Шизотипическое расстройство личности — это психическое расстройство, которое характеризуется доминирующей моделью крайнего дискомфорта и неспособностью к тесным отношениям, искаженным образом мышления и восприятия, а также эксцентричным (странным) поведением.

Люди с шизотипическим расстройством личности могут предпочитать не взаимодействовать с людьми, так как чувствуют себя другими, не принадлежащими к группе.

Врачи диагностируют шизотипическое расстройство личности, исходя из конкретных симптомов, включая крайний дискомфорт в близких отношениях, искаженный образ мышления и восприятия, и странное поведение.

Лечение предусматривает прием нейролептиков, антидепрессантов, а также применение когнитивно-поведенческой терапии.

Расстройства личности — это психические расстройства, включающие в себя длительные, доминирующие модели мышления, восприятия, реакции и отношений, которые вызывают у человека значительный стресс и/или ухудшают способность заниматься повседневной деятельностью.

Люди с шизотипическим расстройством личности более оторваны от реальности, а их мысли и речь более дезорганизованы, чем при других расстройствах личности. Однако мысли и поведение не так необычны и оторваны от реальности, как при шизофрении.

Шизотипическое расстройство личности, по оценкам, встречается менее чем у 1–4 % людей в Соединенных Штатах Америки. Это расстройство личности может немного чаще встречаться у мужчин. Вероятность разрешения или ослабления шизотипического расстройства личности меньше, чем при большинстве других расстройств личности, поскольку симптомы не проходят у людей с возрастом.

Другие расстройства также часто присутствуют. Более половины людей с шизотипическим расстройством личности имели по крайней мере один эпизод большого депрессивного расстройства, а у 30–50 % из них имелось большое депрессивное расстройство на момент постановки диагноза шизотипического расстройства личности. У этих людей часто также имеются наркотическая зависимость и токсикомания.

Причины шизотипического расстройства личности Считается, что гены играют важную роль в развитии шизотипического расстройства личности. Оно чаще встречается среди родственников первой степени (родителей, братьев, сестер и детей) людей, у которых имеется шизофрения или другое психотическое расстройство.

Симптомы шизотипического расстройства личности Влияние на отношения Люди с шизотипическим расстройством личности не имеют близких друзей или доверенных лиц, за исключением родственников первой степени. Они чувствуют крайний дискомфорт в отношениях с другими людьми. Если им приходится сталкиваться с другими людьми, они общаются с ними, но предпочитают не делать этого, так как считают, что они другие, и не являются частью группы. Однако они иногда говорят, что отсутствие отношений делает их несчастными. Они также чувствуют обеспокоенность в социальных ситуациях, особенно в незнакомых. Если они проводят больше времени в какой-то ситуации, это не облегчает их беспокойство. Люди с этим расстройством могут игнорировать обычные социальные нормы (например, избегать смотреть в глаза) и, поскольку они не понимают обычных социальных сигналов, могут вести себя с другими неподобающе или черство. Странное мышление и поведение У людей с шизотипическим расстройством личности странный образ мышления, восприятия и общения. Ниже приводится несколько примеров: Идеи отношения Люди с этими идеями думают, что обычные случаи имеют особое значение только для них.

Магическое мышление: Люди думают, что они обладают магическим контролем над другими. Например, им может казаться, что они заставляют других людей делать обычные вещи (например, кормить собаку) или что они совершают магические ритуалы, чтобы предотвратить беду (например, три раза мыть руки, чтобы предотвратить болезнь).

Паранойя: Люди подозрительны, недоверчивы и ошибочно полагают, что другие люди преследуют их или намерены нанести им вред.

Паранормальные способности: Люди думают, что у них есть паранормальные способности, благодаря которым они знают о событиях до того, как те произойдут, или читают чужие мысли. Их речь может быть странной. Она может быть чрезмерно абстрактной или конкретной, содержать странные фразы или использование фраз или слов необычным образом. Они часто одеваются странно или неопрятно (например, в одежду не по размеру или грязную одежду) и имеют странные манеры. Восприятие реальности У людей с шизотипическим расстройством восприятие (то, что они видят, слышат или чувствуют) может быть искажено. Например, они могут слышать голос, шепчущий их имя.

Диагностика шизотипического расстройства личности Обследование врачом, основанное на стандартных психиатрических диагностических критериях Врачи обычно диагностируют расстройства личности на основании критериев, приведенных в Диагностическом и статистическим руководстве по психическим расстройствам, 5-е пересмотренное издание (DSM-5-TR), стандартном справочнике по диагностике в психиатрии от Американской ассоциации психиатров. Врачи диагностируют шизотипическое расстройство личности, если люди испытывают крайний дискомфорт в близких отношениях и имеют их очень мало, а также отличаются странным мышлением и поведением. Они также должны иметь по крайней мере пять из следующих признаков: Идеи отношения

Странные убеждения или магическое мышление

Искаженное восприятие

Странные мысли и речи

Подозрения или параноидальные мысли

Неуместное или скудное проявление эмоций

Странное, эксцентричное или своеобразное поведение и/или внешний вид

Отсутствие близких друзей или доверенных лиц, кроме родственников первой степени

Чрезмерная социальная тревожность, которая не уменьшается, когда они осваиваются в новой ситуации, и связана в основном с параноидальными страхами Кроме того, симптомы должны начаться в раннем взрослом возрасте. Врачи должны отличать шизотипическое расстройство личности от шизофрении, которая вызывает похожие, но более серьезные симптомы.