире значительная часть самоубийств приходится на долю отравления пестицидами, особенно в Азии, где опасные пестициды широко доступны.
Существует несколько других категорий самоубийств, которые встречаются крайне редко:
Групповое самоубийство
Убийство/самоубийства
«Самоубийство полицейским» (результат умышленного провоцирования жертвой должностных лиц правоохранительных органов открыть огонь на поражение)
Контроль суицидального поведения
Медицинские работники серьезно относятся к любому суицидальному поведению. План безопасности и лечения индивидуализирован в зависимости от ситуации, в которой находится пациент.
Если человек наносит себе серьезный вред, врачи оценивают и лечат повреждение, и обычно человека госпитализируют. Если люди прибегли к передозировке потенциально смертельного препарата, врачи незамедлительно предпринимают шаги, чтобы предотвратить всасывание препарата и ускорить его выведение из организма. Людям также предоставляют любой доступный антидот и поддерживающее лечение, такое как дыхательную трубку.
После первоначального осмотра людей, которые предприняли попытку суицида, направляют к психиатру, который пытается установить проблемы, приведшие к попытке, и планируют соответствующее лечение.
Для выявления проблем психиатры предпринимают следующее:
Выслушивают рассказ человека и историю, ведущую к попытке или кризису
Стараются понять некоторые лежащие в основе факторы риска самоубийства, какие конкретные события привели к попытке, а также где и как она произошла
Задают вопросы о симптомах психических расстройств, которые могут повышать риск суицидального поведения
Спрашивают о том, получает ли человек лечение по поводу психического заболевания, в том числе принимает ли человек какие-либо лекарства для его лечения, проходил ли психотерапию или любой другой вид лечения
Оценивают психическое состояние человека, выявляя признаки депрессии, беспокойства, возбужденного состояния, приступов паники, психоза, тяжелой бессонницы, других психических заболеваний, а также употребления алкоголя или наркотиков
Тщательно изучают медицинский и семейный анамнез
Спрашивают о личных и семейных отношениях, а также социальных сетях, поскольку они часто имеют отношение к попыткам самоубийства и последующему лечению
Разговаривают с близкими родственниками и друзьями, задают им вопросы об употреблении человеком алкоголя, марихуаны, болеутоляющих средств или запрещенных наркотиков
Помогают человеку выявить ситуации, события, места, мысли или эмоциональные состояния, которые провоцируют мысли о самоубийстве, и помогают человеку спланировать способы борьбы с провоцирующими факторами
Поскольку депрессия увеличивает риск суицидального поведения, врачи внимательно наблюдают за людьми с депрессией на предмет суицидального поведения и мыслей. У людей с депрессией риск самоубийства может увеличиваться в периоды, когда депрессия более тяжелая, а также при наличии ряда других факторов риска. Врачи могут эффективно лечить депрессию с помощью лекарственных препаратов и/или психотерапии и тем самым снижать риск самоубийства в целом.
Некоторые данные свидетельствуют о том, что использование лития, антидепрессантов и более новых нейролептиков для лечения расстройств настроения у людей, подверженных риску самоубийства, может уменьшить количество совершенных самоубийств. Лечение шизофрении клозапином снижает риск самоубийства.
Риск самоубийства меняется со временем, при этом наиболее серьезный острый риск сохраняется от нескольких часов до нескольких дней. В большинстве случаев самоубийства людей обследовали в различных медицинских учреждениях до совершения самоубийства, но риск суицида у них обнаружен не был. Эти результаты подчеркивают важность принятия стратегий общественного здравоохранения для снижения риска суицида у этих людей. Например, врачам следует делать следующее:
Регулярно проводить скрининг пациентов на предмет суицидальных мыслей, депрессии и других симптомов дистресса
Использовать заботу, поддержку, безоценочную реакцию
Проводить мероприятия для обеспечения безопасности человека, такие как использование плана безопасности и консультирование по летальным средствам
Общаться с семьей пациента
К другим вмешательствам, способным снизить риск самоубийства у лиц из группы высокого риска, относятся когнитивно-поведенческая терапия, диалектическая поведенческая терапия, а также некоторые формы семейной терапии, такие как семейная терапия, формирующая привязанность. Людям в группе риска самоубийства следует рекомендовать пройти один из этих видов терапии и рассмотреть возможность приема лекарственных препаратов, адаптированных к их потребностям. Как и в случае любого заболевания, важными способами оптимизации лечения являются коррекция лечения при необходимости и последующее наблюдение.
Профилактика суицидального поведения
Люди, находящиеся в кризисной ситуации или рассматривающие возможность самоубийства, могут набрать или отправить текстовое сообщение на номер 988, который соединяет их с горячей линией Lifeline Chat & Text, кризисной горячей линией. Дополнительная поддержка доступна на следующих веб-сайтах: 988 — линия спасения при суициде и кризисе и Американский фонд по профилактике самоубийств.
Хотя некоторые попытки самоубийства или совершенные самоубийства являются шоком для членов семьи и друзей человека, многие люди предупреждают об этом. Признаки дистресса или суицидальных мыслей, на которые следует обратить внимание, включают любые изменения в привычном поведении человека, например, изменения настроения, поведения, сна или энергии. Поскольку большинство думающих о самоубийстве людей часто не говорят напрямую о своих мыслях и страданиях, важно обращать внимание, когда то, что говорят люди, может означать, что они ощущают безнадежность, неспособность справиться с проблемами, загнанность в угол или что они являются бременем для других. Изменения в поведении включают отказ от обычной деятельности, возбуждение, вспышки гнева, раздражительность, употребление алкоголя или наркотиков чаще обычного, или другое странное поведение, такое как прощание или раздача вещей. Любое упоминание суицидальных мыслей даже в форме шутки и, конечно, любые попытки самоубийства должны восприниматься серьезно. Если эти признаки проигнорировать, жизнь человека можно потерять.
Если человек вот-вот собирается совершить попытку самоубийства или уже совершил попытку самоубийства, необходимо немедленно связаться с органами власти (в США по телефону 911), чтобы службы неотложной помощи могли прибыть как можно скорее. До прибытия помощи оставайтесь с человеком и говорите в спокойной, неосуждающей, поддерживающей манере.
Врач может госпитализировать людей, которые угрожали или пытались совершить самоубийство. В большинстве штатов врачу разрешается госпитализировать людей против их воли, если врач считает, что у этих людей существует высокий риск причинения вреда себе или другим.
Более современная комплексная политика системы общественного здравоохранения по предотвращению самоубийств используют различные методы, включая обучение по предотвращению самоубийств и наличие обученных консультантов, переживших подобную ситуацию, в школах и на рабочих местах. Улучшение доступа к лечению психических расстройств включает проведение в психиатрических учреждениях, а также в приемных первичной медицинской помощи и отделениях неотложной помощи клинических вмешательств по снижению риска самоубийства. В последнее время развитие искусственного интеллекта в социальных сетях помогает выявлять подверженных риску лиц и своевременно оказывать им помощь. Политика системы общественного здравоохранения также включает меры по снижению доступности летальных средств.
Влияние самоубийства
Смерть в результате самоубийства оказывает выраженное эмоциональное воздействие на всех вовлеченных людей. Семья, друзья и врачи могут чувствовать вину, стыд и раскаяние за то, что они не предотвратили самоубийство. Они также могут испытывать гнев по отношению к погибшему. В конечном итоге они могут преодолеть эти сложные переживания горя и справиться с потерей.
Иногда психотерапевт, помогающий справиться с утратой близкого человека, или группа поддержки могут помочь семье и друзьям погибшего справиться с чувством вины и скорби. Врач общей практики или местные службы психологической помощи (например, на уровне округа или штата) часто могут помочь найти эти ресурсы. Кроме того, национальные организации, такие как Американский фонд по профилактике самоубийств, ведут справочники местных групп поддержки для людей, переживших потерю близкого в результате самоубийства. Ресурсы также доступны в Интернете.
Эффект попытки совершения самоубийства аналогичен. Однако члены семьи и друзья имеют возможность привести свои чувства в норму, узнав больше о самоубийстве, лечении психических расстройств и способах поддержки и проявлений отзывчивости в отношении человека.
Содействие врача смерти пациента (ранее — самоубийство при помощи врача)
Содействие врача смерти пациента — это помощь, оказываемая врачами людям, которые хотят уйти из жизни. Это очень неоднозначное явление, потому что оно противоположно самому назначению врача, которое заключается в спасении жизней. Тем не менее, содействие врача смерти пациента является законной в десятке штатов Соединенных Штатов Америки и рассматривается во многих других. В остальной части США врачи могут предоставить лечение для минимизации физического и эмоционального страдания, но не могут преднамеренно ускорить смерть человека.
Самоубийство с помощью врача также является законным в Нидерландах, Швейцарии, Бельгии, Колумбии, Люксембурге, Испании, Новой Зеландии, Австралии, Германии и Канаде.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
988 — линия спасения при суициде и кризисе: Предоставляет круглосуточную поддержку людям в состоянии дистресса. Предоставляет информацию в формате для глухих и слабослышащих людей. Информация также доступна на испанском языке.
Американский фонд по профилактике самоубийств (American Foundation for Suicide Prevention, AFSP): предоставляет людям, которые борются или боролись с самоубийством, включая тех, кто испытал потерю близких людей, доступ к группам поддержки и кризисной горячей линии, информацию о внедрении программ скрининга, создании программ профилактики в школах и пропаганде предотвращения самоубийства, а также факты о самоубийстве, начиная от статистики распространенности до приоритетов государственной политики.
Концепция профилактики самоубийств у молодежи: совместный проект Американской академии педиатрии (American Academy of Pediatrics, AAP) и Американского фонда профилактики самоубийств (American Foundation for Suicide Prevention, AFSP).
Центры по контролю и профилактике заболеваний, профилактике самоубийств: предоставляет доступ к информационным листкам, информации о рисках и защитных факторах, стратегиях профилактики и другим организациям, занимающимся предотвращением самоубийств. Ресурсы также доступны на испанском языке.
Дети, подростки и потеря близкого человека в результате самоубийства: руководство по общению с детьми и подростками после самоубийства.
Кризисная текстовая линия: предоставляет круглосуточную текстовую поддержку в США, Канаде, Великобритании и Ирландии любому человеку в состоянии дистресса.
Сейчас имеет значение сейчас (Now Matters Now): веб-сайт, основанный на исследованиях, который предоставляет стратегии самопомощи людям, испытывающим суицидальные мысли, включая обучение развитию микро-навыков, необходимых для практики психической вовлеченности и участие в диалектической поведенческой терапии.
Образовательная видеобиблиотека психиатрического центра: ресурс с видеороликами, подкастами и руководствами, предназначенный для расширения возможностей всех, кто заинтересован в достижении и поддержании психического здоровья.
Средство поиска лечения от Управления службы лечения наркотической зависимости и психических расстройств (Substance Abuse and Mental Health Services Administration): конфиденциальный и анонимный ресурс для лиц, обращающихся за лечением психических расстройств и расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, в Соединенных Штатах Америки и на их территориях.
Информационный центр по профилактике суицида (Suicide Prevention Resource Center): этот ресурс определяет масштаб проблемы самоубийства, а также описывает эффективные стратегии профилактики.
Выживание после утраты близкого человека в результате самоубийства: руководство по ресурсам и лечению: руководство по исцелению для переживших утрату близкого человека в результате самоубийства, которое охватывает тему утраты и стратегии преодоления трудностей, организации, которые могут оказать помощь в форме групп поддержки и учебных онлайн-материалов, а также библиографию полезных ресурсов по вопросам суицида и психических заболеваний.